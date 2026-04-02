"Dia mampu memimpin klub itu!" - Nicky Butt mendukung kembalinya Jose Mourinho ke Man Utd
Butt mendukung Mourinho untuk kemungkinan kembalinya ke Manchester United, dengan menegaskan bahwa manajer asal Portugal itu masih memiliki kepribadian dan pengalaman yang diperlukan untuk menghadapi tekanan di Old Trafford. Mourinho membawa gelar Liga Europa dan Piala Liga dalam masa jabatannya yang pertama di United antara tahun 2016 dan 2018, namun pada akhirnya hengkang dengan cara yang tidak harmonis, dan kini memimpin klub raksasa Portugal, Benfica. Butt merupakan bagian dari staf kepelatihan Mourinho, dan yakin bahwa Mourinho masih memiliki kemampuan untuk menangani salah satu klub terbesar di dunia.
Mantan gelandang United itu, bagaimanapun, mengakui bahwa petinggi klub saat ini kemungkinan besar tidak akan mempertimbangkan untuk mempekerjakan kembali Mourinho. "Saya akan memanggilnya kembali," kata Butt secara eksklusif kepada Paddy Power. "Dia adalah sosok pemenang dan mampu mengangkat klub sepak bola itu, tetapi pihak yang berwenang tidak akan pernah mengizinkannya, karena mereka kini lebih memilih manajer yang fokus sepenuhnya pada pelatihan daripada mengendalikan proses perekrutan."
Masa depan kepelatihan Manchester United tetap menjadi topik perdebatan yang tak kunjung usai di bawah kepemimpinan Sir Jim Ratcliffe dan INEOS, dengan Michael Carrick saat ini memimpin tim utama secara sementara. Belum ada kepastian mengenai siapa yang akan menjadi manajer mulai musim depan, dengan nama-nama seperti Julian Nagelsmann dan Thomas Tuchel dikaitkan dengan posisi tersebut.
Butt memperingatkan bahwa menarik manajer-manajer elit bisa jadi sulit tanpa menawarkan kontrol yang lebih besar, dengan Carrick saat ini berada dalam posisi yang kuat untuk mendapatkan pekerjaan itu secara permanen. Dia menambahkan: “Tidak ada manajer mapan yang mau datang ke Manchester United tanpa jaminan anggaran, waktu, dan kontrol. Struktur saat ini membuatnya sulit, dan mereka mungkin lebih memilih seseorang seperti Michael Carrick.”
Sementara itu, Butt memuji perkembangan James Garner, lulusan akademi Man Utd, yang telah menjadi pemain menonjol sejak hengkang ke Everton. Butt yakin Garner layak masuk skuad Inggris untuk Piala Dunia 2022, dan menyarankan agar ia bisa kembali ke United di masa depan.
"Dia tampil luar biasa musim ini. Dia memiliki segalanya - dia bisa mengoper, bertahan, merebut bola, dan berlari," katanya. "Dia jelas layak mendapat tempatnya dan seharusnya masuk dalam skuad Piala Dunia. Saya tidak melihat alasan mengapa dia tidak bisa kembali ke United. Dia tampil bagus, dia bermain untuk klub besar dengan ekspektasi tinggi dari para pendukungnya."