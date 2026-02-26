"Dia sudah berubah" - Roberto Martinez menjelaskan mengapa Cristiano Ronaldo "tidak peduli" dengan target mencetak 1.000 gol

Namun, Martinez menegaskan bahwa fokus Ronaldo kini tidak lagi pada jumlah golnya. Ia mengatakan kepada The Overlap, yang disajikan oleh Sky Bet: "Cristiano, sejak saya tiba pada 2023, telah menjadi teladan. Dia adalah kapten yang menjadi contoh bagi semua orang. Jadi bagi saya, hal ini sangat jelas. Kemudian dari segi sepak bola. Cristiano saat ini bukanlah Cristiano pada masa pertamanya di Manchester United.

"Dia bukan sayap, dia bukan pemain yang harus sangat disiplin, nomor 9, dia adalah penuntas kami. Dia harus siap melakukan lari di antara barisan pertahanan, terutama di kotak penalti. Dia mencetak 25 gol dalam 30 pertandingan terakhir.

"Mereka membicarakan 1.000 gol. Dia tidak peduli dengan 1.000 gol. Dan dia merasa apa bedanya bagi saya mencetak 1.050 atau 950? Saya tetap pemain yang sama, dan sekarang dia sedikit berbeda di sepertiga akhir lapangan. Saya pikir dia menyadari bahwa dia menarik dua pemain, dia membuka ruang sehingga bisa membuat keputusan yang lebih baik, kapan harus dan kapan tidak.

"Memang benar dia telah berubah. Ini bukan pemain berusia 25 atau 26 tahun yang harus didorong. Dia kini menjadi pemain yang mencetak lebih banyak gol daripada penampilannya untuk Real Madrid."