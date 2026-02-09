"Dia telah menghabiskan setahun dari karier anak itu!" - Kobbie Mainoo didesak oleh Gary Lineker untuk menggugat mantan manajer Manchester United, Ruben Amorim, karena kurangnya kesempatan bermain, sementara gelandang tersebut bersinar di bawah asuhan Michael Carrick.

Carrick telah membantu Mainoo kembali ke jalur yang benar, dan mantan gelandang Manchester United itu yakin masih ada potensi yang bisa digali dari bintang muda lokal tersebut. Carrick mengatakan: “Tentu saja masih banyak yang bisa dia berikan, itu hanya soal usianya, tahap kariernya saat ini, dia baru saja memulai. Dia sudah memiliki banyak pengalaman dalam pertandingan besar dan situasi yang penuh tekanan, yang akan membantunya berkembang dalam memahami permainan.

“Bermain di samping Case [Casmiro] dan belajar darinya, hal-hal yang mungkin dia tidak sadari bahwa dia menyerapnya hanya dengan berada di sampingnya, serta pemain-pemain lain di sekitarnya, saya pikir itu bagian dari perjalanannya untuk belajar dan berkembang.

“Saya sangat sadar bahwa dia baru bergabung, dia sudah bermain dalam empat pertandingan dan menemukan ritmenya. Pemain muda, mereka punya masa-masa naik dan turun. Itu bukan berarti tiba-tiba dia bagus atau buruk, Kobbie adalah apa adanya.

“Mengelola hal itu sangat penting, terutama untuk pemain muda dan memahami hal itu. Dia saat ini bermain fantastis, dia memiliki dampak besar dalam pertandingan, dan kami akan terus bekerja dengannya dan membantunya, berusaha untuk terus meningkatkan kemampuannya seiring berjalannya waktu.”

Ketika ditanya bagaimana Mainoo melewati masa-masa sulit dalam kariernya yang masih muda, Carrick menambahkan: “Tidak diragukan lagi kemampuan Kobbie dan apa yang bisa dia berikan, dia masih sangat muda dan mari kita berhati-hati agar tidak menumpuk terlalu banyak beban di pundaknya dan mengharapkan terlalu banyak darinya. Dia masih belajar permainan.

“Karena dia pernah mengalami masa-masa puncak dan kemudian tidak bermain untuk sementara waktu, mudah untuk berpikir dia jauh lebih tua dan berpengalaman daripada yang sebenarnya. Tapi patut diapresiasi, dia langsung masuk dan menemukan ritmenya dalam sepak bola, yang tidak mudah setelah periode istirahat dan dia menemukannya secara fisik dan mental.

“Kami tahu dia bisa mengendalikan bola, dan semoga seiring waktu, saya yakin dia akan terus berkembang. Kita harus bersabar dan tidak selalu mengharapkan terlalu banyak darinya.”