'Dia Merasa Tertekan' – Pelatih Kamerun Ungkap Penyebab Bryan Mbeumo Belum Cetak Gol

“Dia terlalu banyak memberi tekanan pada dirinya sendiri, tetapi saya pikir dia akan mengatasinya. Dia adalah pemain sepak bola yang hebat, pemain hebat, bahkan untuk negara ini. Dia mencintai tim ini dan benar-benar ingin berkomitmen untuk menjadi seefektif mungkin,” beber Pagou kepada wartawan.

“Jadi hari ini, sekali lagi, dalam obrolan singkat kami dengan dia, keinginannya adalah untuk hadir, untuk meningkatkan performa, dan untuk melakukan hal-hal hebat.”

“Bryan adalah pemain yang menyukai kebebasan, dia memiliki kualitas tersebut. Jadi kami tidak akan merampas kebebasannya dan menghentikannya untuk mengekspresikan dirinya di lapangan sesuai keinginannya.”

“Memang sengaja kami membiarkan dia mengekspresikan diri di seluruh lapangan. Memang benar dia mengalami beberapa kesulitan untuk berkembang.”