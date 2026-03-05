Getty Images Sport
"Dia punya segalanya!" - Potensi besar Marcus Rashford dipuji oleh rekan setimnya di Barcelona, Robert Lewandowski
Kesan awal tentang Rashford
Lewandowski telah berbicara secara terbuka tentang rekan setim barunya di Barcelona, Rashford, mengungkapkan betapa terkesannya dia dengan pemain internasional Inggris tersebut sejak bergabung dengan klub tersebut sebagai pemain pinjaman dari Manchester United. Jika Lewandowski pindah ke United saat mereka dilaporkan mendekatinya di awal kariernya, dia mungkin sudah bertemu dengan Rashford lebih awal, tetapi kini keduanya berbagi ruang ganti di Barcelona.
Rashford, meskipun menghadapi banyak berita negatif sebelum kepindahannya, dengan cepat mendapatkan rasa hormat Lewandowski selama sesi latihan awal mereka.
Bakat dan potensi yang ditampilkan
"Setelah beberapa sesi latihan, tidak. Dia memiliki potensi yang besar," kata Lewandowski kepada Sky Sports saat ditanya apakah Rashford mengejutkannya. "Dia memiliki segalanya. Dia memiliki kecepatan, teknik, tendangan, kaki kiri, kaki kanan, dan keterampilan. Marcus adalah orangnya. Jika kamu memberinya kepercayaan dan dia melihat bahwa kamu percaya padanya, dia bisa memberikan 200 persen." Pujian ini menyoroti peran Lewandowski sebagai mentor dalam tim, yang membantu meningkatkan performa dan pertumbuhan pribadi rekan setimnya yang lebih muda.
Karakter di luar lapangan
Di luar sepak bola, Lewandowski telah mengamati kepribadian Rashford, menggambarkannya sebagai "orang yang sangat baik" yang berkembang saat didukung. Keduanya juga menghabiskan waktu bersama di luar lapangan, bahkan bermain ping-pong di ruang ganti. "Dia orang yang sangat baik. Kami berbicara karena kami duduk di ruang ganti di samping [satu sama lain]," tambahnya. "Kami juga bermain ping-pong. Saya melihat bahwa orang ini sangat baik, sangat baik, tetapi karena itu dia membutuhkan seseorang yang mendukungnya. Jika dia memiliki kepercayaan diri, dia bisa bermain sepak bola terbaiknya dan di level terbaik."
Ketika ditanya siapa yang menang di meja ping-pong, Lewandowski menjawab: "Pertanyaan lanjutan yang penting: siapa yang menang dalam pertandingan ping-pong mereka? Dia sudah membaik, tapi dia tidak bisa menang melawan saya! Dia harus mengganti lawannya!"
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Lewandowski dan Rashford berpotensi kembali bermain bersama di lapangan saat Barcelona bertandang ke markas Athletic Club dalam laga La Liga akhir pekan ini. Tim asuhan Hansi Flick kemudian akan bertolak ke Inggris untuk leg pertama babak 16 besar Liga Champions melawan raksasa Premier League, Newcastle.
