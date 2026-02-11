"Diam saja soal Arsenal!" - Thomas Frank membuat para pemain Tottenham kesal dengan pembicaraan yang terus-menerus tentang rival mereka di utara London.

Frank dilaporkan telah membuat beberapa pemainnya kesal karena referensi "konstan"nya tentang Arsenal selama masa jabatannya, menurut The Telegraph. Seorang sumber mengatakan: "Dia terus-menerus membicarakan Arsenal kepada para pemain, dan mereka cepat bosan dengannya. Bahkan sebelum dan setelah pertandingan di Emirates, dia terus mengatakan betapa hebatnya Arsenal. Perasaan di antara beberapa pemain adalah 'cukup sudah bicara tentang Arsenal'."

Memang, dia berbicara tentang Arsenal dalam konferensi pers pertamanya sebagai manajer Tottenham, mengatakan kepada wartawan: "Saya belum pernah melihat tim yang tidak pernah kalah dalam pertandingan sepak bola. Ada Arsenal, yang tidak boleh kita sebutkan, di Premier League. Jadi, saya membuat kesalahan pemula pertama di sana."

Itu bukan satu-satunya kesalahan yang dilakukan Frank terkait Arsenal. Dia terlihat minum dari cangkir berlogo Arsenal sebelum pertandingan Premier League Tottenham melawan Bournemouth dan tidak senang saat ditanya tentang hal itu setelah pertandingan. Dia berkata: "Saya pasti tidak menyadarinya. Akan sangat bodoh jika saya mengambilnya jika saya tahu. Sedikit menyedihkan dalam sepak bola bahwa saya harus ditanya tentang hal itu. Saya tidak akan pernah melakukan hal sebodoh itu. Saya pikir kita pasti sedang menuju arah yang salah jika kita harus khawatir tentang saya memegang cangkir dengan logo klub lain."