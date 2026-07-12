Dengan demikian, setelah kariernya yang meroket musim lalu, Reggiani disebut-sebut sebagai "salah satu pemain yang paling diminati di bursa transfer".
Diterjemahkan oleh
Dia "bisa membayangkan" kembali ke tanah airnya: Apakah ini kepergian yang mengejutkan dari BVB?
Beberapa klub Serie A dilaporkan telah mengincar remaja tersebut dan "secara intensif" membahas kemungkinan transfernya untuk musim depan. Reggiani sendiri "dapat membayangkan" kembalinya ke tanah airnya. Pada tahun 2024, ia pindah dari akademi muda US Sassuolo ke klub "Kuning-Hitam" dan bersama mereka, antara lain, memenangkan Kejuaraan Junior B Jerman.
Meskipun telah menandatangani kontrak profesional pertamanya beberapa bulan lalu, kepastian Reggiani untuk tetap bertahan belum sepenuhnya pasti. Jika ada tawaran yang menarik, para petinggi BVB di bawah pimpinan Direktur Olahraga Ole Book (40) "mungkin akan mempertimbangkannya", demikian dilaporkan lebih lanjut.
Nama-nama klub yang tertarik tidak disebutkan. Pada bulan Juni, Tuttosport melaporkan bahwa Reggiani menjadi salah satu kandidat di lini pertahanan Inter Milan, juara Scudetto, dalam perombakan yang diperkirakan akan terjadi.
- Getty Images
Akan meninggalkan BVB? Luca Reggiani berhasil menorehkan prestasi gemilang pada paruh kedua musim ini
Reggiani menjadi salah satu kejutan positif di Borussia pada musim 2025/26. Ia tampil dalam sembilan pertandingan resmi di Bundesliga dan Liga Champions pada paruh kedua musim, serta mencetak gol pertamanya di kasta tertinggi sepak bola Jerman saat timnya menang 2-0 di kandang melawan FC Augsburg pada pertengahan Maret.
Kenaikan karier Reggiani yang pesat berujung pada pemanggilan pertamanya ke tim nasional Italia senior. Bek tengah ini merayakan debutnya bersama Squadra Azzurra pada awal Juni dalam pertandingan persahabatan yang berakhir dengan skor 1-0 atas Yunani.
Namun, di lini pertahanan Dortmund, Reggiani mungkin akan menghadapi kesulitan untuk terus mendapatkan kesempatan bermain secara reguler. Meskipun masih ada beberapa ketidakpastian terkait cedera, secara keseluruhan ada enam bek tengah lainnya dalam skuad asuhan pelatih kepala Niko Kovac, yaitu Nico Schlotterbeck (26), Waldemar Anton (30), Ramy Bensebaini (31), Emre Can (32), Filippo Mane (20), dan Joane Gadou (19) yang baru didatangkan seharga 19,5 juta euro, masih ada enam bek tengah lainnya dalam skuad asuhan pelatih kepala Niko Kovac.
Rekor penjualan BVB
Pemain Posisi Dijual ke Tahun Biaya transfer Ousmane Dembele Penyerang FC Barcelona 2017 148 juta euro Jude Bellingham Gelandang Real Madrid 2023 127 juta euro Jadon Sancho Penyerang Manchester United 2022 85 juta euro Christian Pulisic Penyerang FC Chelsea 2019 64 juta euro Pierre-Emerick Aubameyang Penyerang FC Arsenal 2018 63,75 juta euro
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami