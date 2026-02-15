Getty Images Sport
"Dia mengatakan itu salahku" - Eden Hazard membongkar perselisihan yang sangat buruk dengan Jose Mourinho selama masa baktinya di Chelsea
Hazard meraih gelar juara Premier League di bawah asuhan Mourinho.
Hazard, yang masuk ke Hall of Fame Premier League tahun lalu, bergabung dengan klub setelah masa jabatan pertama Mourinho di London Barat, tetapi bekerja di bawah manajer Portugal itu antara tahun 2013 dan 2015. Memang, Mourinho kembali ke Chelsea untuk masa jabatan kedua pada tahun 2013 dan memenangkan gelar Premier League untuk ketiga kalinya pada musim 2014-15.
Mantan pemain Lille ini berperan penting dalam kemenangan gelar tersebut, mencetak 14 gol dan memberikan sembilan assist saat The Blues mengakhiri musim dengan selisih delapan poin dari Manchester City. Namun, Mourinho dipecat pada Desember 2015 karena klub kesulitan mempertahankan gelar Premier League mereka.
Hazard adalah salah satu dari banyak pemain mantan dan saat ini yang memiliki kisah mereka sendiri tentang Mourinho, dan pemain berusia 35 tahun itu sering berselisih dengan mantan pelatih Real Madrid, Inter, Manchester United, dan Tottenham tersebut karena sikap mereka yang kontroversial. Namun, Hazard menggambarkan salah satu momen tersebut sebagai 'momen yang sangat buruk' bagi pemain Belgia itu.
"Itu salahku," kata Hazard.
Berbicara kepada Guardian, Hazard ditanya tentang perselisihan tertentu yang menonjol, dan ia menjawab: "Saya tidak hanya punya satu, tapi banyak. Saya ingat suatu kali, saat Mourinho baru tiba di tahun pertama, saya pergi ke Lille untuk menonton pertandingan dan kehilangan paspor saya di perjalanan pulang."
"Saya tidak diizinkan kembali ke Inggris dan melewatkan latihan. Saya kembali sekitar pukul 2 siang. Setelah sesi latihan selesai, saya harus meminta maaf padanya. Itu adalah momen yang sangat buruk bagi saya."
Bagi kebanyakan orang, itu akan dianggap tak termaafkan, namun Hazard melanjutkan: "Minggu berikutnya, dia mengeluarkan saya dari tim dan mengatakan itu kesalahan saya, tapi pada akhir pekan saya sudah kembali bermain dan semuanya berjalan lancar."
Meskipun ada konflik, rasa hormat antara Hazard dan Mourinho tetap ada. Ketika ditanya apa yang dipelajari Hazard dari Mourinho, dia menjawab: "Banyak hal. Semangatnya terhadap sepak bola, cara dia mempercayai pemain… cara kami berlatih dengannya sungguh luar biasa."
Perbandingan Liga Premier dan La Liga
Hazard juga ditanya tentang perbedaan antara Premier League dan La Liga, dan ia menjawab: "Mereka memiliki gaya bermain yang berbeda. Premier League lebih fisik; Anda tidak pernah berhenti berlari.
"La Liga lebih teknis. Di Madrid, Anda bisa mengendalikan permainan, tapi di Premier League, tidak ada kesempatan: Anda harus berlari sepenuh tenaga selama 90 menit."
Ia pindah ke Real Madrid pada 2019, tetapi cedera membuat waktu bermainnya sulit didapat, dan ia akhirnya meninggalkan klub pada musim panas 2023. Pada tahun yang sama, ia memutuskan untuk pensiun.
"Anda harus mendengarkan diri sendiri dan mengatakan berhenti pada waktu yang tepat," tulis Hazard dalam pernyataan pada Oktober 2023. "Setelah 16 tahun dan lebih dari 700 pertandingan, saya memutuskan untuk mengakhiri karier saya sebagai pemain sepak bola profesional."
"Selama karier saya, saya beruntung bertemu dengan manajer, pelatih, dan rekan setim yang hebat - terima kasih kepada semua orang atas masa-masa indah ini, saya akan merindukan kalian semua. "Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada klub-klub yang pernah saya bela: LOSC, Chelsea, dan Real Madrid; serta terima kasih kepada RBFA atas pemilihan saya sebagai pemain Belgia.
"Terima kasih khusus kepada keluarga saya, teman-teman saya, penasihat saya, dan orang-orang yang selalu mendampingi saya dalam suka dan duka. Terakhir, terima kasih besar kepada kalian, para penggemar saya, yang telah mengikuti saya selama bertahun-tahun dan memberikan dukungan di mana pun saya bermain. Kini saatnya untuk menikmati waktu bersama orang-orang terkasih dan mengalami hal-hal baru. Sampai jumpa di luar lapangan, teman-teman."
Keluarga telah membantu 'sopir taksi' Hazard
Banyak orang mungkin kesulitan beradaptasi dengan perubahan gaya hidup setelah pensiun, tetapi Hazard menegaskan bahwa keluarganya telah memainkan peran penting. "Keluargamu lah yang membantumu," kata Hazard.
"Hidupku sederhana: aku tinggal di rumah dan menikmati hal-hal sederhana bersama istriku, anak-anakku, dan saudara-saudaraku. Saat bermain, kamu terus-menerus bepergian, tetapi saat berhenti, kamu akhirnya punya waktu untuk mereka tanpa tekanan.
"Sekarang hidupku cukup sederhana. Aku ayah dari lima anak. Saat ini, aku lebih seperti sopir taksi daripada pemain sepak bola, tapi itu tidak apa-apa."
