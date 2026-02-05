“Dia Ingin Dikenang!” - Legenda Liverpool Jamie Carragher Pasang Badan Buat Arne Slot Usai Komentar Kontroversial Soal Trofi

Kontroversi ini muncul setelah penampilan Slot di podcast The Reds Roundtable, di mana pelatih asal Belanda itu memberikan wawasan jujur tentang prioritas manajerialnya. Setelah memimpin Liverpool meraih gelar Liga Primer di musim debutnya, The Reds kesulitan mempertahankan kecepatan dengan rival mereka, tetapi sang manajer menyatakan bahwa kualitas estetika penampilan tim mungkin sebenarnya lebih penting dalam jangka panjang daripada trofi itu sendiri.

"Sebagai manajer, Anda bisa memenangkan liga, Liga Champions, Piala FA, atau Piala Liga, tetapi hal terbesar yang bisa Anda menangkan adalah memainkan sepakbola yang paling enak untuk ditonton," jelas Slot. Mengakui bahwa performa saat ini telah membuat sebagian penggemar frustrasi, ia menambahkan: "Meskipun, saat ini, penggemar mungkin sedikit berdebat. Itu benar-benar sesuatu yang saya tuju. Saya selalu ingin menguasai bola, saya ingin permainan menjadi intens, dan saya ingin para penggemar menyukai apa yang mereka lihat."

Slot bahkan setuju dengan para kritikusnya, mengakui bahwa gaya permainan saat ini tidak selalu "menyenangkan untuk ditonton." Namun, klaimnya bahwa "Trofi adalah satu hal, tetapi menjadi tim, klub, atau manajer yang menjunjung tinggi sepakbola yang baik, dalam jangka panjang lebih berharga" telah memecah pendapat.