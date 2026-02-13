Dia tetap bertahan! Real Madrid gagal mendapatkan Dayot Upamecano setelah pemain tersebut menandatangani perpanjangan kontrak jangka panjang dengan Bayern Munich, mengakhiri spekulasi tentang kepergiannya

Berita ini mengakhiri ketegangan berbulan-bulan di Munich, di mana jajaran petinggi klub telah bekerja keras untuk mencegah salah satu pilar pertahanan mereka memasuki tahun terakhir kontraknya. Dengan Real Madrid dan Paris Saint-Germain dilaporkan sedang mengincar pemain tersebut saat kontraknya mendekati masa berakhirnya pada musim panas, Bayern berhasil melewati "lubang jarum" untuk mempertahankan stabilitas pertahanan mereka. Upamecano, yang bergabung dari RB Leipzig pada 2021, telah meraih tiga gelar Bundesliga selama berada di Bavaria.

Bagi Madrid, perpanjangan kontrak ini menandai kegagalan signifikan dalam strategi transfer mereka. Florentino Perez dilaporkan telah mengidentifikasi Upamecano sebagai kandidat impian untuk memperkuat barisan belakang yang baru-baru ini dilanda cedera. Karena kontraknya hampir habis, Los Blancos berharap dapat merekrutnya tanpa membayar biaya transfer, mirip dengan akuisisi sebelumnya terhadap Antonio Rudiger dan Kylian Mbappe.

Dengan Upamecano kini tidak lagi tersedia di pasar transfer, Madrid diperkirakan akan memperkuat upaya mereka untuk merekrut Nico Schlotterbeck dari Borussia Dortmund. Pemain internasional Jerman ini menjadi prioritas baru di Santiago Bernabeu, meskipun ia kemungkinan akan mematok biaya transfer di atas €50 juta. Nasib buruk Madrid menjadi keuntungan bagi Bayern, yang berhasil mempertahankan pemain yang telah menjadi "tak tergantikan" di bawah asuhan Vincent Kompany.