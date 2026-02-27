AFP
Diterjemahkan oleh
"Dia hanya membicarakan kesalahan-kesalahan" - Angel Di Maria mengkritik mantan pelatih Manchester United karena membuat masa-masa di Old Trafford menjadi 's**t'
Musim yang mengecewakan bagi Di Maria di United
Di Maria memulai debutnya dengan gemilang untuk United, mencetak gol dan memberikan assist dalam kemenangan telak 4-0 atas Queens Park Rangers dalam debut kandangnya. Dia juga mencetak gol dan memberikan assist dalam pertandingan berikutnya melawan Leicester City, meskipun pertandingan tersebut berakhir dengan kekalahan 5-3. Dia kembali mencetak gol melawan Everton dalam penampilannya yang ketujuh, tetapi situasinya segera memburuk dan dia hanya mencetak satu gol lagi sebelum pindah ke Paris Saint-Germain, mengakhiri masa baktinya yang sangat mengecewakan di Red Devils dengan empat gol dan 11 assist dalam 32 penampilan.
Pemain sepak bola dan keluarganya juga mengalami insiden traumatis ketika rumah mereka dibobol pencuri saat mereka berada di rumah. Namun, faktor terbesar yang membuatnya gagal tampil maksimal dan ingin pergi begitu cepat adalah keretakan hubungannya dengan pelatih Louis van Gaal, yang selalu kritis terhadap Di Maria setiap kali dia membuat kesalahan selama pertandingan, seperti kehilangan bola.
Di Maria dan mantan rekan setimnya, Ander Herrera, telah berbicara tentang tahun yang tidak menyenangkan itu dalam 'Angel di Maria: Breaking down the Wall', sebuah dokumenter Netflix yang akan datang tentang karier sang pemain Argentina.
- AFP
Di Maria: Van Gaal tidak menyebutkan gol-gol saya.
Di Maria mengatakan: "Kami sedang unggul, saya membuat assist dan mencetak gol, tapi dia tidak menyebutkannya. Dia hanya ingin membicarakan kesalahan-kesalahan. Mengidentifikasi dan belajar dari kesalahan memang penting, tentu saja. Tapi mengingat posisi saya sebagai penyerang, saya pasti akan membuat kesalahan karena saya selalu berusaha. Tugas saya adalah selalu berusaha membuat assist atau menendang bola ke gawang."
Herrera: Situasinya sudah di luar kendali.
Mantan gelandang United, Herrera, yang menghabiskan lima tahun di United, menambahkan: "Van Gaal adalah tipe pelatih yang sangat kritis saat menganalisis tindakan para pemainnya. Dan saya merasa heran bahwa dia menganggap tidak dapat diterima jika Angel membuat tiga atau empat kesalahan per pertandingan. Hal itu sampai pada titik di mana semuanya menjadi tidak terkendali. Dibandingkan dengan pemain lain di tim, sepertinya pelatih jauh lebih ketat terhadapnya. Pada akhirnya, saya pikir semua kritik itu akhirnya merusak kepercayaan diri Angel."
- Getty Images Sport
Di Maria kesulitan bermain di bawah tekanan di United.
Di Maria menjelaskan bahwa sorotan tertuju padanya karena keributan yang terjadi setelah penandatanganan kontraknya, dan dia memberikan penilaian jujur yang pedas tentang musim tunggalnya di United. Dia menjelaskan: "Saya menjual lebih banyak jersey daripada siapa pun saat tiba di Premier League, jadi saya merasa berada di bawah tekanan yang besar. Jujur saja, tahun itu benar-benar s***."
Selain hubungan yang sulit antara pemain dengan Van Gaal, istrinya, Jorgelina Cardoso, juga merasa sangat tidak bahagia di Manchester. Sebenarnya, dia tidak pernah ingin pindah ke sana sejak awal setelah tidak menyukai kota itu saat mengunjungi Sergio Aguero setelah dia menandatangani kontrak dengan Manchester City. Dia mengungkapkan: "Saya tidak ingin pergi ke Manchester karena saat itu saya berteman dengan Gianinna Maradona, yang menikah dengan [Sergio] Aguero, dan kami terbang dari Madrid ke rumahnya di Manchester untuk mengunjunginya selama dua atau tiga hari saat Angel memiliki beberapa hari libur di Real Madrid.
"Itu mengerikan! Semuanya mengerikan, kami pergi ke rumahnya dan kami seperti... 'Sampai jumpa, kami pergi dari sini'. Saat kami pergi, saya berkata padanya, 'Pergilah ke negara mana pun – kecuali Inggris'. Bagaimanapun, setahun kemudian kami berada di Inggris dan itu mengerikan, tempat yang menjijikkan. Kamu berjalan di jalan dan tidak tahu apakah mereka akan membunuhmu atau apa. Semua gadis berdandan sempurna, riasan sempurna, dan aku dengan rambut dikepang dan tanpa riasan."
Pemain Argentina itu tidak membiarkan musim mimpi buruknya di Manchester merusak semangatnya. Dia mencetak 92 gol dan memberikan 120 assist untuk PSG selama tujuh tahun yang penuh trofi, sambil juga memenangkan tiga trofi berturut-turut bersama Argentina, Copa America pada 2021 dan 2024, serta akhirnya memenangkan Piala Dunia, mencetak gol di final melawan Prancis. Pemain berusia 38 tahun ini kini mengakhiri kariernya di negara asalnya bersama klub masa kecilnya, Rosario Central.
Iklan