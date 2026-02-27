"Dia hanya membicarakan kesalahan-kesalahan" - Angel Di Maria mengkritik mantan pelatih Manchester United karena membuat masa-masa di Old Trafford menjadi 's**t'

Di Maria menjelaskan bahwa sorotan tertuju padanya karena keributan yang terjadi setelah penandatanganan kontraknya, dan dia memberikan penilaian jujur yang pedas tentang musim tunggalnya di United. Dia menjelaskan: "Saya menjual lebih banyak jersey daripada siapa pun saat tiba di Premier League, jadi saya merasa berada di bawah tekanan yang besar. Jujur saja, tahun itu benar-benar s***."

Selain hubungan yang sulit antara pemain dengan Van Gaal, istrinya, Jorgelina Cardoso, juga merasa sangat tidak bahagia di Manchester. Sebenarnya, dia tidak pernah ingin pindah ke sana sejak awal setelah tidak menyukai kota itu saat mengunjungi Sergio Aguero setelah dia menandatangani kontrak dengan Manchester City. Dia mengungkapkan: "Saya tidak ingin pergi ke Manchester karena saat itu saya berteman dengan Gianinna Maradona, yang menikah dengan [Sergio] Aguero, dan kami terbang dari Madrid ke rumahnya di Manchester untuk mengunjunginya selama dua atau tiga hari saat Angel memiliki beberapa hari libur di Real Madrid.

"Itu mengerikan! Semuanya mengerikan, kami pergi ke rumahnya dan kami seperti... 'Sampai jumpa, kami pergi dari sini'. Saat kami pergi, saya berkata padanya, 'Pergilah ke negara mana pun – kecuali Inggris'. Bagaimanapun, setahun kemudian kami berada di Inggris dan itu mengerikan, tempat yang menjijikkan. Kamu berjalan di jalan dan tidak tahu apakah mereka akan membunuhmu atau apa. Semua gadis berdandan sempurna, riasan sempurna, dan aku dengan rambut dikepang dan tanpa riasan."

Pemain Argentina itu tidak membiarkan musim mimpi buruknya di Manchester merusak semangatnya. Dia mencetak 92 gol dan memberikan 120 assist untuk PSG selama tujuh tahun yang penuh trofi, sambil juga memenangkan tiga trofi berturut-turut bersama Argentina, Copa America pada 2021 dan 2024, serta akhirnya memenangkan Piala Dunia, mencetak gol di final melawan Prancis. Pemain berusia 38 tahun ini kini mengakhiri kariernya di negara asalnya bersama klub masa kecilnya, Rosario Central.