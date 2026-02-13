"Dia gila, dia akan bertarung dengan siapa saja!" - Pahlawan Wrexham, James McClean, didukung untuk debut tinju profesionalnya melawan Jake Paul atau KSI

McClean telah mengungkapkan bahwa ia sedang mempertimbangkan untuk beralih ke karier tinju setelah meninggalkan sepak bola. Gelandang tersebut lahir di Derry, Irlandia Utara, dan kembali ke klub kota kelahirannya setelah tiga tahun bermain di Wrexham.

Dalam wawancara dengan anggota Westlife, Nicky Byrne, McClean mengatakan pada 2025: "Jujur saja, saya benar-benar menikmati waktu di Wrexham hingga dua atau tiga bulan terakhir. Situasinya tidak ideal, saya tidak bermain sebanyak yang saya inginkan, dan itu tentu bukan hal yang baik.

"Anda ingin bermain dan ingin terlibat. Saya tidak pernah bisa menangani situasi tidak bermain dengan baik. Saya tidak akan mengatakan itu masa-masa buruk, tapi secara pribadi, itu tidak seberapa menyenangkan bagi saya. Saat masih muda, Anda melakukan hal-hal konyol dan mungkin tidak menangani situasi dengan sebaik saat Anda sudah lebih tua.

"Sekarang, saya hanya mengalihkan frustrasi dan kekesalan itu ke latihan. Dulu, saya akan meluapkan emosi dengan cara yang tidak terkendali. Sekarang, saya mengalihkan frustrasi itu ke tas tinju dan sepertinya itu membantu melepaskan sedikit tekanan. Setelah itu, kamu merasa lebih baik."