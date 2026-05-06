Sport Bild melaporkan hal ini dan juga menyebutkan nama manajer baru tersebut: Mantan pemain profesional Sebastian Hille dikabarkan akan lebih fokus menangani para pemain pinjaman Borussia Dortmund serta memperlancar alur promosi pemain muda ke tim senior.
Dia ditugaskan untuk mengurus perhiasan perak: Ole Book membuka posisi baru di BVB
Gagasan untuk merekrut seseorang yang secara khusus berfokus pada pengembangan para pemain profesional yang dipinjamkan bukanlah hal baru. Rencana serupa sudah ada sejak masa Sebastian Kehl, pendahulu Book. Di klub Schwarzgelben, masih ada ruang untuk meningkatkan pemanfaatan potensi para pemain pinjaman dari akademi klub. Selain itu, diharapkan lebih banyak lagi talenta dari akademi klub yang dapat naik ke skuad profesional. Setelah lowongan pekerjaan tersebut dibuka untuk umum, Hille berhasil mengalahkan lebih dari 300 pesaing.
Tugas pria berusia 45 tahun ini antara lain adalah terus memantau para pemain yang dipinjamkan dan memastikan bahwa klub peminjam sangat cocok dengan para pemain BVB, bahkan sebelum kesepakatan ditutup.
Sebastian Hille pernah bermain untuk BVB
Selama karier profesionalnya, Hille pernah bermain untuk VfL Bochum dan Arminia Bielefeld. Ia membela kedua klub tersebut di Bundesliga 2. Selain itu, ia juga pernah berkarier di BVB: antara tahun 2007 dan 2010, gelandang ini bermain untuk tim cadangan Dortmund.
Hille memiliki lisensi UEFA-A dan setelah pensiun pada 2015, ia menjabat beberapa posisi di Arminia. Di antaranya, ia bekerja di bagian pemasaran dan sebagai asisten direktur eksekutif. Dari 2016 hingga 2023, ia bekerja sebagai asisten pelatih di klub asal Ostwestfalen tersebut. Keputusan untuk memilihnya untuk posisi baru di Dortmund diambil oleh Book setelah berkonsultasi dengan Paul Schaffran, kepala pusat pembinaan pemain muda.
Pada musim ini, tim yang berada di peringkat kedua Bundesliga telah meminjamkan empat pemain: Diant Ramaj (24, 1. FC Heidenheim), Julien Duranville (20, FC Basel), Cole Campbell (20, 1899 Hoffenheim), dan Kjell Wätjen (20, VfL Bochum).