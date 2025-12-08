"Dia Menghabisi Liverpool!" - Wayne Rooney Sebut Mohamed Salah Hancurkan Warisannya Di Anfield

Salah telah mengklaim bahwa dia seharusnya tidak harus "berjuang setiap hari untuk posisi saya karena saya pantas mendapatkannya". Rooney percaya tidak ada pemain yang harus mengadopsi mentalitas itu, karena setiap tempat harus diperjuangkan - terutama di level tertinggi.

Ia menambahkan di The Wayne Rooney Show: “Waktu terus mengejar kita semua, dan musim ini ia belum tampil dalam performa terbaiknya, bahkan dalam kondisi terbaiknya. Anda ingin melihatnya menyingsingkan lengan baju dan berkata 'oke kalau begitu, saya akan tunjukkan'."

“Untuk memiliki arogansi mengatakan ia tidak perlu berjuang keras karena ia sudah berjuang keras, Anda harus berada dalam kondisi terbaik setiap minggu untuk mencoba bertahan di tim. Jika saya salah satu rekan satu timnya, saya sama sekali tidak akan senang dengan apa yang ia katakan karena di sinilah Liverpool paling membutuhkannya. Malahan, ia telah menjelek-jelekkan Liverpool dengan kata-katanya."

“Ia benar-benar luar biasa untuk Liverpool, tetapi ini tidak menghormati rekan satu tim, manajer, dan penggemarnya. Saya membayangkan ia akan sangat pendiam di sekitar tempat latihan dan itu akan membawa energi negatif tersendiri bagi para pemain baru yang telah dilatih Arne. Saya yakin selama beberapa tahun ke depan ia akan menyesali apa yang telah ia katakan.”