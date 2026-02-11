"Dia bikin aku pusing!" - Wayne Rooney menyerang Frank Illet karena mengalihkan perhatian dari tim Man Utd dengan aksi rambut United Strand yang viral.

West Ham menghancurkan impian Manchester United untuk mendapatkan potongan rambut yang sangat dibutuhkan pada Selasa malam dengan hasil imbang 1-1 melawan Manchester United. Tim Carrick memasuki pertandingan dengan empat kemenangan beruntun, yang membuat Ilett berharap akhirnya bisa mengakhiri penantian panjangnya untuk potongan rambut. Namun, Setan Merah hanya bisa meraih satu poin di London Stadium, berkat gol penyeimbang Benjamin Sesko yang masuk sebagai pemain pengganti pada menit tambahan.

Ilett kecewa dengan hasil tersebut, yang berarti tantangannya akan terus berlanjut, meskipun ia senang bahwa aksinya di media sosial akan terus mengumpulkan dana untuk amal. "Semakin lama, semakin baik untuk amal," kata Ilett dalam siaran langsungnya. "Saya tidak ingin ini tentang saya sama sekali, dan saya yakin mungkin akan begitu, tapi ini masih tak terkalahkan dan dalam performa yang baik."