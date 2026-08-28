Berbicara dalam program televisi Ziggo Sport, Van der Vaart mengungkapkan kekhawatiran yang nyata atas arogansi sang pemain muda yang dinilai terlihat saat pertandingan. Mantan gelandang Ajax itu menegaskan bahwa sepak bola profesional level senior menuntut pragmatisme yang jauh lebih besar daripada yang sejauh ini ditunjukkan remaja tersebut di lapangan.

"Saya khawatir dia berpikir dirinya jauh lebih baik daripada yang sebenarnya. Atau daripada dirinya saat ini, bisa dibilang begitu," kata Van der Vaart. "Tampaknya dia hanya ingin bermain sepak bola, tetapi ini bukan lagi sepak bola junior, tahu? Anda harus sangat profesional."