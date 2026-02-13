Getty Images Sport
"Dia gila, dia akan bertarung dengan siapa saja!" - Pahlawan Wrexham, James McClean, didukung untuk debut tinju profesionalnya melawan Jake Paul atau KSI
McClean mengejar karir tinju.
McClean telah mengungkapkan bahwa ia sedang mempertimbangkan untuk beralih ke karier tinju setelah meninggalkan sepak bola. Gelandang tersebut lahir di Derry, Irlandia Utara, dan kembali ke klub kota kelahirannya setelah tiga tahun bermain di Wrexham.
Dalam wawancara dengan anggota Westlife, Nicky Byrne, McClean mengatakan pada 2025: "Jujur saja, saya benar-benar menikmati waktu di Wrexham hingga dua atau tiga bulan terakhir. Situasinya tidak ideal, saya tidak bermain sebanyak yang saya inginkan, dan itu tentu bukan hal yang baik.
"Anda ingin bermain dan ingin terlibat. Saya tidak pernah bisa menangani situasi tidak bermain dengan baik. Saya tidak akan mengatakan itu masa-masa buruk, tapi secara pribadi, itu tidak seberapa menyenangkan bagi saya. Saat masih muda, Anda melakukan hal-hal konyol dan mungkin tidak menangani situasi dengan sebaik saat Anda sudah lebih tua.
"Sekarang, saya hanya mengalihkan frustrasi dan kekesalan itu ke latihan. Dulu, saya akan meluapkan emosi dengan cara yang tidak terkendali. Sekarang, saya mengalihkan frustrasi itu ke tas tinju dan sepertinya itu membantu melepaskan sedikit tekanan. Setelah itu, kamu merasa lebih baik."
McClean akan bertarung melawan KSI atau Jake Paul?
Baik KSI maupun Jake Paul telah terjun ke dunia tinju selebriti, memanfaatkan ketenaran mereka di YouTube untuk menarik jumlah penonton yang besar.
Dan mantan pemain internasional Republik Irlandia, Jeff Hendrick, mengatakan McClean "terbuka" untuk menghadapi lawan potensial apa pun.
Dia mengatakan kepada Fruity King: "Dia sangat ingin bertarung dalam pertandingan tinju profesional. Dia terbuka. Dia sudah mengatakannya, baik dalam wawancara maupun di media sosial. Saya pikir siapa pun yang mengikuti dia melihat dia berlatih tinju hampir setiap hari. Ini bukan sekadar hobi baginya, dia mencintai olahraga ini. Dia sangat yakin akan bertarung dalam pertandingan profesional, jadi siapa pun lawannya, saya tidak tahu.
"Saya tidak akan mengatakan dia tidak akan bertarung secara profesional. Saya mungkin akan bertaruh bahwa dia berpotensi melakukannya. Bisakah dia bertarung melawan Jake Paul atau KSI?
"Dia sudah berlatih tinju dengan keras selama beberapa tahun. Dia akan cukup handal. Dan kebugarannya, saya tahu dari sepak bola, kebugarannya sangat baik.
"Dia salah satu pemain paling bugar yang pernah saya mainkan. Jadi dia akan siap dan mampu. Jika pertarungan itu terjadi, dan dia gila, dia akan bertarung dengan siapa saja. Jadi saya hanya berharap dia meminta saya untuk berjalan di ring bersamanya."
Langkah 'surreal' McClean
McClean mengungkapkan kegembiraannya bergabung dengan Derry saat tiba di jendela transfer Januari.
Dia mengatakan dalam konferensi pers: “Ini terasa sedikit surreal bahwa ini terjadi, tapi saya tidak sabar untuk memulai. Wrexham dan cara mereka menangani hal ini, benar-benar menunjukkan kelas, mereka membuat segalanya semudah mungkin bagi saya untuk pulang. Saya berbicara dengan manajer […] dan saya memberitahunya, tempat yang ingin saya tuju adalah pulang.
“Saya suka tantangan dalam karier, dan ini mungkin salah satu tantangan terbaik yang pernah saya hadapi. Ini adalah klub terakhir dalam karier saya, di sinilah saya akan mengakhiri karier saya. Jika saya bisa memenangkan gelar liga di sini dan pergi dengan cara itu, saya tidak bisa menulis skenario yang lebih baik.”
Manajernya, Tiernan Lynch, menambahkan: "Bagi saya dan tim, ini adalah keputusan yang mudah. Apa yang telah dia lakukan di lapangan, itu sudah berbicara sendiri, tidak perlu saya jelaskan. Namun, apa yang akan dia bawa ke ruang ganti kami, pengalaman dan disiplinnya. Saya sangat senang bisa mendapatkannya.
“Hal ini hanya akan meningkatkan level segala hal yang kami lakukan. Cukup berbicara dengannya untuk memahaminya. Hal besar sekarang adalah kami harus bekerja keras.”
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
McClean mungkin akan memiliki pertarungan tinju di masa depannya dan dia telah menargetkan ambisinya dengan tegas.
Dia mengatakan: "Saya memang ingin bertinju. Misfits (perusahaan tinju) membuka peluang bagi banyak orang yang bukan petinju profesional untuk memberi mereka kesempatan untuk merasakan seperti apa menjadi seorang petinju.
"Tentu saja, ini adalah sesuatu yang ingin saya lakukan, dan sudah ada pembicaraan di belakang layar tentang hal itu, tetapi saat ini saya terikat kontrak. Ini pasti sesuatu yang ingin saya lakukan dalam waktu dekat.
"Banyak latihan saya saat ini adalah latihan tinju. Saya memiliki passion yang lebih besar untuk tinju daripada sepak bola. Saya lebih suka menonton tinju daripada menonton sepak bola. Ini adalah sesuatu yang ingin saya lakukan dan ingin saya alami untuk mencentang daftar impian saya."
