"Dia telah menghabiskan setahun dari karier anak itu!" - Kobbie Mainoo didesak oleh Gary Lineker untuk menggugat mantan manajer Manchester United, Ruben Amorim, karena kurangnya kesempatan bermain, sementara gelandang tersebut bersinar di bawah asuhan Michael Carrick.
Mainoo menjadi bahan pembicaraan transfer setelah dikucilkan oleh Amorim.
Mainoo tampaknya akan meninggalkan Old Trafford pada suatu saat, saat jendela transfer musim dingin dibuka dan pemain muda itu terpinggirkan di bawah asuhan Amorim. Dia gagal tampil sebagai starter di Premier League pada paruh pertama musim 2025-26.
Dikabarkan ada minat dari Italia, dengan juara Serie A Napoli memimpin perburuan tanda tangannya, tetapi Amorim dipecat dari jabatannya sebagai pelatih pada 5 Januari. Keputusan itu memberi Mainoo kesempatan baru, dan dia telah memanfaatkannya dengan baik - dengan kontrak baru kini sedang dibahas.
Mainoo telah menjadi pemain reguler bagi Carrick selama empat kemenangan beruntun melawan Manchester City, Arsenal, Fulham, dan Tottenham. Ia kini berpotensi kembali masuk dalam pertimbangan seleksi Inggris untuk rencana Piala Dunia mereka.
Lineker bercanda menyarankan agar Mainoo menggugat Amorim.
Mantan pembawa acara Match of the Day, Lineker, mengatakan dalam podcast Rest is Football: “Tahukah kamu? Jika aku adalah Kobbie Mainoo – dan aku mengatakan ini sebagai lelucon – aku akan mempertimbangkan apakah harus menggugatnya [Amorim] atau tidak.
“Dia telah merusak karier anak itu selama setahun. Anak ini adalah pemain sepak bola yang luar biasa. Astaga, dia membuatnya terlihat begitu mudah. Dia ingin bola, dia menerimanya meski ada orang di sekitarnya, dan dia berbalik, selalu membuat keputusan yang tepat, dia begitu anggun. Aku maksudkan, ayolah! Dia benar-benar merusak kariernya.”
Lineker, yang meraih 80 caps untuk Inggris selama karier bermainnya dan mencetak 48 gol internasional, menambahkan: “Jika dia tidak masuk skuad Piala Dunia... dan saya rasa dia mungkin akan masuk jika dia bisa tetap fit dan terus bermain karena dia benar-benar pemain sepak bola yang hebat.
“Saya tahu saudaranya mendapat masalah karena menulis di kaos, ‘Free Kobbie’, tapi saudaranya benar-benar punya alasan. Apa yang dipikirkan Amorim?!”
Carrick mengklaim bahwa masih ada hal-hal lain yang akan datang dari Mainoo.
Carrick telah membantu Mainoo kembali ke jalur yang benar, dan mantan gelandang Manchester United itu yakin masih ada potensi yang bisa digali dari bintang muda lokal tersebut. Carrick mengatakan: “Tentu saja masih banyak yang bisa dia berikan, itu hanya soal usianya, tahap kariernya saat ini, dia baru saja memulai. Dia sudah memiliki banyak pengalaman dalam pertandingan besar dan situasi yang penuh tekanan, yang akan membantunya berkembang dalam memahami permainan.
“Bermain di samping Case [Casmiro] dan belajar darinya, hal-hal yang mungkin dia tidak sadari bahwa dia menyerapnya hanya dengan berada di sampingnya, serta pemain-pemain lain di sekitarnya, saya pikir itu bagian dari perjalanannya untuk belajar dan berkembang.
“Saya sangat sadar bahwa dia baru bergabung, dia sudah bermain dalam empat pertandingan dan menemukan ritmenya. Pemain muda, mereka punya masa-masa naik dan turun. Itu bukan berarti tiba-tiba dia bagus atau buruk, Kobbie adalah apa adanya.
“Mengelola hal itu sangat penting, terutama untuk pemain muda dan memahami hal itu. Dia saat ini bermain fantastis, dia memiliki dampak besar dalam pertandingan, dan kami akan terus bekerja dengannya dan membantunya, berusaha untuk terus meningkatkan kemampuannya seiring berjalannya waktu.”
Ketika ditanya bagaimana Mainoo melewati masa-masa sulit dalam kariernya yang masih muda, Carrick menambahkan: “Tidak diragukan lagi kemampuan Kobbie dan apa yang bisa dia berikan, dia masih sangat muda dan mari kita berhati-hati agar tidak menumpuk terlalu banyak beban di pundaknya dan mengharapkan terlalu banyak darinya. Dia masih belajar permainan.
“Karena dia pernah mengalami masa-masa puncak dan kemudian tidak bermain untuk sementara waktu, mudah untuk berpikir dia jauh lebih tua dan berpengalaman daripada yang sebenarnya. Tapi patut diapresiasi, dia langsung masuk dan menemukan ritmenya dalam sepak bola, yang tidak mudah setelah periode istirahat dan dia menemukannya secara fisik dan mental.
“Kami tahu dia bisa mengendalikan bola, dan semoga seiring waktu, saya yakin dia akan terus berkembang. Kita harus bersabar dan tidak selalu mengharapkan terlalu banyak darinya.”
Jadwal pertandingan Manchester United musim 2025-26: Setan Merah memburu kemenangan kelima berturut-turut.
Mainoo berharap dapat membantu Manchester United meraih kemenangan kelima berturut-turut - memungkinkan penggemar terkenal The United Strand untuk mendapatkan potongan rambut yang sangat dibutuhkan - saat mereka bertandang ke West Ham pada Selasa. Hasil positif di London Timur akan menjaga tim Carrick tetap berada di empat besar Liga Premier dan tetap dalam jalur untuk kualifikasi Liga Champions.
