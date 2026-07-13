Pasalnya, dalam sebuah wawancara dengan surat kabar olahraga Spanyol *as*, Escude—yang telah 13 kali membela tim nasional Prancis—kini menyatakan: "Dia muncul begitu saja. Prancis memang sudah mengincarnya, tetapi dia adalah pemain yang masih terus mengejutkan kami, karena dia lahir dan besar di Inggris, di luar sistem pembinaan pemain muda Prancis."
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"Dia muncul begitu saja!" Michael Olise membuat seorang mantan pemain tim nasional tercengang dan mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang aneh
Pernyataan tersebut tentu saja cukup mengejutkan, mengingat Olise—meski lahir di London—telah melewati semua jenjang tim nasional junior Equipe Tricolore. Namun, pemain yang kini berusia 24 tahun itu baru melakukan debutnya dua tahun lalu, pada September 2024, setelah pindah dari Crystal Palace ke FC Bayern dan meraih medali perak bersama tim U-23 Prancis di Olimpiade Musim Panas.
Pelatihnya saat itu tak lain adalah Thierry Henry, yang sudah sejak saat itu menyadari betapa hebatnya Olise kelak akan menjadi pemain. “Dia melakukan hal-hal dalam latihan yang membuatmu harus menahan diri agar tidak langsung berseru ‘Wow’. Saat itu saya berbicara dengan asisten saya dan bertanya, ‘Apakah kamu melihat apa yang baru saja dia lakukan?’ Olise benar-benar berada di level yang berbeda,” kata Henry dengan penuh kekaguman kepada Fox.
- Getty Images Sport
Henry: "Michael Olise adalah pemain terpenting" bagi Prancis
Memang Kylian Mbappé akan selalu menjadi "MVP" Equipe Tricolore, "karena Kylian mencatatkan angka-angka yang tak bisa dicapai siapa pun. Namun, pemain terpentingnya adalah Michael Olise," kata Henry dengan yakin. Bintang FC Bayern itu adalah "seorang jenius" — terutama di posisi yang diizinkan Didier Deschamps untuk ia tempati sejak babak kedua pertandingan grup pertama melawan Senegal.
Pasalnya, berbeda dengan saat bermain di Munich, Olise tidak beraksi di sayap kanan, melainkan sebagai gelandang serang di belakang Mbappe. Saat ini, ia telah mencatatkan lima assist dalam enam pertandingan Piala Dunia. “Ia melihat hal-hal yang tidak dilihat orang lain. Ia melihatnya dengan sangat sempurna dan cepat. Pemain yang luar biasa,” kata Henry, yang juga menekankan bahwa Olise tidak segan-segan membantu pertahanan. “Apa yang dia lakukan saat tidak menguasai bola sungguh tak tertandingi. Biasanya, pemain berbakat secara teknis seperti itu melupakan tugas-tugas defensif mereka. Tidak dengan dia.”
Setidaknya Escude, yang tampaknya masih terkejut dengan penampilan Olise, sependapat: “Di Prancis, banyak yang membicarakan potensi celah antara lini serang dan pertahanan, serta bahwa tim terpecah menjadi dua bagian. Namun, upaya Ousmane Dembele dan Olise, yang tanpa henti membantu merebut kembali penguasaan bola, juga membantu lini pertahanan.”
Setelah penampilan yang kembali meyakinkan di perempat final melawan Maroko (2:0) pada Selasa malam (pukul 21.00 CET), Olise kini akan menghadapi Spanyol bersama Prancis di semifinal Piala Dunia.
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