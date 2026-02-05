Getty Images Sport
“Dia Ingin Dikenang!” - Legenda Liverpool Jamie Carragher Pasang Badan Buat Arne Slot Usai Komentar Kontroversial Soal Trofi
Trofi vs gaya bermain: filosofi berani Slot
Kontroversi ini muncul setelah penampilan Slot di podcast The Reds Roundtable, di mana pelatih asal Belanda itu memberikan wawasan jujur
tentang prioritas manajerialnya. Setelah memimpin Liverpool meraih gelar Liga Primer di musim debutnya, The Reds kesulitan mempertahankan kecepatan dengan rival mereka, tetapi sang manajer menyatakan bahwa kualitas estetika penampilan tim mungkin sebenarnya lebih penting dalam jangka panjang daripada trofi itu sendiri.
"Sebagai manajer, Anda bisa memenangkan liga, Liga Champions, Piala FA, atau Piala Liga, tetapi hal terbesar yang bisa Anda menangkan adalah memainkan sepakbola yang paling enak untuk ditonton," jelas Slot. Mengakui bahwa performa saat ini telah membuat sebagian penggemar frustrasi, ia menambahkan: "Meskipun, saat ini, penggemar mungkin sedikit berdebat. Itu benar-benar sesuatu yang saya tuju. Saya selalu ingin menguasai bola, saya ingin permainan menjadi intens, dan saya ingin para penggemar menyukai apa yang mereka lihat."
Slot bahkan setuju dengan para kritikusnya, mengakui bahwa gaya permainan saat ini tidak selalu "menyenangkan untuk ditonton." Namun, klaimnya bahwa "Trofi adalah satu hal, tetapi menjadi tim, klub, atau manajer yang menjunjung tinggi sepakbola yang baik, dalam jangka panjang lebih berharga" telah memecah pendapat.
- Getty Images Sport
Tanggapan Carragher
Mantan bek Liverpool Carragher dengan cepat memberikan narasi tandingan terhadap mentalitas "menang dengan segala cara". Berbicara di Sky Sports, Carragher berpendapat bahwa komentar Slot disalahartikan sebagai kurangnya ambisi, padahal sebenarnya mencerminkan identitas kepelatihan yang mendalam.
"Sebagai manajer, gaya sepakbolanya adalah bermain, dia ingin dikenang," katanya. "Itulah sepakbola yang akan dia mainkan sepanjang kariernya, tidak peduli siapa yang dia latih. Ketika dia meninggalkan Liverpool, ya, trofi lebih penting. Kita semua tahu itu dan saya pikir Arne Slot tahu itu. Tapi saya pikir poin yang ingin dia sampaikan adalah dia ingin dikenang sebagai pelatih yang memainkan gaya sepakbola tertentu, selalu berusaha memainkan apa yang dia anggap sebagai cara yang benar. Apa cara yang benar? Itu selalu menjadi bahan perdebatan."
Liverpool kesulitan di musim ini
Perdebatan ini terjadi pada saat yang sensitif bagi The Reds, yang saat ini berada di posisi keenam klasemen Liga Primer. Carragher mencatat bahwa meskipun Slot berupaya untuk menerapkan "sepakbola menyerang," tuntutan fisik sepakbola Inggris telah membuat transisi tersebut sulit.
“Dalam hal trofi, Anda bisa mencapai final dan kalah adu penalti,” jelas Carragher, membela fokus manajer pada proses daripada hasil. “Keputusan wasit bisa merugikan Anda. Anda tahu, terkadang, dan seringkali, Anda membutuhkan sedikit keberuntungan untuk meraih trofi.”
Pencarian "cara yang tepat" ini telah menyebabkan beberapa gesekan, dengan Carragher sebelumnya menyebut gaya permainan tim sebagai bermain "dengan rem tangan terpasang" selama serangkaian hasil domestik yang tidak konsisten yang membuat mereka kalah satu kali dan seri enam kali dari 16 pertandingan terakhir mereka.
- Getty Images Sport
Warisan selain trofi
Pada akhirnya, Carragher percaya bahwa visi jangka panjang Slot adalah tentang menciptakan identitas abadi yang akan dibicarakan lama setelah ia meninggalkan klub. Terlepas dari investasi baru-baru ini sebesar £450 juta dan skuad bertabur bintang yang dihiasi Florian Wirtz dan Alexander Isak, Carragher memperingatkan bahwa Slot "tidak akan memiliki dasar yang kuat" jika klub gagal lolos ke Liga Champions musim ini.
"Saya pikir apa yang ingin dia sampaikan adalah, sepanjang karier manajerialnya, dia ingin orang-orang ketika mereka melihat kembali sepakbola Arne Slot, yang mereka ingat adalah trofi, dan juga cara timnya bermain," simpul Carragher.
Saat The Reds bersiap untuk pertandingan penting melawan Manchester City, tekanan tetap berada di pundak Slot untuk membuktikan bahwa sepakbola yang bagus memang dapat berjalan beriringan dengan trofi yang dituntut oleh para pendukung Anfield.
