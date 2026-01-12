Fortuna Sittard
'Dia Sangat Bahagia' - Tunangan Menangis Justin Hubner Cetak Gol Perdana Di Eredivisie
Gol perdana menjadi motivasi bagi Hubner menatap 2026
Justin Hubner mencetak gol perdananya di Eredivisie Belanda ketika membantu Fortuna Sittard meraih hasil imbang 2-2 melawan tuan rumah Go Ahead Eagles, tim yang juga diperkuat bek timnas Indonesia Dean James, pada akhir pekan kemarin. Kesuksesan Hubner tersebut disambut gembira dan tangis dari tunangannya, Jennifer Coppen, yang menyaksikan pertandingan melalui siaran streaming di Indonesia. Gol di awal 2026 itu menjadi motivasi tersendiri bagi Hubner.
Jarang mencetak gol dengan posisinya sebagai bek
Pemain berusia 22 tahun ini tampil sejak menit pertama di laga tersebut. Hubner berlari dari posnya di bek kiri ke tiang jauh pada detik-detik terakhir, dan selanjutnya mencetak gol dengan tendangan lob untuk menghindari Fortuna dari kekalahan. Bagi Hubner, gol tersebut bukanlah sesuatu yang mengejutkan bagi dirinya, meski diakui kesempatan seperti itu jarang terjadi, mengingat posisinya sebagai bek. Apalagi gol itu diperoleh setelah dia mendapat kritikan pedas terkait tekel kerasnya saat melawan Ajax Amsterdam.
- Fortuna Sittard
Sampaikan pesan cetak gol kepada tunangan sebelum laga
“Mencetak gol pada momen seperti itu, dan juga karena penonton tuan rumah meneriakkan berbagai macam hal kepada saya sepanjang waktu, terasa sangat menyenangkan. Apakah mereka meneriakkan hal-hal yang lucu? Tidak, tentu saja tidak,” beber Hubner sambil tertawa kepada laman De Limburger.
“Saya mengirim pesan kepada tunangan saya, yang sekarang berada di Indonesia, saya akan mencetak gol. Sebelumnya saya tidak pernah mengatakan itu, karena saya hampir tidak pernah mencetak gol. Tapi ya, itu sedikit firasat.”
“Dia menangis dan sebagainya, dia sangat bahagia untuk saya, karena dia tahu betapa kerasnya saya bekerja untuk ini, apa yang saya lakukan dan tidak lakukan untuk ini.”
“Semoga kamii bisa menikah musim panas ini di Bali. Bersamanya membuat saya sangat bahagia, dan juga karena saya bisa membalasnya dengan sebuah gol sekarang. Tidak ada cara yang lebih baik untuk memulai tahun ini, bukan?”
Apa selanjutnya untuk Hubner?
Bek timnas Indonesia ini dikenal dengan gaya permainan yang tdak jarang menghasilkan kartu. Dalam duel melawan Go Ahead Eagles, Hubner juga mendapatkan kartu kuning pada menit ke-83. Hubner pun terpaksa absen akibat akumulasi ketika Fortuna menjamu PSV Eindhoven di Stadion Fortuna Sittard, Minggu (18/1) dini hari WIB.
