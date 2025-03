Pemain Hongaria itu mengalami penurunan performa setelah awal yang mengesankan di Anfield, tapi kembali berpengaruh dalam beberapa bulan terakhir.

Ini tidak selalu mudah tetapi, secara umum, pesepakbola tidak suka melihat terlalu jauh ke depan. Segalanya bisa berubah dengan cepat di dalam dan di luar lapangan. Terjebak dalam pembicaraan tentang trofi bisa berbahaya. Hampir selalu jadi opsi terbaik untuk merangkul klise 'fokus untuk satu pertandingan di depan mata'. Dominik Szoboszlai belajar pelajaran berharga itu musim lalu.

Dia tidak pernah membuat prediksi atau pernyataan yang sembarangan atau sombong, tetapi, melihat kembali upaya Liverpool untuk meraih empat gelar di bawah asuhan Jurgen Klopp, yang terurai tidak lama setelah kemenangan mereka di Piala Liga, kapten Hungaria itu sekarang merasa dia sedikit terlalu cepat mengungkapkan peluang timnya untuk meraih kemenangan bersih.

"Ketika saya datang ke Liverpool, saya ingin memenangkan segalanya di musim pertama saya!" ungkapnya. "Jadi, saya tidak suka membicarakan gelar sekarang."

Artikel dilanjutkan di bawah ini

Tak heran, ketika Szoboszlai ditanya tentang fans Liverpool yang menyanyikan 'We're going to win the league' saat kemenangan 2-0 mereka di Manchester City pekan lalu, dia menghindari masalah tersebut. "Saya tidak mendengar itu," katanya sebelum segera menambahkan, "Saya sangat lelah."

Tentu saja, itu bisa saja memang terjadi, karena Szoboszlai benar-benar mengerahkan segala tenaga di Etihad - secara harfiah, dengan ia terkulai di tanah saat peluit tanda akhir pertandingan berbunyi. Namun, hanya tiga hari kemudian, dia entah bagaimana berhasil mengumpulkan cukup energi untuk tampil dinamis selama 90 menit lagi saat Liverpool mengambil langkah signifikan menuju kemenangan gelar dengan menyikat Newcastle di kandang sehingga unggul 13 poin dari Arsenal yang berada di posisi kedua.

Yang lebih menarik, Szoboszlai telah mencetak gol dalam dua pertandingan berturut-turut untuk Liverpool untuk pertama kalinya sejak tiba di Anfield pada musim panas 2023 - bukti lebih lanjut bahwa pemain yang masih dikritik bulan lalu karena kurangnya hasil akhirnya telah menjadi andalan dalam tim Arne Slot.