"Dia tidak masuk ke area tersebut" - MLS menyatakan bahwa Lionel Messi dari Inter Miami tidak melanggar kebijakan setelah ditinjau
Apa yang terjadi?
Miami, juara bertahan MLS Cup, memulai musim dengan kekalahan yang mengecewakan di hadapan lebih dari 75.000 penonton di LA Memorial Coliseumdi Los Angeles. LAFC memimpin melalui gol David Martinez pada menit ke-38 dan tidak pernah melepaskan keunggulan, dengan Denis Bouanga mencetak gol pada menit ke-73 sebelum Nathan Ordaz benar-benar mengunci kemenangan dengan gol pada menit ke-94.
Video mulai beredar tak lama setelah pertandingan berakhir, menunjukkan Messi seolah-olah mencoba masuk ke ruang ganti wasit sambil ditahan oleh rekan setimnya, Luis Suarez. Pejabat MLS mengonfirmasi kepada GOAL bahwa Messi tidak masuk ke lokasi yang tidak diizinkan dan bahwa pintu yang dia masuki bukanlah ruang ganti wasit atau area terlarang.
PRO menanggapi
Chris Rivett, Direktur Komunikasi Organisasi Wasit Profesional, mendukung Messi dengan mengatakan bahwa pemain Argentina tersebut tidak masuk ke ruang ganti.
"Setelah berbicara dengan petugas pertandingan, kami dapat memastikan bahwa dia tidak masuk ke area tersebut," kata Rivett kepada ESPN.
Manajer Inter Miami, Javier Mascherano, sementara itu, mengatakan setelah pertandingan bahwa dia tidak mengetahui insiden tersebut.
"Tidak, tidak, tidak, saya tidak melihat apa-apa," kata pelatih tersebut. "Faktanya, pertandingan sudah selesai dan kemudian saya masuk ke ruang ganti."
Tidak ada laporan yang diajukan.
Pejabat MLS juga mengonfirmasi kepada GOAL bahwa wasit tidak mengajukan laporan terhadap Messi.
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Messi dan Inter Miami akan kembali beraksi pada 1 Maret saat mereka bertandang ke Orlando City dalam pertandingan kedua mereka di musim MLS.
