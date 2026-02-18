Getty Images Sport
"Dia seperti mesin! - Luis Diaz bangga menjadi rekan setim Harry Kane saat mantan bintang Liverpool menjelaskan pengaruh luar biasa striker tersebut di Bayern Munich."
Dampak Harry Kane
Pemain berusia 29 tahun ini telah tampil gemilang dalam mencetak gol dan memberikan assist sejak bergabung dengan raksasa Jerman, mencetak 16 gol sendiri dan memberikan 11 assist untuk tim Vincent Kompany yang sedang dalam performa terbaiknya di Bundesliga dan Liga Champions. Kunci dari musim debutnya yang sempurna adalah kemitraannya dengan Kane, dengan pemain Kolombia tersebut memberikan 10 assist kepada pemain Inggris tersebut sejauh ini. Secara keseluruhan, Kane telah mencetak 41 gol dalam 35 pertandingan di semua kompetisi, membantu raksasa Bundesliga tetap bersaing di semua front.
Kesempatan bermain bersama Kane menjadi pengalaman yang mengesankan, meskipun ia telah berhadapan dengan kapten Inggris tersebut berkali-kali selama masa mereka bersama di Premier League.
"Saya sangat bangga bermain dalam tim bersama Harry dan Michael [Olise]," kata pemain Kolombia itu kepada Sky Sport. "Mereka secara teknis sangat spektakuler. Harry, misalnya, melakukan segalanya dengan baik. Dia telah mengejutkan saya banyak. Saya melihatnya bermain di Inggris karena kami juga beberapa kali bertanding melawan Tottenham. Tapi melihatnya di tim lawan adalah satu hal. Hal lain adalah benar-benar berbagi ruang ganti dengannya dan berlatih bersama setiap hari… dan melihat bagaimana dia bekerja untuk tim, bagaimana dia bergerak, bagaimana dia sering turun ke belakang, meminta bola, dan tentu saja, bagaimana dia mencetak gol. Dia seperti mesin. Dia benar-benar melakukan segalanya dengan baik. Saya sangat bangga menjadi bagian dari serangan ini."
Pujian tinggi untuk Michael Olise
Olise, yang sedang menikmati musim kedua yang gemilang di Jerman, telah mendapatkan pujian yang memukau dari Diaz atas keahlian teknisnya dan kerja kerasnya dalam bertahan. Diaz menjelaskan: "Michael menghancurkan lawan dalam situasi satu lawan satu, dia sangat teknis dan membuat perbedaan. Dia adalah orang yang pendiam. Di lapangan, dia sangat komunikatif. Dia banyak membantu, memperhatikan banyak detail, dan kadang-kadang berkata: 'Hey, mari kita bertahan seperti ini dan seperti itu.' Detail-detail seperti itu membuatmu berkembang sebagai pemain sepak bola dan membuatmu merasa nyaman. Lagi: bermain dengan pemain seperti ini sungguh luar biasa."
Sesuai dengan harganya
Diaz bergabung dengan Bayern dari Liverpool pada musim panas lalu dengan biaya transfer yang dilaporkan sekitar €70 juta, menandatangani kontrak empat tahun. Menggantikan para legenda Bayern yang bersejarah membawa tekanan finansial yang signifikan, terutama mengingat biaya transfer yang besar yang dibayarkan kepada Liverpool. Namun, Diaz bertekad untuk tidak membiarkan angka-angka tersebut mempengaruhi penampilannya di lapangan.
"Saya sudah dihadapkan dengan biaya transfer saya oleh seorang jurnalis pada hari saya menandatangani kontrak. Bahwa saya adalah salah satu pemain termahal dan sebagainya," katanya. "Saya berkata saat itu: jika klub ini mengandalkan saya, maka saya hanya berusaha memberikan jawaban di lapangan. Saya tidak berniat memberi tekanan pada diri sendiri karena itu atau mengatakan pada diri sendiri bahwa saya harus menjadi yang terbaik sekarang. Tidak, yang terpenting selalu tentang tim. Saya ingin melangkah perlahan, terlebih dahulu mengenal tim dan dari sana hanya melakukan tugas saya. Saya memiliki beberapa pertandingan bagus di sana dan saya harus akui, setelah beberapa bulan saya merasa jauh lebih nyaman."
Transisi ini tidak tanpa hambatan, terutama di luar lapangan, di mana pergeseran budaya dari Merseyside ke Munich telah menimbulkan tantangan bagi keluarganya. "Ketika Bayern mendekati saya, sejak awal saya sudah yakin ingin memilih transfer ini," tambah Diaz. "Hal itu membuat saya bangga karena saya sudah mengenal klub ini sejak lama dan pada dasarnya tahu apa yang diharapkan di sana. Ini adalah keputusan yang tepat - keputusan untuk bergabung dengan tim yang luar biasa dan hebat. Dan ketika Anda pindah ke tempat baru, Anda secara alami ingin memberikan yang terbaik dan merasa nyaman di sana. Kebahagiaan adalah hal terpenting bagi seorang pemain dan juga keluarganya. Datang ke sini adalah keputusan yang tepat. Saya tahu bahwa saya akan bertemu dengan kelompok pemain sepak bola yang luar biasa di sini dan menemukan klub dengan infrastruktur yang luar biasa, lapangan latihan yang hebat. Saya tidak ragu tentang itu. Hal terberat bagi saya dan keluarga saya adalah dan tentu saja bahasa… tetapi saya tahu bahwa saya akan cocok di sini, bahwa saya akan berkontribusi pada kesuksesan tim - seperti yang saya lakukan sebelumnya di Liverpool. FC Bayern telah mempercayai saya, dan saya berusaha membalas kepercayaan itu di lapangan."
Menanggapi rumor tentang Wirtz
Meskipun kesuksesan skuad saat ini, Diaz juga ditanya tentang upaya klub yang telah tercatat dengan baik untuk merekrut mantan bintang Bayer Leverkusen, Florian Wirtz, yang pada akhirnya menolak Bayern dan memilih Liverpool, di mana ia menghadapi banyak kritik selama musim debutnya yang sulit. Dengan kerendahan hati yang khas, winger tersebut mencatat: "Bahwa Florian akhirnya tidak bisa bergabung di sini pasti ada alasannya. Sekarang saya di sini dan syukurlah hal itu terjadi. Saya sangat bahagia dan bersyukur atas hal itu."
Dengan Bayern yang tetap dalam perburuan gelar besar, integrasi pemain Kolombia ini tampak mulus. Pendekatannya yang rendah hati terhadap rekan setimnya yang dijuluki "mesin" dan label harganya menunjukkan seorang pemain yang sejalan dengan filosofi klub. Jika performa awal musimnya menjadi patokan, kerugian Liverpool menjadi keuntungan besar bagi Bayern saat mereka berupaya menaklukkan benua Eropa sekali lagi.
