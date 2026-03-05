"Dia punya segalanya!" - Potensi besar Marcus Rashford dipuji oleh rekan setimnya di Barcelona, Robert Lewandowski

Di luar sepak bola, Lewandowski telah mengamati kepribadian Rashford, menggambarkannya sebagai "orang yang sangat baik" yang berkembang saat didukung. Keduanya juga menghabiskan waktu bersama di luar lapangan, bahkan bermain ping-pong di ruang ganti. "Dia orang yang sangat baik. Kami berbicara karena kami duduk di ruang ganti di samping [satu sama lain]," tambahnya. "Kami juga bermain ping-pong. Saya melihat bahwa orang ini sangat baik, sangat baik, tetapi karena itu dia membutuhkan seseorang yang mendukungnya. Jika dia memiliki kepercayaan diri, dia bisa bermain sepak bola terbaiknya dan di level terbaik."

Ketika ditanya siapa yang menang di meja ping-pong, Lewandowski menjawab: "Pertanyaan lanjutan yang penting: siapa yang menang dalam pertandingan ping-pong mereka? Dia sudah membaik, tapi dia tidak bisa menang melawan saya! Dia harus mengganti lawannya!"