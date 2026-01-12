'Dia Sangat Bahagia' - Tunangan Menangis Justin Hubner Cetak Gol Perdana Di Eredivisie

“Mencetak gol pada momen seperti itu, dan juga karena penonton tuan rumah meneriakkan berbagai macam hal kepada saya sepanjang waktu, terasa sangat menyenangkan. Apakah mereka meneriakkan hal-hal yang lucu? Tidak, tentu saja tidak,” beber Hubner sambil tertawa kepada laman De Limburger.

“Saya mengirim pesan kepada tunangan saya, yang sekarang berada di Indonesia, saya akan mencetak gol. Sebelumnya saya tidak pernah mengatakan itu, karena saya hampir tidak pernah mencetak gol. Tapi ya, itu sedikit firasat.”

“Dia menangis dan sebagainya, dia sangat bahagia untuk saya, karena dia tahu betapa kerasnya saya bekerja untuk ini, apa yang saya lakukan dan tidak lakukan untuk ini.”

“Semoga kamii bisa menikah musim panas ini di Bali. Bersamanya membuat saya sangat bahagia, dan juga karena saya bisa membalasnya dengan sebuah gol sekarang. Tidak ada cara yang lebih baik untuk memulai tahun ini, bukan?”