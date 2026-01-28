"Dia Tidak Cuma Melatih!" - Leroy Sane Ungkap Dampak Besar Pep Guardiola Dalam Kariernya

Pemain internasional Jerman tersebut memuji mantan bosnya karena telah sepenuhnya mengubah pemahamannya tentang olahraga ini saat ia bersiap untuk menghadapinya di Etihad Stadium, Kamis (29/1) dini hari WIB. Setelah menghabiskan empat tahun yang penuh trofi di Manchester sebelum pergi pada tahun 2020, pemain berusia 30 tahun itu percaya bahwa pengaruh Guardiola auh melampaui sekadar instruksi pelatihan.

Berbicara kepada BBC Sport, Sane menggambarkan Guardiola sebagai "arsitek sepakbola modern yang sesungguhnya." Sane menegaskan bahwa pendidikan intensif yang ia terima di Etihad Campus mengubahnya dari talenta mentah menjadi penyerang elite yang mumpuni dan mampu bersaing di level tertinggi.

"Pep menunjukkan kepada Anda olahraga yang sama sekali berbeda," jelasnya. "Tuntutan taktisnya tanpa henti, tetapi dia tidak hanya melatih saya - dia mengembangkan saya. Saya meninggalkan bimbingannya sebagai pemain yang jauh lebih lengkap daripada yang pernah saya bayangkan."

Bintang Galatasaray itu juga mencatat bahwa pelatih "benar-benar memprogram ulang otak sepakbola saya," sebuah proses yang berpuncak pada kemenangannya meraih penghargaan PFA Young Player of the Year selama musim 2017/18. Ia menggambarkan penghargaan dan kemenangan gelar tersebut sebagai momen di mana ia "benar-benar tiba di panggung dunia," kenangan yang tetap terukir dalam benaknya saat ia bersiap untuk kembali ke rumah lamanya.