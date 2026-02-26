Getty Images Sport
"Dia harus berhenti" - Edinson Cavani secara tegas disuruh pensiun setelah mantan bintang Manchester United itu diteriaki oleh penonton di Argentina
Titik didih di Boca: Para pendukung membelot dari Cavani yang sedang kesulitan.
Situasi mencapai titik didih selama pertandingan imbang 0-0 Boca melawan Racing Club pada Jumat lalu. Cavani, yang melakukan debutnya sejak September, mendapat sorakan dari pendukungnya sendiri sebelum akhirnya dikeluarkan dari skuad untuk pertandingan piala melawan Gimnasia Chivilcoy pada Senin. Sejak bergabung dengan klub pada Agustus 2023, gol-gol Cavani, sang penyerang veteran, telah menurun secara signifikan. Setelah musim 2024 yang cukup baik, produktivitasnya anjlok menjadi hanya lima gol pada 2025, dan musim 2026 menjadi mimpi buruk rehabilitasi, dengan striker tersebut hanya tampil dua kali setelah absen lama akibat cedera.
Legenda Argentina menyerukan pensiun.
Kritik keras tidak hanya datang dari tribun penonton. Oscar Ruggeri, ikon sepak bola Argentina yang memenangkan Piala Dunia 1986 dan meraih kesuksesan gelar bersama Boca, telah mendesak Cavani untuk melindungi warisannya dengan mundur sekarang. Ruggeri mengungkapkan kekecewaannya melihat seorang pemain sekelas Cavani diperlakukan dengan begitu hina oleh publik. Berbicara kepada Marca, mantan bek tersebut tidak kompromi dalam penilaiannya terhadap situasi dan kemampuan fisik striker tersebut saat mendekati usia 40 tahun.
"Dia harus berhenti bermain," kata Ruggeri dengan tegas. "Ini adalah dosa bahwa bintang ini dihina dengan cara seperti itu [dibooing] dengan karier yang begitu gemilang. Saya tidak mengenalnya, kami bertemu dua atau tiga kali, tapi menyakitkan melihatnya. Sulit bermain di Argentina saat ini di usia 40. Bagi saya, dia tidak membuat keputusan [untuk pensiun] karena dia ingin terus mencoba membalikkan keadaan dan pergi."
Karier yang terhambat oleh cedera yang terus-menerus.
Statistik menunjukkan gambaran yang suram tentang penurunan kondisi fisik Cavani. Sejak Februari 2023, penyerang ini telah mengalami 13 cedera terpisah, yang membuatnya absen dalam total 36 pertandingan - setara dengan satu musim liga penuh. Masalahnya saat ini berfokus pada nyeri punggung bawah yang persisten, yang membuatnya absen sebagian besar musim ini. Meskipun ia sempat kembali sebagai pemain pengganti melawan Platense bulan ini, jelas bahwa kecepatan dan kekuatan fisik yang pernah menjadi ciri khas permainannya kini telah hilang.
Ruggeri percaya bahwa cedera-cedera fisik ini adalah tanda jelas bahwa tubuhnya tidak lagi mampu mengikuti tuntutan permainan profesional. Pemenang Piala Dunia itu memperluas kekhawatirannya pada Januari, mencatat: "Saya tahu dia ingin membalikkan situasi dan ingin tampil baik, bahwa dia datang ke Boca dan berhasil. Tapi dia harus serius mempertimbangkan apa yang bisa dia lakukan karena tubuhnya sedang berjuang. Dia bermain sebentar, mungkin melewatkan gol, dan saya melihat beberapa orang tertawa, yang lain mengejeknya, dan saya pikir dia begitu hebat sehingga dia harus membuat keputusan sendiri, bukan kita. Dia harus membuat keputusan bahwa jika tubuhnya tidak bisa lagi menanggungnya, ini adalah batasnya."
Warisan versus hasrat untuk lebih banyak
Dengan 24 trofi besar dan 458 gol sepanjang kariernya untuk klub dan tim nasional, Cavani tidak lagi perlu membuktikan apa pun. Ia sebelumnya mengumumkan pensiun pada Desember, seolah-olah mengakui akhir dari perjalanan 20 tahun yang mencapai puncaknya dengan masa kejayaan di Paris Saint-Germain. Namun, pemain Uruguay itu membatalkan keputusan tersebut, didorong oleh semangat kompetitif yang membuatnya terus bermain hingga usia 40 tahun. Apakah dia bisa meniru ketahanan mantan rekan setimnya Zlatan Ibrahimovic masih harus dilihat, tetapi tekanan untuk pensiun dengan elegan semakin meningkat.
Ruggeri memperingatkan bahwa jalur yang saat ini ditempuhnya hanya akan mengundang lebih banyak ejekan. "Karier yang dia miliki, apa lagi yang bisa dia dapatkan? Ini berarti ini adalah batasnya. Dia tidak berhutang apa-apa. Dia datang, mencoba melakukannya, tetapi secara fisik dia tidak bisa," kata Ruggeri. "Tapi ketika hal-hal ini terjadi, perhatikan bahwa setiap kali dia akan memulai, sesuatu yang lain terjadi. Ini adalah sinyal yang diberikan sepak bola kepadanya, bahwa kita harus membuat keputusan terberat yang pernah kita buat sebagai pemain sepak bola, yaitu mengatakan ini adalah batasnya."
