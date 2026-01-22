"Dia Harus Angkuh!" - Striker Manchester United Benjamin Sesko 'Dipaksa' Untuk Tiru Aura Zlatan Ibrahimovic Untuk Bungkam Kritik Di Old Trafford

Namun, Saha menyatakan bahwa ia percaya Sesko mulai "memahami" Liga Primer setelah mengalami kesulitan di pekan-pekan awalnya di United. "Saya pikir Benjamin Sesko mulai lebih memahami Liga Primer, pergerakan, rekan-rekan setimnya, taktik yang harus ia terapkan, terkadang dengan pressing, terkadang tidak, terkadang hanya menjadi penyerang yang cerdik di dalam kotak penalti," tambah Saha.

"Dia seorang atlet, jadi peluang-peluang itu akan datang. Semakin banyak pertandingan yang akan ia mainkan, semakin banyak gol yang akan ia cetak. Saya pikir dia perlu memiliki naluri seperti sedang berduel dengan seorang bek dan ingin membalas dendam."

"Dia membutuhkan agresivitas dan kesombongan seperti itu. Saya pikir ketika kita mendapatkan itu, Sesko akan menjadi salah satu pemain yang sangat sulit untuk dihadapi. Dia hanya perlu sedikit lebih agresif, bukan dalam arti buruk, seperti tekel, tetapi hanya percaya pada dirinya sendiri dan memiliki keberanian untuk mencoba dan mencoba lagi dan tidak berpikir dua kali."

"Di usia ini, itu tugas yang sangat besar, tetapi saya pikir dia memiliki kesempatan untuk melakukannya karena tidak banyak persaingan untuknya di lini depan, jadi dia harus melakukannya."

"Dia memiliki kesempatan untuk melakukannya, tetapi dia harus melakukannya karena inilah yang dibutuhkan manajer. Dia membutuhkan kesombongan, sedikit seperti yang kadang-kadang ditunjukkan Matheus Cunha, atau Bryan Mbuemo. Ketika semua pemain benar-benar mengekspresikan kepercayaan diri dan kesombongan seperti ini, di sinilah pertahanan mana pun, menurut saya, akan menjadi rapuh."