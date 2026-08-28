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'Dia mengira dirinya lebih baik daripada yang sebenarnya' - Rafael van der Vaart mengkritik bek Ajax Jorthy Mokio
Kemenangan sensasional di Eropa yang diwarnai kritik
Ajax meraih kemenangan menghibur 5-3 atas Sion di Liga Konferensi UEFA, tetapi laga dengan banyak gol itu tidak berhasil mengesankan semua orang di Belanda. Meski tim asal Amsterdam itu mampu mencetak gol lebih banyak daripada lawannya, kerapuhan mereka di lini belakang langsung menuai sorotan tajam dari para pundit dan analis. Mantan pemain internasional Belanda Rafael van der Vaart secara khusus menyoroti bek muda Belgia Jorthy Mokio dengan penilaian yang sangat keras terkait sikap dan kedisiplinannya di lapangan.
- AFP
Vonis pedas Van der Vaart terhadap Mokio
Berbicara dalam program televisi Ziggo Sport, Van der Vaart mengungkapkan kekhawatiran yang nyata atas arogansi sang pemain muda yang dinilai terlihat saat pertandingan. Mantan gelandang Ajax itu menegaskan bahwa sepak bola profesional level senior menuntut pragmatisme yang jauh lebih besar daripada yang sejauh ini ditunjukkan remaja tersebut di lapangan.
"Saya khawatir dia berpikir dirinya jauh lebih baik daripada yang sebenarnya. Atau daripada dirinya saat ini, bisa dibilang begitu," kata Van der Vaart. "Tampaknya dia hanya ingin bermain sepak bola, tetapi ini bukan lagi sepak bola junior, tahu? Anda harus sangat profesional."
Mengekspos kerentanan struktural di lini tengah
Di luar kritik terhadap individu, Van der Vaart menyoroti kelemahan taktis yang lebih dalam dan terus menghantui Ajax setiap kali mereka kehilangan penguasaan bola. Ia berpendapat bahwa bentuk permainan tim yang terlalu melebar membuat mereka sangat rentan terhadap serangan balik, sehingga menimbulkan kepanikan terus-menerus di area penalti mereka sendiri.
"Ajax cenderung bermain terlalu melebar," ujar analis tersebut. "Itu juga terlihat jelas hari ini: ketika mereka kehilangan bola, mereka langsung menjadi sangat berbahaya. Semua orang masuk ke area penalti dengan membelakangi gawang. Hal itu benar-benar harus diperbaiki."
- ANP
Mengatasi kelemahan lini belakang ke depannya
Saat Ajax merayakan kelolosan mereka di Eropa, peringatan keras dari seorang legenda klub menyoroti masalah besar yang harus segera diatasi manajer Michel. Memperbaiki transisi bertahan mereka dan lebar struktur permainan akan sangat penting sebelum menghadapi lawan yang lebih berat di kompetisi domestik maupun kontinental. Bagi pemain muda seperti Mokio, kritik tersebut menjadi pelajaran berharga dalam beradaptasi dengan tuntutan keras sepakbola level senior elite.
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