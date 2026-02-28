Berterame datang dari Rayados sebagai penyerang yang terbukti dan idola para penggemar, tetapi di South Florida ia bergabung dengan ruang ganti yang dipenuhi ikon global dan pemimpin yang sudah mapan. Tantangannya, ia akui, adalah membuktikan bahwa ia pantas berada di sana.

“Lionel Messi, Rodrigo De Paul, dan Luis Suárez adalah pemain dengan reputasi besar yang dapat mengangkat Anda secara kolektif dan individu,” kata Berterame pada Sabtu. “Dan terutama Suárez, karena saya bermain bersamanya sebagai penyerang tengah. Saya akan memanfaatkan kesempatan ini sepenuhnya.”