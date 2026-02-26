Getty Images
"Dia sudah berubah" - Roberto Martinez menjelaskan mengapa Cristiano Ronaldo "tidak peduli" dengan target mencetak 1.000 gol
Ronaldo telah mencetak 965 gol dan terus bertambah.
Ronaldo kembali mencetak gol untuk Al-Nassr dalam pertandingan terakhirnya saat tim asuhan Jorge Jesus mengalahkan Al-Najma dengan skor 5-0, sehingga mencatatkan sembilan kemenangan berturut-turut. Pemain berusia 41 tahun ini kini telah mengoleksi 965 gol dan belum menunjukkan tanda-tanda melambat meskipun sudah berada di ujung kariernya. Ronaldo sebelumnya menegaskan bahwa ia ingin mencetak 1.000 gol sebelum gantung sepatu.
Dia mengatakan di Globe Soccer Awards di Dubai pada Desember: "Sulit untuk terus bermain, tapi saya termotivasi. Semangat saya tinggi dan saya ingin terus bermain.
"Semangat saya tinggi dan saya ingin terus bermain. Tidak peduli di mana saya bermain, apakah di Timur Tengah atau Eropa. Saya selalu menikmati bermain sepak bola dan ingin terus melanjutkannya. Anda tahu apa tujuan saya. Saya ingin memenangkan trofi dan ingin mencapai angka [1.000 gol] yang Anda semua tahu. Saya pasti akan mencapai angka itu, jika tidak ada cedera."
Martinez mengatakan Ronaldo 'tidak peduli' dengan target gol.
Namun, Martinez menegaskan bahwa fokus Ronaldo kini tidak lagi pada jumlah golnya. Ia mengatakan kepada The Overlap, yang disajikan oleh Sky Bet: "Cristiano, sejak saya tiba pada 2023, telah menjadi teladan. Dia adalah kapten yang menjadi contoh bagi semua orang. Jadi bagi saya, hal ini sangat jelas. Kemudian dari segi sepak bola. Cristiano saat ini bukanlah Cristiano pada masa pertamanya di Manchester United.
"Dia bukan sayap, dia bukan pemain yang harus sangat disiplin, nomor 9, dia adalah penuntas kami. Dia harus siap melakukan lari di antara barisan pertahanan, terutama di kotak penalti. Dia mencetak 25 gol dalam 30 pertandingan terakhir.
"Mereka membicarakan 1.000 gol. Dia tidak peduli dengan 1.000 gol. Dan dia merasa apa bedanya bagi saya mencetak 1.050 atau 950? Saya tetap pemain yang sama, dan sekarang dia sedikit berbeda di sepertiga akhir lapangan. Saya pikir dia menyadari bahwa dia menarik dua pemain, dia membuka ruang sehingga bisa membuat keputusan yang lebih baik, kapan harus dan kapan tidak.
"Memang benar dia telah berubah. Ini bukan pemain berusia 25 atau 26 tahun yang harus didorong. Dia kini menjadi pemain yang mencetak lebih banyak gol daripada penampilannya untuk Real Madrid."
Ronaldo kembali setelah absen.
Serangan gol Ronaldo terhenti sementara ketika bintang Portugal itu mogok kerja di tengah perselisihan mengenai transfer dan keuangan Liga Pro Saudi. Penyerang tersebut absen dalam tiga pertandingan, tetapi kembali beraksi dan mencetak tiga gol dalam empat pertandingan terakhirnya. Mantan pemain Manchester United dan Real Madrid ini juga menegaskan bahwa ia ingin terus bermain di Timur Tengah.
Dia mengatakan: “Ya, saya sangat bahagia. Seperti yang saya katakan berulang kali, saya adalah bagian dari Arab Saudi. Ini adalah negara yang telah menyambut saya, keluarga, dan teman-teman saya dengan sangat baik. Saya bahagia di sini. Saya ingin terus bermain di sini.
“Dan yang paling penting, kita terus berjuang. Kita berada di puncak. Tugas kita adalah menang, memberikan tekanan [pada rival gelar kita], dan kita lihat saja. Kita berada di jalur yang benar. Kita kembali; kita baik-baik saja; kita percaya diri. Pertandingan demi pertandingan. Kita dalam kondisi baik. Kita lihat apa yang akan terjadi.”
Ronaldo menandatangani kontrak baru dengan Al-Nassr pada musim panas yang berlaku hingga 2027.
Apakah trofi pertama Al-Nassr akan menjadi milik Ronaldo?
Ronaldo belum pernah meraih trofi besar bersama Al-Nassr, namun ia berharap dapat mengakhiri kekeringan gelar tersebut pada musim ini. Al-Nassr masih bersaing di Liga Pro Saudi dan memimpin klasemen setelah 23 pertandingan, unggul dua poin dari Al-Hilal. Pertandingan berikutnya Al-Nassr akan berlangsung pada Sabtu melawan Al-Fayha.
