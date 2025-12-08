Dibekap Filipina, Timnas Indonesia U-22 Di Ujung Tanduk

Timnas Indonesia U-22 mengawali perjalanan di SEA Games 2025 dengan hasil mengecewakan setelah dipaksa menelan kekalahan tipis 1-0 dari Filipina di Stadion 700th Anniversary, Chiag Mai, Senin (8/12) malam WIB.

Skuad Garuda Muda mampu mendominasi permainan sepanjang babak pertama, dan memberikan ancaman di pertahanan Filipina. Namun penyelesaian akhir yang buruk membuat mereka gagal mengungguli lawannya.

Alih-alih membuka skor, timnas U-22 justru kecolongan menjelang babak pertama usai. Sundulan Otu Banatao menyambut lemparan ke dalam ala Pratama Arhan berhasil merobek jala Cahya Supriadi.

Timnas U-22 berusaha mengejar ketertinggalan di babak kedua. Kendati demikian, permainan agresif yang diperlihatkan tim besutan Indra Sjafri tidak membuahkan hasil, sehingga pemain meninggalkan lapangan dengan kepala tertunduk.