"Dia bikin aku pusing!" - Wayne Rooney menyerang Frank Illet karena mengalihkan perhatian dari tim Man Utd dengan aksi rambut United Strand yang viral.
West Ham mengakhiri impian potong rambut
West Ham menghancurkan impian Manchester United untuk mendapatkan potongan rambut yang sangat dibutuhkan pada Selasa malam dengan hasil imbang 1-1 melawan Manchester United. Tim Carrick memasuki pertandingan dengan empat kemenangan beruntun, yang membuat Ilett berharap akhirnya bisa mengakhiri penantian panjangnya untuk potongan rambut. Namun, Setan Merah hanya bisa meraih satu poin di London Stadium, berkat gol penyeimbang Benjamin Sesko yang masuk sebagai pemain pengganti pada menit tambahan.
Ilett kecewa dengan hasil tersebut, yang berarti tantangannya akan terus berlanjut, meskipun ia senang bahwa aksinya di media sosial akan terus mengumpulkan dana untuk amal. "Semakin lama, semakin baik untuk amal," kata Ilett dalam siaran langsungnya. "Saya tidak ingin ini tentang saya sama sekali, dan saya yakin mungkin akan begitu, tapi ini masih tak terkalahkan dan dalam performa yang baik."
Rooney menyerang The United Strand
Rooney meluapkan kemarahannya di United Strand menjelang pertandingan Manchester United melawan West Ham pada Selasa. Dia mengatakan dalam podcast No Tippy Tappy Football: "Saya akan mengirimnya ke sisi lain negara. Dia membuat saya frustrasi. Kita sedang membicarakan Michael Carrick dan Manchester United yang berusaha memenangkan lima pertandingan berturut-turut, tapi semuanya tentang pria ini yang sedang potong rambut. Saya yakin dia akan kecewa jika Manchester United menang karena dia akan menjadi tidak relevan."
"Kamu nggak bakal bisa memotongnya sekarang!"
Ilett menjadi bahan olok-olok setelah hasil imbang Manchester United, saat pakar TNT Michail Antonio memberikan pandangannya tentang pertandingan: "Mereka masih memiliki peluang besar, mereka adalah tim yang paling dalam performa terbaik. Mereka telah mengalahkan Arsenal, mengalahkan Man City. Mereka pasti ingin menang, terutama untuk pria itu, saya tidak ingat namanya, tapi dia ingin potong rambut. Kamu nggak bisa memotongnya sekarang! Mereka mungkin tim yang paling dalam performa terbaik. Datang ke sini adalah pertandingan yang sulit, terutama dengan cara West Ham bermain. [West Ham] bertahan, mereka kesulitan menembus pertahanan mereka. [United] harus memasukkan penyerang untuk mendapatkan lebih banyak umpan silang ke kotak penalti. Itu satu-satunya alasan mereka mendapat satu poin. Saya tidak melihat alasan mengapa mereka tidak akan finis di empat besar."
