"Dia Menghabisi Liverpool!" - Wayne Rooney Sebut Mohamed Salah Hancurkan Warisannya Di Anfield
Status legenda: Rekor luar biasa Salah di Liverpool
Salah telah mendapatkan status legenda di Merseyside, dengan 250 gol yang dicetak untuk Liverpool melalui 420 penampilan. Ia telah memenangkan dua gelar domestik dan satu mahkota Liga Champions bersama The Reds, meraih penghargaan Pemain Terbaik PFA dan Sepatu Emas.
Kontrak baru berdurasi dua tahun ditandatangani pada musim panas 2025, yang akan membawa Salah menjalani satu dekade pengabdian yang setia. Pertanyaan kini muncul, apakah ia akan bertahan setelah Januari 2026.
Setelah dicadangkan untuk pertandingan ketiga berturut-turut, dan hanya menyaksikan Liverpool menyia-nyiakan dua poin lagi dalam hasil imbang dramatis 3-3 di Leeds, Salah mengakui bahwa hubungannya dengan Arne Slot telah memburuk. Ia mengisyaratkan akan mengucapkan selamat tinggal kepada para penggemar The Reds saat pertandingan melawan Brighton - sebelum ia berangkat untuk bertugas di Piala Afrika.
"Menodai warisannya"
Rooney termasuk di antara mereka yang terkejut dengan kejadian tersebut. Mantan kapten Inggris itu mengatakan dalam podcast BBC: “Arne Slot harus menunjukkan otoritasnya dan menariknya masuk, lalu berkata 'Anda tidak ikut tim, apa yang Anda katakan tidak bisa diterima'. Pergilah ke Piala Afrika dan biarkan semuanya tenang. Jika saya jadi dia, dia pasti tidak akan masuk tim. Masalah ini harus segera diselesaikan.”
Rooney melanjutkan tentang Salah yang berbicara di depan umum, dengan komentarnya yang memecah belah basis penggemar: “Dia benar-benar menghancurkan warisannya di Liverpool. Akan sangat disayangkan jika dia menyia-nyiakan semuanya. Dia telah melakukan semuanya dengan salah.”
"Tidak ada jaminan untuk posisinya"
Salah telah mengklaim bahwa dia seharusnya tidak harus "berjuang setiap hari untuk posisi saya karena saya pantas mendapatkannya". Rooney percaya tidak ada pemain yang harus mengadopsi mentalitas itu, karena setiap tempat harus diperjuangkan - terutama di level tertinggi.
Ia menambahkan di The Wayne Rooney Show: “Waktu terus mengejar kita semua, dan musim ini ia belum tampil dalam performa terbaiknya, bahkan dalam kondisi terbaiknya. Anda ingin melihatnya menyingsingkan lengan baju dan berkata 'oke kalau begitu, saya akan tunjukkan'."
“Untuk memiliki arogansi mengatakan ia tidak perlu berjuang keras karena ia sudah berjuang keras, Anda harus berada dalam kondisi terbaik setiap minggu untuk mencoba bertahan di tim. Jika saya salah satu rekan satu timnya, saya sama sekali tidak akan senang dengan apa yang ia katakan karena di sinilah Liverpool paling membutuhkannya. Malahan, ia telah menjelek-jelekkan Liverpool dengan kata-katanya."
“Ia benar-benar luar biasa untuk Liverpool, tetapi ini tidak menghormati rekan satu tim, manajer, dan penggemarnya. Saya membayangkan ia akan sangat pendiam di sekitar tempat latihan dan itu akan membawa energi negatif tersendiri bagi para pemain baru yang telah dilatih Arne. Saya yakin selama beberapa tahun ke depan ia akan menyesali apa yang telah ia katakan.”
Masalah yang harus dihadapi Slot
Liverpool dikabarkan mempertimbangkan untuk tidak memasukkan Salah dalam skuad untuk pertandingan Liga Champions melawan raksasa Serie A Inter Milan. Kemungkinan besar ia ditinggal di Merseyside untuk merenungkan tindakannya dan apakah masalah ini bisa ditangani dengan cara yang berbeda.
Slot kemungkinan akan ditanyai tentang masalah ini dalam konferensi pers pra-pertandingannya di Italia, dengan pelatih asal Belanda itu masih memiliki semangat juang yang tinggi setelah kesulitan meraih hasil positif akhir-akhir ini – mengingat sang juara bertahan Liga Primer sedang berjuang untuk menemukan konsistensi secara kolektif.
