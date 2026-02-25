"Dia pikir dia masih muda!" - Neymar dituduh "mengacaukan" rencana taktis Santos oleh mantan rekan setimnya di timnas Brasil

Penampilan terakhir Neymar terjadi dalam kekalahan 2-1 melawan Novorizontino, yang membuat Santos tersingkir dari Campeonato Paulista di babak perempat final oleh klub Serie B tersebut. Pemain Brasil itu menjadi penyebab gol pembuka Novorizontino dalam penampilan yang kurang memuaskan dari sang penyerang.

Manajer Juan Pablo Vojvoda membela Neymar setelah pertandingan dan mengatakan dia akan kembali ke performa terbaiknya. Dia mengatakan kepada wartawan: "Neymar dalam kondisi fisik yang sangat baik, dia mengikuti semua sesi latihan. Dia bermain penuh 90 menit untuk pertama kalinya tahun ini.

"Saya sangat percaya padanya. Permainannya akan berkembang dan meningkat dari pertandingan ke pertandingan. Dan saya bertanggung jawab untuk memastikan kepercayaan itu terwujud. Saya sangat percaya padanya dan saya percaya pada setiap pemain di skuad.

"Dia akan memotivasi para pemain. Neymar akan mendorong dirinya sendiri untuk mencapai tujuan yang telah dia tetapkan di Santos dan tim nasional."