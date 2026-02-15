Getty Images Sport
"Dia Harry Kane!" - Vincent Kompany berkomentar tentang target striker Bayern Munich untuk memecahkan rekor luar biasa Robert Lewandowski dalam jumlah gol terbanyak dalam satu musim Bundesliga
Kane mencetak 500 gol sepanjang kariernya dalam kemenangan Werder.
Gol ganda Kane di Werder membuatnya menjadi orang Inggris pertama yang mencapai 500 gol profesional, menandai pencapaian lain dalam karier gemilangnya. Target berikutnya dalam daftar pencapaiannya adalah rekor Lewandowski untuk jumlah gol terbanyak dalam satu musim Bundesliga dengan 34 pertandingan, dengan target 41 gol yang harus dikalahkan.
Kompany ingin meraih kejayaan di Bundesliga terlebih dahulu.
Ketika ditanya apakah dia yakin Kane bisa memecahkan rekor Lewandowski, Kompany menjawab: "Saya kira gelar juara liga jauh lebih penting baginya daripada rekor itu." Pemain Belgia itu lalu menambahkan dengan tertawa: "Tapi mungkin saya salah karena saya bek, bukan penyerang! Dia Harry Kane, dia sudah dan akan selalu mencetak gol."
Kane mengungkapkan kapan dia akan mempertimbangkan rekor 'luar biasa' tersebut.
Kane sendiri juga ditanya tentang kemungkinan mencapai 41 gol Lewandowski, meskipun ia mengakui bahwa ini adalah pembicaraan yang lebih baik dibahas nanti di musim ini. Ia mengatakan: "Segala sesuatu mungkin terjadi, tapi masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Ini adalah rekor yang luar biasa. Saya sedang dalam kondisi yang baik saat ini. Senang bisa membantu tim. Kita akan lihat di mana posisi saya saat April tiba, saya akan mulai memikirkannya saat itu. Tapi saat ini, fokusnya hanya pada pertandingan berikutnya."
Dengan menambah total golnya menjadi 26 musim ini, Kane kini telah mengungguli tujuh tim di Bundesliga, mengalahkan Heidenheim (19), St Pauli (20), Werder (22), Hamburg, Augsburg (keduanya 24), Mainz, dan Borussia Monchengladbach (keduanya 25). Dia juga menjadi pencetak gol terbanyak di lima liga top Eropa, dengan pesaing terdekatnya adalah Kylian Mbappe dari Real Madrid dengan 23 gol dan Erling Haaland dari Manchester City dengan 22 gol.
Kapten Inggris diyakini akan mencatat sejarah.
Legenda Bayern Munich, Mario Basler, dengan berani menyatakan pada awal musim ini bahwa pemain internasional Inggris memiliki apa yang diperlukan untuk melampaui Lewandowski, meskipun harus mengerahkan lebih banyak tenaga di lapangan.
Dia mengatakan: "Saya pikir Harry Kane adalah tipe pemain yang berbeda. Lewandowski bukan tipe pemain yang bekerja keras secara defensif. Harry Kane melakukannya.
"Kane kadang-kadang ditempatkan sebagai cadangan untuk Nicolas Jackson saat masuk sebagai pengganti, dan dia juga sering beroperasi di lini tengah, merebut bola, dan mendistribusikannya. Saya yakin dia memiliki peluang untuk memecahkan rekor gol musim ini. Bagi saya, dia adalah penyerang yang luar biasa dan pemain terbaik musim ini."
Lewandowski, di sisi lain, pernah mengatakan tentang rekornya sendiri: "Saya berpikir pada diri sendiri bahwa saya telah mencetak 41 gol dalam 29 pertandingan musim itu. Itulah angka yang ada di benak saya.
"Saya telah memecahkan rekor dengan bermain dalam 29 pertandingan. Saya ingin jujur dan mengatakan bahwa saya menghargai rekor ini lebih dari sebelumnya. Saya bangga dengan itu. 41 gol dalam 29 pertandingan. Saya melihatnya dalam konteks itu dan bukan apakah rekor akan dipecahkan atau tidak."
