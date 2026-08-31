'Dia talenta hebat' - Harry Maguire mendukung Marcus Rashford untuk tampil apik bagi Manchester United

Perjalanan kembali ke starting XI tidak mudah bagi Rashford, yang menghadapi kritik signifikan saat United kesulitan dalam periode terakhir. Maguire, yang juga pernah mendapat sorotan selama waktunya di Manchester, ingin mengingatkan suporter soal lamanya kiprah dan kesuksesan yang telah dinikmati Rashford di klub ini. Pemain internasional Inggris itu memahami tekanan bermain untuk salah satu tim terbesar di dunia dan menegaskan bahwa Rashford tidak seharusnya dinilai hanya dari satu periode sulit yang memengaruhi seluruh klub dari atas hingga bawah.

"Anda harus ingat bahwa Marcus telah menjalani karier yang luar biasa untuk klub ini," jelas Maguire. "Saat Anda bermain di klub ini selama bertahun-tahun, pasti akan ada musim-musim buruk, dan ketika musim buruk itu datang, semua orang akan menimpakannya kepada Anda.

"Marcus ada di sini entah sudah berapa tahun, dan tidak setiap musim akan sempurna karena sebagai tim dan sebagai klub, kami tidak sempurna dari atas hingga bawah. Jadi, Marcus telah menjadi bagian dari perjalanan berat Manchester United, dan ketika itu terjadi serta tim tidak memberikan hasil, para pemain akan disalahkan dan dia adalah salah satunya pada tahap itu."