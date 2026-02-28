Getty Images Sport
‘Dia tak pernah berhenti membuat kita terkesan’ – Berterame menyaksikan penampilan gemilang Suárez di Inter Miami
Berterame masih banyak yang harus dibuktikan.
Berterame datang dari Rayados sebagai penyerang yang terbukti dan idola para penggemar, tetapi di South Florida ia bergabung dengan ruang ganti yang dipenuhi ikon global dan pemimpin yang sudah mapan. Tantangannya, ia akui, adalah membuktikan bahwa ia pantas berada di sana.
“Lionel Messi, Rodrigo De Paul, dan Luis Suárez adalah pemain dengan reputasi besar yang dapat mengangkat Anda secara kolektif dan individu,” kata Berterame pada Sabtu. “Dan terutama Suárez, karena saya bermain bersamanya sebagai penyerang tengah. Saya akan memanfaatkan kesempatan ini sepenuhnya.”
Dia tidak pernah berhenti membuat kita terkejut.
Meskipun Berterame diharapkan menjadi penyerang utama musim ini, ia menyadari bahwa ia berbagi posisi dengan salah satu penyerang paling sukses di generasinya. Riwayat karier Suárez, yang mencakup Liverpool, Ajax, Barcelona, dan tim nasional Uruguay, sudah cukup membuktikan kemampuannya.
“Saya telah menontonnya bertahun-tahun di televisi, semua pertandingan dan golnya di Barcelona dan di mana pun dia bermain,” kata Berterame. “Saya juga melihatnya di Miami, dan dia tidak pernah berhenti membuat kami terkesan. Sekarang, karena saya berlatih bersamanya setiap hari, saya berusaha mengambil yang terbaik darinya, sentuhan pertamanya, penyelesaiannya, dan kesabarannya di dalam kotak penalti. Itu tak ternilai harganya.”
"Dalam banyak hal, saya masih merasa sebagai orang Argentina."
Menatap ke depan, Berterame juga fokus pada masa depannya di kancah internasional. Setelah memilih untuk mewakili Meksiko, ia diyakini akan menjadi bagian dari rencana El Tri untuk Piala Dunia 2026.
Namun, ia mengakui campuran identitas yang membentuk dirinya. Dengan beberapa rekan setim Argentina di ruang ganti Miami, Berterame mengatakan ia merasa terhubung dengan kedua sisi perjalanan sepak bolanya.
“Di Monterrey, saya memiliki beberapa rekan setim Argentina, dan dalam banyak hal saya masih merasa Argentina karena mentalitas tenang mereka,” katanya. “Di sini, saya dikelilingi oleh orang Argentina, tetapi saya juga merasa Meksiko. Itu bagian dari siapa saya.”
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
The Herons akan berusaha bangkit kembali setelah kekalahan telak dalam pertahanan gelar MLS Cup mereka yang pertama saat mereka bertandang ke Orlando City pada Minggu di Pekan 2. Kedua tim telah bertemu 18 kali di semua kompetisi, dengan Orlando sedikit unggul: tujuh kemenangan dibandingkan enam kemenangan Miami, dengan lima hasil imbang.
