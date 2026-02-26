"Dia harus berhenti" - Edinson Cavani secara tegas disuruh pensiun setelah mantan bintang Manchester United itu diteriaki oleh penonton di Argentina

Statistik menunjukkan gambaran yang suram tentang penurunan kondisi fisik Cavani. Sejak Februari 2023, penyerang ini telah mengalami 13 cedera terpisah, yang membuatnya absen dalam total 36 pertandingan - setara dengan satu musim liga penuh. Masalahnya saat ini berfokus pada nyeri punggung bawah yang persisten, yang membuatnya absen sebagian besar musim ini. Meskipun ia sempat kembali sebagai pemain pengganti melawan Platense bulan ini, jelas bahwa kecepatan dan kekuatan fisik yang pernah menjadi ciri khas permainannya kini telah hilang.

Ruggeri percaya bahwa cedera-cedera fisik ini adalah tanda jelas bahwa tubuhnya tidak lagi mampu mengikuti tuntutan permainan profesional. Pemenang Piala Dunia itu memperluas kekhawatirannya pada Januari, mencatat: "Saya tahu dia ingin membalikkan situasi dan ingin tampil baik, bahwa dia datang ke Boca dan berhasil. Tapi dia harus serius mempertimbangkan apa yang bisa dia lakukan karena tubuhnya sedang berjuang. Dia bermain sebentar, mungkin melewatkan gol, dan saya melihat beberapa orang tertawa, yang lain mengejeknya, dan saya pikir dia begitu hebat sehingga dia harus membuat keputusan sendiri, bukan kita. Dia harus membuat keputusan bahwa jika tubuhnya tidak bisa lagi menanggungnya, ini adalah batasnya."