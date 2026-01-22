AFP
"Dia Harus Angkuh!" - Striker Manchester United Benjamin Sesko 'Dipaksa' Untuk Tiru Aura Zlatan Ibrahimovic Untuk Bungkam Kritik Di Old Trafford
Sesko tidak main di Derby Manchester
Pemain internasional Slovenia itu hanya mencetak lima gol kompetitif sejak pindah ke Old Trafford musim panas lalu. Matheus Cunha dan Bryan Mbeumo juga pindah ke United, keduanya datang dari dua klub Liga Primer Wolves dan Brentford.
Namun, kedatangan Sesko paling banyak mendapat sambutan meriah, karena pemain berusia 22 tahun itu dianggap sebagai salah satu striker muda terbaik di Eropa. Namun, mantan pemain RB Leipzig tersebut belum mampu menunjukkan performa impresifnya di Bundesliga sejak tiba di Inggris, hanya mencetak gol dalam tiga dari 16 penampilan liga untuk Setan Merah.
Dan meskipun mencetak gol dalam dua pertandingan United berturut-turut, mencetak dua gol dalam hasil imbang 2-2 melawan Burnley dan kemudian kekalahan 2-1 di Piala FA melawan Brighton, Sesko dicadangkan dalam Derby Manchester melawan City karena Michael Carrick meminta Mbeumo untuk memimpin serangan dalam kemenangan kandang 2-0 di Old Trafford.
Eks striker United Saha kemudian mendesak Sesko untuk bisa menyamai aura yang dimiliki legenda Swedia itu jika ingin sukses di bawah asuhan Carrick.
"Sesko seperti Zlatan muda"
Berbicara secara eksklusif kepada Grosvenor Casinos, Saha mengatakan: "Pada dasarnya, Benjamin Sesko seperti Zlatan Ibrahimovic muda dan dia perlu berkembang dengan cara yang sama. Ibrahimovic terkenal bekerja sangat keras, baik di dalam maupun di luar lapangan. Jadi Sesko harus melakukan hal yang sama. Dia harus memiliki semangat untuk percaya bahwa dia akan menciptakan momen-momen luar biasa bagi para penggemar, dan memiliki kesombongan untuk mengekspresikannya."
"Beberapa hal akan berhasil, beberapa tidak, dan Anda harus menerimanya. Gaya Ibrahimovic jelas seperti itu. Ini tentang memiliki kepercayaan diri di setiap pertandingan, Sesko perlu menginspirasi dirinya sendiri. Saya pikir dia memiliki kualitas. Secara teknis, kita semua telah melihat bahwa dia mampu melakukan banyak hal. Ibrahimovic adalah pemain hebat dan berhasil. Dia sangat, sangat konsisten sepanjang kariernya. Itulah jenis aura yang perlu diekspresikan Sesko."
"Butuh agresivitas dan kesombongan"
Namun, Saha menyatakan bahwa ia percaya Sesko mulai "memahami" Liga Primer setelah mengalami kesulitan di pekan-pekan awalnya di United. "Saya pikir Benjamin Sesko mulai lebih memahami Liga Primer, pergerakan, rekan-rekan setimnya, taktik yang harus ia terapkan, terkadang dengan pressing, terkadang tidak, terkadang hanya menjadi penyerang yang cerdik di dalam kotak penalti," tambah Saha.
"Dia seorang atlet, jadi peluang-peluang itu akan datang. Semakin banyak pertandingan yang akan ia mainkan, semakin banyak gol yang akan ia cetak. Saya pikir dia perlu memiliki naluri seperti sedang berduel dengan seorang bek dan ingin membalas dendam."
"Dia membutuhkan agresivitas dan kesombongan seperti itu. Saya pikir ketika kita mendapatkan itu, Sesko akan menjadi salah satu pemain yang sangat sulit untuk dihadapi. Dia hanya perlu sedikit lebih agresif, bukan dalam arti buruk, seperti tekel, tetapi hanya percaya pada dirinya sendiri dan memiliki keberanian untuk mencoba dan mencoba lagi dan tidak berpikir dua kali."
"Di usia ini, itu tugas yang sangat besar, tetapi saya pikir dia memiliki kesempatan untuk melakukannya karena tidak banyak persaingan untuknya di lini depan, jadi dia harus melakukannya."
"Dia memiliki kesempatan untuk melakukannya, tetapi dia harus melakukannya karena inilah yang dibutuhkan manajer. Dia membutuhkan kesombongan, sedikit seperti yang kadang-kadang ditunjukkan Matheus Cunha, atau Bryan Mbuemo. Ketika semua pemain benar-benar mengekspresikan kepercayaan diri dan kesombongan seperti ini, di sinilah pertahanan mana pun, menurut saya, akan menjadi rapuh."
Apa selanjutnya?
Kemenangan 2-0 United atas Manchester City hanyalah kemenangan keempat mereka dalam 13 pertandingan terakhir di Liga Primer, sebuah performa yang telah menghambat upaya mereka untuk lolos ke Liga Champions.
Selanjutnya bagi United dan pelatih kepala baru Carrick adalah perjalanan ke markas pemimpin klasemen Arsenal, yang unggul tujuh poin di puncak klasemen setelah kekalahan City di Old Trafford.
