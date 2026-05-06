Selama karier profesionalnya, Hille pernah bermain untuk VfL Bochum dan Arminia Bielefeld. Ia membela kedua klub tersebut di Bundesliga 2. Selain itu, ia juga pernah berkarier di BVB: antara tahun 2007 dan 2010, gelandang ini bermain untuk tim cadangan Dortmund.

Hille memiliki lisensi UEFA-A dan setelah pensiun pada 2015, ia menjabat beberapa posisi di Arminia. Di antaranya, ia bekerja di bagian pemasaran dan sebagai asisten direktur eksekutif. Dari 2016 hingga 2023, ia bekerja sebagai asisten pelatih di klub asal Ostwestfalen tersebut. Keputusan untuk memilihnya untuk posisi baru di Dortmund diambil oleh Book setelah berkonsultasi dengan Paul Schaffran, kepala pusat pembinaan pemain muda.

Pada musim ini, tim yang berada di peringkat kedua Bundesliga telah meminjamkan empat pemain: Diant Ramaj (24, 1. FC Heidenheim), Julien Duranville (20, FC Basel), Cole Campbell (20, 1899 Hoffenheim), dan Kjell Wätjen (20, VfL Bochum).