'Dia Merasa Tertekan' – Pelatih Kamerun Ungkap Penyebab Bryan Mbeumo Belum Cetak Gol
Mbeumo baru menyumbang satu asis bagi Kamerun
Bryan Mbeumo menjadi andalan Kamerun di Piala Afrika 2025, namun dari dua laga yang sudah dilalui, penggawa Manchester United itu belum juga mencetak gol buat negaranya. Mbuemo baru sebatas memberikan satu asis untuk Etta Eyong ketika mengalahkan Gabon 1-0 di laga pembuka. Pelatih David Pagou mengungkapkan penyebab Mbeumo belum juga memberikan kontribusi gol bagi negaranya di turnamen ini.
Sang pemain terlalu memaksakkan diri untuk bersinar
Mbeumo secara keseluruhan telah mencetak tujuh gol dalam 29 penampilan untuk tim nasional. Pemain berusia 26 tahun ini memikul harapan Kamerun di Piala Afrika yang berlangsung di Maroko saat mereka berupaya meraih gelar juara untuk pertama kalinya sejak 2017. Menurut Pagou, Mbeumo sebetulnya lebih senang bermain dengan bebas, tetapi terlalu banyak memberi tekanan pada dirinya sendiri dalam upaya meraih kesuksesan di Piala Afrika.
Pagou berbicara secara khusus dengan Mbeumo
“Dia terlalu banyak memberi tekanan pada dirinya sendiri, tetapi saya pikir dia akan mengatasinya. Dia adalah pemain sepak bola yang hebat, pemain hebat, bahkan untuk negara ini. Dia mencintai tim ini dan benar-benar ingin berkomitmen untuk menjadi seefektif mungkin,” beber Pagou kepada wartawan.
“Jadi hari ini, sekali lagi, dalam obrolan singkat kami dengan dia, keinginannya adalah untuk hadir, untuk meningkatkan performa, dan untuk melakukan hal-hal hebat.”
“Bryan adalah pemain yang menyukai kebebasan, dia memiliki kualitas tersebut. Jadi kami tidak akan merampas kebebasannya dan menghentikannya untuk mengekspresikan dirinya di lapangan sesuai keinginannya.”
“Memang sengaja kami membiarkan dia mengekspresikan diri di seluruh lapangan. Memang benar dia mengalami beberapa kesulitan untuk berkembang.”
Kamerun menargetkan memuncaki klasemen akhir
Kamerun bermain imbang 1-1 melawan Pantai Gading dalam pertandingan kedua Grup F, dan akan menghadapi Mozambik, Kamis (1/1) dini hari WIB. Kamerun telah lolos ke babak 16 Besar, dan kemenangan akan menentukan mereka menjadi pemimpin atau runner-up grup.
“Kami akan bermain tanpa terlalu kompleks, tetapi kami harus menghormati lawan yang sedang berkembang, dan baru-baru ini mengalahkan Gabon,” ucap Pagou.
