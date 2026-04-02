"Dia mampu memimpin klub itu!" - Nicky Butt mendukung kembalinya Jose Mourinho ke Man Utd

Masa depan kepelatihan Manchester United tetap menjadi topik perdebatan yang tak kunjung usai di bawah kepemimpinan Sir Jim Ratcliffe dan INEOS, dengan Michael Carrick saat ini memimpin tim utama secara sementara. Belum ada kepastian mengenai siapa yang akan menjadi manajer mulai musim depan, dengan nama-nama seperti Julian Nagelsmann dan Thomas Tuchel dikaitkan dengan posisi tersebut.

Butt memperingatkan bahwa menarik manajer-manajer elit bisa jadi sulit tanpa menawarkan kontrol yang lebih besar, dengan Carrick saat ini berada dalam posisi yang kuat untuk mendapatkan pekerjaan itu secara permanen. Dia menambahkan: “Tidak ada manajer mapan yang mau datang ke Manchester United tanpa jaminan anggaran, waktu, dan kontrol. Struktur saat ini membuatnya sulit, dan mereka mungkin lebih memilih seseorang seperti Michael Carrick.”