"Dia mencetak dua gol setiap minggu" – Joshua Kimmich terkesima oleh Harry Kane setelah brace Bayern di Der Klassiker
Kontribusi Kane telah menjadi hal yang hampir rutin.
Pertandingan ini merupakan pertarungan klasik antara dua raksasa Jerman, sesuai dengan prediksinya sebagai pertunjukan berisiko tinggi. Meskipun Dortmund berjuang dengan gigih di kandang sendiri, mereka akhirnya takluk oleh permainan yang rapi dan efektif dari tim Vincent Kompany. Bagi Kimmich, kehadiran Kane dalam susunan pemain telah menjadi keunggulan yang tak terbantahkan, melampaui strategi taktis, memberikan keunggulan psikologis bagi juara bertahan sebelum bola bahkan ditendang dalam rivalitas domestik yang penuh tekanan ini. Kontribusi Kane telah menjadi hal yang rutin namun tetap spektakuler. Dua golnya melawan Dortmund hanyalah bab terbaru dalam musim di mana pemain Inggris ini secara konsisten tampil gemilang pada momen-momen krusial bagi klub.
Kimmich terkesima oleh Kane
Menyikapi dampak striker setelah peluit akhir berbunyi, Joshua Kimmich yang terkejut penuh pujian untuk penyerang yang memecahkan rekor. Kimmich mengatakan kepada beIN SPORTS: "Ini adalah kemenangan yang sangat penting bagi kami. Tentu saja, siapa yang menjadi pemain terbaik tidak terlalu penting. Harry benar-benar luar biasa. Dia mencetak dua gol setiap minggu, dan bagi kami, memiliki pemain seperti dia sangat penting. Bukan hanya karena gol-golnya, tetapi juga cara dia memimpin tim, cara dia mengambil inisiatif, dan cara dia ingin bertanggung jawab atas kemenangan dan hasil. Sangat penting bagi tim untuk memiliki pemain seperti dia."
Evolusi serangan Bayern di bawah Kompany
Meskipun fokus tetap pada kehebatan individu Kane, sinergi antara dia dan sisa skuad semakin jelas terlihat. Pemain seperti Kimmich berkembang pesat dengan adanya titik fokus kelas dunia untuk dituju, dan struktur taktis tim tampaknya dirancang untuk memaksimalkan berbagai kelebihan striker tersebut. Tim Kompany telah menunjukkan ketahanan yang seringkali hilang dalam kampanye sebelumnya, terutama dalam pertandingan tandang berisiko tinggi.
Jalan ke depan tetap menantang bagi juara Jerman yang akan datang, tetapi dengan Kane dalam performa ini, sedikit yang akan bertaruh melawan mereka. Seiring musim memasuki fase paling kritis, kebugaran dan performa bintang mereka akan menjadi perhatian utama. Untuk saat ini, however, ruang ganti Bayern senang menikmati pertunjukan ini. Seperti yang disarankan oleh komentar Kimmich, bermain bersama penyerang yang mencetak dua gol hampir setiap kali dia turun ke lapangan adalah kemewahan yang tidak mereka anggap remeh.
Ketahanan mental Bayern dan ambisi gelar mereka
Di luar kehebatan individu, kemenangan ini menunjukkan ketangguhan Bayern yang menolak menyerah di bawah tekanan. Setelah disamakan skor oleh Dortmund, tim tamu menunjukkan mentalitas yang diperlukan untuk merebut kembali keunggulan mereka di menit-menit akhir pertandingan. Dengan keunggulan 11 poin yang kini tercipta di puncak Bundesliga, persaingan gelar tampaknya mendekati akhir, tetapi Kimmich menegaskan tidak akan ada rasa puas diri di tim. "Kami tidak akan membiarkan apa pun terlepas, tidak ada yang pernah kehilangan selisih sebesar itu,"
