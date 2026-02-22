"Dia tidak masuk ke area tersebut" - MLS menyatakan bahwa Lionel Messi dari Inter Miami tidak melanggar kebijakan setelah ditinjau

Chris Rivett, Direktur Komunikasi Organisasi Wasit Profesional, mendukung Messi dengan mengatakan bahwa pemain Argentina tersebut tidak masuk ke ruang ganti.

"Setelah berbicara dengan petugas pertandingan, kami dapat memastikan bahwa dia tidak masuk ke area tersebut," kata Rivett kepada ESPN.

Manajer Inter Miami, Javier Mascherano, sementara itu, mengatakan setelah pertandingan bahwa dia tidak mengetahui insiden tersebut.

"Tidak, tidak, tidak, saya tidak melihat apa-apa," kata pelatih tersebut. "Faktanya, pertandingan sudah selesai dan kemudian saya masuk ke ruang ganti."