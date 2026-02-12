"Dia seperti Ryanair" - Roy Keane memberikan penilaian pedas terhadap rekrutan musim panas Manchester United

Keane menyoroti Sesko setelah gol spektakulernya. Penyerang tersebut masuk sebagai pemain pengganti dan berhasil menyundul umpan silang apik dari Bryan Mbeumo, mengarahkan bola ke pojok atas gawang untuk mempertahankan rekor tak terkalahkan Carrick dalam lima pertandingan. Namun, Keane meyakini - dengan gaya khasnya - bahwa hal itu hanyalah cerminan dari penurunan standar di Old Trafford, membandingkannya dengan Ryanair.

Setelah pertandingan, Carrick sangat memuji Sesko.

Dia mengatakan: "Itu adalah gol yang luar biasa dari sudut itu, untuk menghasilkan itu, untuk mengarahkannya ke gawang, untuk menyelesaikannya - itu adalah gol yang luar biasa. Dia mampu melakukannya, Ben. Dia sudah melakukannya sepanjang waktu. Bukan berarti dia tiba-tiba muncul di panggung. Dia sudah melakukannya, dia telah membuktikan bahwa dia bisa mencetak gol. Dia juga melakukannya dalam latihan untuk kami.

"Jujur saja, itu tidak mengejutkan. Saya pikir itu yang dia lakukan, itu yang dia kuasai."