"Dia tidak bisa menjelaskannya" - Nico Schlotterbeck dan Niko Kovac marah pada wasit setelah bek Borussia Dortmund mendapat kartu merah saat berada di bangku cadangan selama kekalahan melawan Atalanta

Untuk memastikan reputasinya tetap terjaga dan mencegah narasi palsu menyebar, Schlotterbeck menggunakan platform Instagram-nya untuk memberikan penjelasan rinci tentang apa yang terjadi di pinggir lapangan. Ia menjelaskan bahwa tindakannya merupakan respons terhadap perilaku bangku cadangan Atalanta selama periode tegang dalam pertandingan. "Pertama-tama, kami sebagai tim – dan secara pribadi – sangat terkejut. Setelah seolah-olah sepuluh pemain Atalanta berdiri bersamaan dan berteriak keras, saya berdiri," tulis wakil kapten Dortmund. Ia menegaskan bahwa intervensinya berada dalam batas-batas perilaku sportif, meskipun wasit memutuskan untuk mengusirnya karena apa yang tampaknya merupakan pertukaran kata-kata minor.

Bek tersebut juga menjelaskan bahwa tidak ada niat jahat atau kata-kata kasar dalam insiden tersebut, membuat keputusan wasit semakin sulit diterima oleh raksasa Bundesliga. "Saya mengatakan kepada mereka untuk duduk kembali. Itu saja. Tanpa hinaan, tanpa ketidakhormatan, atau hal lain," tambah Schlotterbeck. Ketidakjelasan dari tim wasit tetap menjadi sumber frustrasi utama bagi pemain tersebut, yang mengklaim bahwa bahkan wasit pun tidak dapat membenarkan keputusan tersebut. "Wasit tidak dapat menjelaskan kepada saya mengapa saya mendapat kartu merah, bahkan setelah pertandingan. Saya hanya ingin mengklarifikasi itu," katanya mengakhiri.