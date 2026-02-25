Tendangan bebas Rice melawan Real Madrid kini menjadi legenda, dan dia mengungkapkan bahwa dia menerima pesan dari Beckham setelah pertandingan.

Dalam wawancara eksklusif dengan The Sun, ia mengatakan: “Dia [Beckham] mengirim pesan kepadaku di Instagram tentang hal itu.

“Itu gila, karena dia memiliki beberapa momen terbesar dalam sejarah tendangan bebas.

“Saya ingat pertama kali bertemu Beckham di Qatar. Kami semua mendekatinya. Setiap pemain seperti, dia adalah dewa, tahu kan, karena itu Becks.

“Ketika saya meletakkan bola [untuk tendangan bebas], itu semua tentang perasaan. Itu tentang tahu di mana Anda akan meletakkan bola, seberapa cepat Anda akan menendangnya.

“Orang mungkin bertanya: ‘Bagaimana kamu tahu itu?’ Kamu harus mengandalkan insting.

“Saya tahu itu bisa menimbulkan kekacauan, tapi itu salah satu kekuatan kami. Mari terus melakukannya karena itu sangat baik bagi kami tahun ini.”