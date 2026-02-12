Getty Images Sport
"Dia seperti Ryanair" - Roy Keane memberikan penilaian pedas terhadap rekrutan musim panas Manchester United
Keane mencoba
Keane menyoroti Sesko setelah gol spektakulernya. Penyerang tersebut masuk sebagai pemain pengganti dan berhasil menyundul umpan silang apik dari Bryan Mbeumo, mengarahkan bola ke pojok atas gawang untuk mempertahankan rekor tak terkalahkan Carrick dalam lima pertandingan. Namun, Keane meyakini - dengan gaya khasnya - bahwa hal itu hanyalah cerminan dari penurunan standar di Old Trafford, membandingkannya dengan Ryanair.
Setelah pertandingan, Carrick sangat memuji Sesko.
Dia mengatakan: "Itu adalah gol yang luar biasa dari sudut itu, untuk menghasilkan itu, untuk mengarahkannya ke gawang, untuk menyelesaikannya - itu adalah gol yang luar biasa. Dia mampu melakukannya, Ben. Dia sudah melakukannya sepanjang waktu. Bukan berarti dia tiba-tiba muncul di panggung. Dia sudah melakukannya, dia telah membuktikan bahwa dia bisa mencetak gol. Dia juga melakukannya dalam latihan untuk kami.
"Jujur saja, itu tidak mengejutkan. Saya pikir itu yang dia lakukan, itu yang dia kuasai."
Pendekatan berani Keane
Keane mengatakan di Stick To Football: "Itu adalah penyelesaian yang bagus. Maaf, tapi bukankah itu yang seharusnya dia lakukan? Dia masuk dari bangku cadangan dan timnya sedang mengejar ketertinggalan.
"Manchester United dan ekspektasi mereka, seperti Ryanair. Jika penerbangan tepat waktu, semua orang bersorak, tertawa, dan bercanda. Tapi biasanya kamu akan terlambat dua jam, dan semua orang menganggap itu hal yang biasa!
"Saya terbang dengan Ryanair pada Minggu dan terlambat dua jam. Tidak ada yang protes karena itulah yang kita harapkan. Anda memiliki ekspektasi yang rendah...
"Dengan Ryanair, kamu tahu saat mendarat dan mereka memutar musik karena tepat waktu? Itu Sesko dan United, itulah yang seharusnya dilakukan...
"Anda punya ekspektasi rendah, dia penyerang! Saya melihat golnya, itu penyelesaian yang indah dengan timing yang tepat. Semua orang terbawa suasana karena itu gol penyeimbang, [Ian] Wright dulu melakukannya setiap minggu...
"Anda (Neville) adalah pendukung mereka, Anda dan Jim Ratcliffe! Seri di West Ham dan itu luar biasa? Itu poin saya, tidak ada tekanan pada tim United ini."
Bentuk Sesko
Sesko telah mencetak enam gol di Premier League musim ini, dan kini telah mencetak empat gol dalam lima pertandingan terakhirnya bersama klub.
Carrick menambahkan: "Gol terakhir itu pasti sangat membantunya. Malam ini, situasinya sedikit berbeda karena emosi pertandingan, tapi tentu saja penting dan momen besar bagi dia dan kami."
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Manchester United akan menghadapi Everton di kandang lawan pada Senin malam, sebelum bertanding melawan Crystal Palace. Tim asuhan Carrick saat ini berada di peringkat keempat klasemen Premier League, tertinggal 11 poin dari pemuncak klasemen Arsenal. Klub ini juga hanya unggul satu poin dari Chelsea di peringkat kelima.
Michael Owen mengatakan kepada GOAL bahwa United berpotensi kembali bersaing untuk gelar juara secara konsisten dalam dua tahun ke depan, dengan mengatakan: “Meskipun mereka tampil sangat baik, bukan hanya soal apa yang bisa ditambahkan ke tim ini agar memiliki peluang memenangkan sesuatu. Kita semua tahu Casemiro akan pergi. Kita semua berpikir mereka masih membutuhkan pemain. Ada juga tanda tanya tentang Bruno Fernandes dan apakah dia akan bertahan. Mungkin tim ini, pada musim panas ini, masih akan mengalami banyak perubahan. Sulit untuk mengatakan.
“Dalam kondisi saat ini, tim ini dan cara mereka bermain saat ini, mereka bisa saja berakhir di posisi kedua atau ketiga di liga pada akhir musim. Jika liga dimulai besok, Anda tidak bisa mengesampingkan mereka memiliki peluang nyata untuk bersaing memperebutkan gelar liga - cara mereka bermain, cara Liverpool bermain, cara City bermain. Secara umum, musim mereka cukup buruk dan total poin yang dibutuhkan untuk memenangkan liga musim ini akan rendah. Anda tidak bisa mengesampingkan kemungkinan itu berdasarkan cara mereka bermain saat ini.”
