Meskipun fokus tetap pada kehebatan individu Kane, sinergi antara dia dan sisa skuad semakin jelas terlihat. Pemain seperti Kimmich berkembang pesat dengan adanya titik fokus kelas dunia untuk dituju, dan struktur taktis tim tampaknya dirancang untuk memaksimalkan berbagai kelebihan striker tersebut. Tim Kompany telah menunjukkan ketahanan yang seringkali hilang dalam kampanye sebelumnya, terutama dalam pertandingan tandang berisiko tinggi.

Jalan ke depan tetap menantang bagi juara Jerman yang akan datang, tetapi dengan Kane dalam performa ini, sedikit yang akan bertaruh melawan mereka. Seiring musim memasuki fase paling kritis, kebugaran dan performa bintang mereka akan menjadi perhatian utama. Untuk saat ini, however, ruang ganti Bayern senang menikmati pertunjukan ini. Seperti yang disarankan oleh komentar Kimmich, bermain bersama penyerang yang mencetak dua gol hampir setiap kali dia turun ke lapangan adalah kemewahan yang tidak mereka anggap remeh.