"Dia Harry Kane!" - Vincent Kompany berkomentar tentang target striker Bayern Munich untuk memecahkan rekor luar biasa Robert Lewandowski dalam jumlah gol terbanyak dalam satu musim Bundesliga

Legenda Bayern Munich, Mario Basler, dengan berani menyatakan pada awal musim ini bahwa pemain internasional Inggris memiliki apa yang diperlukan untuk melampaui Lewandowski, meskipun harus mengerahkan lebih banyak tenaga di lapangan.

Dia mengatakan: "Saya pikir Harry Kane adalah tipe pemain yang berbeda. Lewandowski bukan tipe pemain yang bekerja keras secara defensif. Harry Kane melakukannya.

"Kane kadang-kadang ditempatkan sebagai cadangan untuk Nicolas Jackson saat masuk sebagai pengganti, dan dia juga sering beroperasi di lini tengah, merebut bola, dan mendistribusikannya. Saya yakin dia memiliki peluang untuk memecahkan rekor gol musim ini. Bagi saya, dia adalah penyerang yang luar biasa dan pemain terbaik musim ini."

Lewandowski, di sisi lain, pernah mengatakan tentang rekornya sendiri: "Saya berpikir pada diri sendiri bahwa saya telah mencetak 41 gol dalam 29 pertandingan musim itu. Itulah angka yang ada di benak saya.

"Saya telah memecahkan rekor dengan bermain dalam 29 pertandingan. Saya ingin jujur dan mengatakan bahwa saya menghargai rekor ini lebih dari sebelumnya. Saya bangga dengan itu. 41 gol dalam 29 pertandingan. Saya melihatnya dalam konteks itu dan bukan apakah rekor akan dipecahkan atau tidak."