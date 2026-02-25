Getty Images
Diterjemahkan oleh
"Dia pikir dia masih muda!" - Neymar dituduh "mengacaukan" rencana taktis Santos oleh mantan rekan setimnya di timnas Brasil
Bos Santos angkat bicara soal kesulitan Neymar
Penampilan terakhir Neymar terjadi dalam kekalahan 2-1 melawan Novorizontino, yang membuat Santos tersingkir dari Campeonato Paulista di babak perempat final oleh klub Serie B tersebut. Pemain Brasil itu menjadi penyebab gol pembuka Novorizontino dalam penampilan yang kurang memuaskan dari sang penyerang.
Manajer Juan Pablo Vojvoda membela Neymar setelah pertandingan dan mengatakan dia akan kembali ke performa terbaiknya. Dia mengatakan kepada wartawan: "Neymar dalam kondisi fisik yang sangat baik, dia mengikuti semua sesi latihan. Dia bermain penuh 90 menit untuk pertama kalinya tahun ini.
"Saya sangat percaya padanya. Permainannya akan berkembang dan meningkat dari pertandingan ke pertandingan. Dan saya bertanggung jawab untuk memastikan kepercayaan itu terwujud. Saya sangat percaya padanya dan saya percaya pada setiap pemain di skuad.
"Dia akan memotivasi para pemain. Neymar akan mendorong dirinya sendiri untuk mencapai tujuan yang telah dia tetapkan di Santos dan tim nasional."
- Getty Images Sport
Neymar dituduh 'merusak' Santos
Mantan bintang Brasil Luis Fabiano, yang pernah bermain bersama Neymar di awal karier internasionalnya, telah menganalisis performa mantan rekan setimnya dan merasa Neymar "mengacaukan" taktik Santos dengan sering turun ke belakang untuk mengambil bola. Mantan striker tersebut juga merasa Neymar perlu menyesuaikan permainannya karena "dia sudah tidak berusia 20 tahun lagi."
"Neymar adalah yang mengacaukan taktik tim. Saya menonton sedikit pertandingan Santos. Setiap kali dia pergi untuk mengambil bola dari kaki bek, gelandang, sayap, dan penyerang tidak tahu harus berbuat apa. Dia pergi ke sana untuk mengambilnya, para pemain tidak tahu apakah harus bergerak, tetap di tempat, atau tetap dekat dengannya, dan permainan tidak berkembang," kata Fabiano kepada ESPN.
"Ketika seorang pemain mencapai usia tertentu, dia berpikir dia masih muda, bahwa dia melakukan hal-hal yang dia lakukan saat berusia 20 tahun. Dia harus beradaptasi dengan gaya bermain baru. Saya pikir itulah yang hilang dari Neymar. Tetap di depan dan menunggu. Satu peluang tidak datang, dua tidak datang, tapi dia tetap di sana, akhirnya akan datang dan dia akan cukup segar untuk melakukannya."
Tempat di Piala Dunia dipertanyakan
Neymar tidak pernah menyembunyikan keinginannya untuk bermain untuk Brasil di Piala Dunia 2026, meskipun cedera telah mengganggu kariernya dalam beberapa tahun terakhir. Namun, ia harus berjuang untuk meyakinkan manajer Carlo Ancelotti tentang kemampuannya, dengan Ancelotti tidak diharapkan memanggil Neymar untuk pertandingan persahabatan internasional pada Maret melawan Prancis dan Kroasia.
Ancelotti sebelumnya mengatakan bahwa Neymar harus membuktikan kebugarannya jika ingin masuk skuad.
"Kami tidak akan mengamati bagaimana Neymar bermain, jelas. Semua orang tahu bakatnya," kata Ancelotti kepada Pedro Ivo Almeida dari ESPN Brasil. "Dalam sepak bola modern, untuk memanfaatkan bakatnya, pemain harus dalam kondisi fisik yang baik. Jika ia dalam kondisi fisik terbaiknya, ia tidak akan mengalami masalah untuk masuk ke tim nasional.
"Semua orang ingin Neymar berada di tim nasional dalam kondisi fisik yang baik. Saya berbicara dengannya, dan saya mengatakan 'kamu punya waktu untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin agar bisa berada di sana dan membantu tim berusaha sebaik mungkin di Piala Dunia.'"
- AFP
Apakah Neymar akan pensiun?
Ini bisa menjadi tahun yang besar bagi Neymar. Ia baru saja menandatangani kontrak baru dengan Santos hingga akhir 2026 dan masih bermimpi meraih kejayaan Piala Dunia bersama Brasil. Namun, penyerang tersebut mengakui bahwa ia mungkin tergoda untuk gantung sepatu setelah itu.
"Saya tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya, saya tidak tahu tentang tahun depan," katanya kepada saluran online Brasil Caze. "Mungkin saat Desember tiba, saya ingin pensiun. Saat ini, saya hidup dari tahun ke tahun."
Iklan