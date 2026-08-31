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'Dia talenta hebat' - Harry Maguire mendukung Marcus Rashford untuk tampil apik bagi Manchester United
Maguire puji dampak Rashford setelah absen panjang
Reintegrasi Rashford ke tim utama Manchester United mengambil langkah besar saat menang 5-2 atas Ipswich Town. Itu menjadi sore yang bersejarah bagi pemain berusia 28 tahun tersebut, dengan menandai starter pertamanya di Old Trafford dalam 626 hari. Maguire pun cepat memuji kontribusi rekan setimnya itu setelah peluit akhir, dengan menyoroti ancaman konstan yang dihadirkan sang penyerang terhadap pertahanan lawan sepanjang pertandingan.
Berbicara kepada media, Maguire mengungkapkan kegembiraannya melihat Rashford kembali mengenakan seragam merah. Bek tersebut mengatakan: "Dia talenta hebat. Anda bisa lihat dia selalu menjadi ancaman. Saya pikir dia terus menjadi ancaman, dan saya pikir dia masih bisa melakukan jauh lebih banyak lagi dan saya rasa dia juga akan mengatakan bahwa dia bisa berbuat lebih. Saya pikir jika kami bisa menjaganya tetap bugar, menjaganya tetap senang, dia tetap termotivasi, tetap lapar, saya pikir dia adalah aset besar untuk dimiliki."
- Getty Images Sport
Mempertahankan karier seorang veteran di tengah masa-masa sulit
Perjalanan kembali ke starting XI tidak mudah bagi Rashford, yang menghadapi kritik signifikan saat United kesulitan dalam periode terakhir. Maguire, yang juga pernah mendapat sorotan selama waktunya di Manchester, ingin mengingatkan suporter soal lamanya kiprah dan kesuksesan yang telah dinikmati Rashford di klub ini. Pemain internasional Inggris itu memahami tekanan bermain untuk salah satu tim terbesar di dunia dan menegaskan bahwa Rashford tidak seharusnya dinilai hanya dari satu periode sulit yang memengaruhi seluruh klub dari atas hingga bawah.
"Anda harus ingat bahwa Marcus telah menjalani karier yang luar biasa untuk klub ini," jelas Maguire. "Saat Anda bermain di klub ini selama bertahun-tahun, pasti akan ada musim-musim buruk, dan ketika musim buruk itu datang, semua orang akan menimpakannya kepada Anda.
"Marcus ada di sini entah sudah berapa tahun, dan tidak setiap musim akan sempurna karena sebagai tim dan sebagai klub, kami tidak sempurna dari atas hingga bawah. Jadi, Marcus telah menjadi bagian dari perjalanan berat Manchester United, dan ketika itu terjadi serta tim tidak memberikan hasil, para pemain akan disalahkan dan dia adalah salah satunya pada tahap itu."
Mengatasi ‘masa sulit’ di United
Narasi seputar Rashford kerap ditentukan oleh kesulitan kolektif klub, sebuah kenyataan yang sangat dipahami Maguire. Bek tengah itu menegaskan bahwa dedikasi Rashford selama masa jeda musim menjadi faktor kunci dalam keberhasilannya kembali ke lapangan.
"Saya pernah mengalaminya. Semua orang pernah mengalaminya di klub ini," aku Maguire. "Dia kembali, dia berlatih sepanjang musim panas, itu terlihat, dan dia kembali dalam kondisi yang sangat bugar dan tajam, dan kami senang memilikinya, dan semoga dia bisa menyumbang gol."
- Getty Images Sport
Bintang-bintang yang sedang naik daun dan peningkatan taktis
Meski kembalinya Rashford menjadi salah satu topik pembicaraan utama, penampilan Kobbie Mainoo juga menarik perhatian Maguire. Maguire menyoroti bahwa pengaruh Michael Carrick dan staf di belakang layar sangat berperan dalam mengubah Mainoo menjadi sosok gelandang yang lebih komplet, terutama dalam hal kontribusi defensif dan dominasi fisiknya di lini tengah.
"Saya pikir Kobbie tampil brilian. Saya rasa kerjanya tanpa bola sudah meningkat sangat pesat sejak Michael ada. Itu mungkin menjadi kredit bagi Michael dan stafnya. Namun saya pikir tanpa bola sekarang, dia menjadi sosok yang benar-benar monster, dan saya rasa dia memenangkan banyak bola kedua. Dia memenangkan banyak duel. Anda tidak akan ingin menghadapi dia di area itu dan itu adalah pujian terbesar yang bisa saya berikan kepadanya dari bermain dan menyaksikannya," kata Maguire.
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