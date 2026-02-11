Getty
"Diam saja soal Arsenal!" - Thomas Frank membuat para pemain Tottenham kesal dengan pembicaraan yang terus-menerus tentang rival mereka di utara London.
Frank dipecat oleh Spurs
Kekalahan kandang Tottenham 2-1 dari Newcastle dalam laga Premier League pada Selasa malam terbukti menjadi pertandingan terakhir Frank sebagai pelatih Spurs. Klub tersebut mengonfirmasi bahwa pelatih asal Denmark itu telah dicopot dari jabatannya setelah kekalahan tersebut. Spurs belum berhasil meraih kemenangan Premier League satupun di tahun 2026 dan kini hanya unggul lima poin dari zona degradasi. Untuk memperburuk keadaan bagi para pendukung Spurs, rival abadi Arsenal saat ini berada di puncak klasemen, lolos ke final Carabao Cup, dan juga memimpin klasemen Liga Champions pada fase grup.
Perubahan ini mungkin mengejutkan Frank, karena setelah pertandingan melawan Newcastle, ia yakin akan terus melatih. Ia mengatakan kepada Sky Sports: "Ya, saya yakin akan terus melatih. Saya mengerti pertanyaannya. Mudah untuk menyalahkan saya, tapi ini bukan hanya soal pelatih kepala, pemilik klub, pemain, atau staf. Ini soal semua orang. Semua orang tahu posisi kita dan apa yang perlu diperbaiki. Itulah yang kita kerjakan dengan keras."
Bagaimana Frank membuat para pemain Tottenham marah
Frank dilaporkan telah membuat beberapa pemainnya kesal karena referensi "konstan"nya tentang Arsenal selama masa jabatannya, menurut The Telegraph. Seorang sumber mengatakan: "Dia terus-menerus membicarakan Arsenal kepada para pemain, dan mereka cepat bosan dengannya. Bahkan sebelum dan setelah pertandingan di Emirates, dia terus mengatakan betapa hebatnya Arsenal. Perasaan di antara beberapa pemain adalah 'cukup sudah bicara tentang Arsenal'."
Memang, dia berbicara tentang Arsenal dalam konferensi pers pertamanya sebagai manajer Tottenham, mengatakan kepada wartawan: "Saya belum pernah melihat tim yang tidak pernah kalah dalam pertandingan sepak bola. Ada Arsenal, yang tidak boleh kita sebutkan, di Premier League. Jadi, saya membuat kesalahan pemula pertama di sana."
Itu bukan satu-satunya kesalahan yang dilakukan Frank terkait Arsenal. Dia terlihat minum dari cangkir berlogo Arsenal sebelum pertandingan Premier League Tottenham melawan Bournemouth dan tidak senang saat ditanya tentang hal itu setelah pertandingan. Dia berkata: "Saya pasti tidak menyadarinya. Akan sangat bodoh jika saya mengambilnya jika saya tahu. Sedikit menyedihkan dalam sepak bola bahwa saya harus ditanya tentang hal itu. Saya tidak akan pernah melakukan hal sebodoh itu. Saya pikir kita pasti sedang menuju arah yang salah jika kita harus khawatir tentang saya memegang cangkir dengan logo klub lain."
Masalah di balik layar
Ada juga masalah yang jelas di balik layar di Spurs. Bek Micky van de Ven dan Djed Spence tertangkap kamera memberikan perlakuan dingin kepada manajer Spurs setelah kekalahan 1-0 klub tersebut dari Chelsea pada Oktober. Frank menolak untuk mengkritik duo tersebut pada saat itu, tetapi kemudian mengungkapkan bahwa mereka telah meminta maaf kepadanya. Ketegangan kembali memuncak setelah kekalahan dari Bournemouth, di mana Van de Ven dan Palhinha berhadapan dengan suporter yang marah, sementara kapten klub Cristian Romero menyerang hierarki klub karena "kebohongan" dalam postingannya di Instagram. Frank harus menghadapi dampak dari kemarahan lain Romero di media sosial, setelah ia menyebut klub "memalukan" karena hanya memiliki 11 pemain yang sepenuhnya fit untuk menghadapi Manchester City di tengah krisis cedera yang sedang berlangsung. Romero kembali dibela oleh Frank sebelum kemudian diusir dalam kekalahan lain Spurs melawan Manchester United.
Arsenal selanjutnya untuk Spurs
Tottenham kini akan menghadapi Arsenal dalam laga Premier League berikutnya, namun para penggemar harus menunggu dan melihat siapa yang akan memimpin klub dalam derby London Utara. Spurs saat ini berada di peringkat ke-16 di klasemen, hanya lima poin di atas zona degradasi.
