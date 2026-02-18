"Dia seperti mesin! - Luis Diaz bangga menjadi rekan setim Harry Kane saat mantan bintang Liverpool menjelaskan pengaruh luar biasa striker tersebut di Bayern Munich."

Diaz bergabung dengan Bayern dari Liverpool pada musim panas lalu dengan biaya transfer yang dilaporkan sekitar €70 juta, menandatangani kontrak empat tahun. Menggantikan para legenda Bayern yang bersejarah membawa tekanan finansial yang signifikan, terutama mengingat biaya transfer yang besar yang dibayarkan kepada Liverpool. Namun, Diaz bertekad untuk tidak membiarkan angka-angka tersebut mempengaruhi penampilannya di lapangan.

"Saya sudah dihadapkan dengan biaya transfer saya oleh seorang jurnalis pada hari saya menandatangani kontrak. Bahwa saya adalah salah satu pemain termahal dan sebagainya," katanya. "Saya berkata saat itu: jika klub ini mengandalkan saya, maka saya hanya berusaha memberikan jawaban di lapangan. Saya tidak berniat memberi tekanan pada diri sendiri karena itu atau mengatakan pada diri sendiri bahwa saya harus menjadi yang terbaik sekarang. Tidak, yang terpenting selalu tentang tim. Saya ingin melangkah perlahan, terlebih dahulu mengenal tim dan dari sana hanya melakukan tugas saya. Saya memiliki beberapa pertandingan bagus di sana dan saya harus akui, setelah beberapa bulan saya merasa jauh lebih nyaman."

Transisi ini tidak tanpa hambatan, terutama di luar lapangan, di mana pergeseran budaya dari Merseyside ke Munich telah menimbulkan tantangan bagi keluarganya. "Ketika Bayern mendekati saya, sejak awal saya sudah yakin ingin memilih transfer ini," tambah Diaz. "Hal itu membuat saya bangga karena saya sudah mengenal klub ini sejak lama dan pada dasarnya tahu apa yang diharapkan di sana. Ini adalah keputusan yang tepat - keputusan untuk bergabung dengan tim yang luar biasa dan hebat. Dan ketika Anda pindah ke tempat baru, Anda secara alami ingin memberikan yang terbaik dan merasa nyaman di sana. Kebahagiaan adalah hal terpenting bagi seorang pemain dan juga keluarganya. Datang ke sini adalah keputusan yang tepat. Saya tahu bahwa saya akan bertemu dengan kelompok pemain sepak bola yang luar biasa di sini dan menemukan klub dengan infrastruktur yang luar biasa, lapangan latihan yang hebat. Saya tidak ragu tentang itu. Hal terberat bagi saya dan keluarga saya adalah dan tentu saja bahasa… tetapi saya tahu bahwa saya akan cocok di sini, bahwa saya akan berkontribusi pada kesuksesan tim - seperti yang saya lakukan sebelumnya di Liverpool. FC Bayern telah mempercayai saya, dan saya berusaha membalas kepercayaan itu di lapangan."

