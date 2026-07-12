Dia "bisa membayangkan" kembali ke tanah airnya: Apakah ini kepergian yang mengejutkan dari BVB?

Beberapa klub Serie A dilaporkan telah mengincar remaja tersebut dan "secara intensif" membahas kemungkinan transfernya untuk musim depan. Reggiani sendiri "dapat membayangkan" kembalinya ke tanah airnya. Pada tahun 2024, ia pindah dari akademi muda US Sassuolo ke klub "Kuning-Hitam" dan bersama mereka, antara lain, memenangkan Kejuaraan Junior B Jerman.

Meskipun telah menandatangani kontrak profesional pertamanya beberapa bulan lalu, kepastian Reggiani untuk tetap bertahan belum sepenuhnya pasti. Jika ada tawaran yang menarik, para petinggi BVB di bawah pimpinan Direktur Olahraga Ole Book (40) "mungkin akan mempertimbangkannya", demikian dilaporkan lebih lanjut.

Nama-nama klub yang tertarik tidak disebutkan. Pada bulan Juni, Tuttosport melaporkan bahwa Reggiani menjadi salah satu kandidat di lini pertahanan Inter Milan, juara Scudetto, dalam perombakan yang diperkirakan akan terjadi.