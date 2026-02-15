"Dia mengatakan itu salahku" - Eden Hazard membongkar perselisihan yang sangat buruk dengan Jose Mourinho selama masa baktinya di Chelsea

Hazard, yang masuk ke Hall of Fame Premier League tahun lalu, bergabung dengan klub setelah masa jabatan pertama Mourinho di London Barat, tetapi bekerja di bawah manajer Portugal itu antara tahun 2013 dan 2015. Memang, Mourinho kembali ke Chelsea untuk masa jabatan kedua pada tahun 2013 dan memenangkan gelar Premier League untuk ketiga kalinya pada musim 2014-15.

Mantan pemain Lille ini berperan penting dalam kemenangan gelar tersebut, mencetak 14 gol dan memberikan sembilan assist saat The Blues mengakhiri musim dengan selisih delapan poin dari Manchester City. Namun, Mourinho dipecat pada Desember 2015 karena klub kesulitan mempertahankan gelar Premier League mereka.

Hazard adalah salah satu dari banyak pemain mantan dan saat ini yang memiliki kisah mereka sendiri tentang Mourinho, dan pemain berusia 35 tahun itu sering berselisih dengan mantan pelatih Real Madrid, Inter, Manchester United, dan Tottenham tersebut karena sikap mereka yang kontroversial. Namun, Hazard menggambarkan salah satu momen tersebut sebagai 'momen yang sangat buruk' bagi pemain Belgia itu.