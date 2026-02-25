Getty Images
"Dia mengirim pesan kepadaku di Instagram!" - Declan Rice mengungkap pesan langsung (DM) dari David Beckham setelah mencetak dua gol tendangan bebas yang luar biasa melawan Real Madrid
Rice mengejutkan Real Madrid dengan dua tendangan bebas yang brilian.
Rice tidak dikenal sebagai spesialis tendangan bebas selama karier seniornya, tetapi dia menjadi bintang di London Utara setelah mencetak dua gol indah melawan Real Madrid musim lalu. Gol-gol tersebut membantu The Gunners meraih kemenangan 3-0 di leg pertama perempat final Liga Champions, dan kemudian mengamankan kemenangan agregat 5-1 dengan kemenangan 2-1 di kandang Real Madrid.
Namun, musim itu tidak berakhir dengan baik bagi Arsenal, karena Paris Saint-Germain, yang akhirnya menjadi juara, mengeliminasi mereka di semifinal.
Meskipun tidak mencetak gol dari tendangan bebas musim ini, Rice tetap tampil impresif, berperan penting dalam perburuan gelar Arsenal. Ia telah mencetak empat gol dan memberikan delapan assist di semua kompetisi, dengan umpan-umpannya dari tendangan sudut yang seringkali membahayakan pertahanan lawan.
Bintang Inggris mengungkap pesan dari legenda tendangan bebas.
Tendangan bebas Rice melawan Real Madrid kini menjadi legenda, dan dia mengungkapkan bahwa dia menerima pesan dari Beckham setelah pertandingan.
Dalam wawancara eksklusif dengan The Sun, ia mengatakan: “Dia [Beckham] mengirim pesan kepadaku di Instagram tentang hal itu.
“Itu gila, karena dia memiliki beberapa momen terbesar dalam sejarah tendangan bebas.
“Saya ingat pertama kali bertemu Beckham di Qatar. Kami semua mendekatinya. Setiap pemain seperti, dia adalah dewa, tahu kan, karena itu Becks.
“Ketika saya meletakkan bola [untuk tendangan bebas], itu semua tentang perasaan. Itu tentang tahu di mana Anda akan meletakkan bola, seberapa cepat Anda akan menendangnya.
“Orang mungkin bertanya: ‘Bagaimana kamu tahu itu?’ Kamu harus mengandalkan insting.
“Saya tahu itu bisa menimbulkan kekacauan, tapi itu salah satu kekuatan kami. Mari terus melakukannya karena itu sangat baik bagi kami tahun ini.”
Rice belum mencetak gol dari tendangan bebas lainnya.
Meskipun golnya melawan Real Madrid membuat Rice menjadi pemain pertama dalam sejarah Liga Champions yang mencetak dua tendangan bebas langsung dalam satu pertandingan babak gugur, kedua gol tersebut tetap menjadi satu-satunya tendangan bebas yang pernah ia cetak.
Beckham, di sisi lain, adalah seorang ahli sejati. Bintang legendaris Manchester United dan Real Madrid ini mencetak total 65 tendangan bebas sepanjang kariernya, dengan beberapa di antaranya tercipta saat ia bermain di Premier League. Ia juga mencetak gol dari situasi bola mati untuk Inggris, dengan gol terpentingnya adalah golnya melawan Yunani yang membawa The Three Lions ke Piala Dunia 2002.
Arsenal terus melaju menuju gelar juara.
Arsenal tampaknya berada dalam posisi yang baik untuk meraih trofi pertama mereka sejak 2020, dengan The Gunners saat ini memimpin persaingan gelar Premier League dan berada dalam posisi yang baik di Liga Champions, setelah lolos ke babak 16 besar dengan memuncaki klasemen fase grup.
Namun, trofi pertama musim ini akan diperebutkan dalam kurang dari sebulan lagi saat Arsenal bertemu Manchester City di final Carabao Cup, dan Rice mengakui hasil pertandingan tersebut bisa menjadi krusial dari segi mental, mengingat masih ada trofi lain yang bisa diraih di bulan-bulan terakhir musim ini.
Mantan bintang West Ham United itu menambahkan: “Saya sangat bersemangat. Ini adalah segala yang kami kejar.
“Ini adalah trofi pertama yang diperebutkan. Trofi yang bisa kita raih, dan setelah itu, kita bisa melanjutkan di Premier League dengan momentum penuh.
“Kami berada dalam posisi yang sangat baik sekarang karena kami sudah masuk final dan kini memiliki kesempatan untuk memenangkannya.
“Tapi karena ini di bulan Maret, dan masih ada dua bulan tersisa di Premier League, ini benar-benar pembangun momentum. Jadi ini adalah trofi yang pasti kami incar untuk dimenangkan.”
