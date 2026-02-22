Getty
"Dia benar-benar luar biasa" - Pep Guardiola terkesima dengan bintang Man City Nico O'Reilly setelah mencetak dua gol melawan Newcastle
Kota berjuang keras untuk meraih tiga poin melawan Newcastle.
Tim Guardiola membutuhkan inspirasi dari suatu tempat saat menjamu The Magpies, yang pasti merasa sedikit kelelahan setelah perjalanan pulang-pergi sejauh 5.000 mil ke Azerbaijan dalam kompetisi Liga Champions pada pertengahan pekan.
City terhindar dari babak playoff fase gugur di kompetisi Eropa, memungkinkan mereka untuk beristirahat untuk tugas domestik. Mereka mendapat perlawanan sengit dari Newcastle, tetapi semua gol dalam pertandingan yang seru itu tercipta dalam 27 menit pertama.
O'Reilly yang serba bisa menarik perhatian di lini tengah.
O’Reilly mencetak dua gol dalam upaya tersebut, di kedua sisi gol penyeimbang dari rekan setimnya di Piala Dunia Inggris, Lewis Hall, dan pada akhirnya membawa City meraih tiga poin berharga. Meskipun dia mungkin dianggap sebagai pahlawan yang tak terduga oleh sebagian orang, dia telah dipindahkan ke posisi gelandang serang yang lebih maju - setelah sering bermain sebagai bek sayap - dan penampilannya tidak mengejutkan manajernya.
Guardiola mengatakan kepada TNT Sports tentang bintang lokal O’Reilly: “Nico memberikan kekuatan fisik yang kita butuhkan di tengah lapangan. Dia sekarang bermain di posisinya. Dia selalu bermain di posisi itu, dia sangat lengkap dan masih sangat muda. Saya sangat senang akademi menghasilkan pemain-pemain luar biasa seperti Nico, Phil [Foden], dan Rico [Lewis].”
Mantan bek City, Joleon Lescott, juga cepat memuji penampilan O’Reilly, beserta kemampuannya untuk mengisi berbagai posisi di lapangan. Mantan bek tengah itu mengatakan kepada BBC Sport: “Saya pikir sebagai pemain muda, Anda ingin bermain dan akan mengatakan ya, saya akan bermain di mana saja. Tapi ketika Anda diberi kesempatan di tim yang luar biasa ini pada tahap krusial musim, Anda diberi kesempatan untuk bermain di posisi terbaik Anda karena manajer mempercayai Anda untuk mempengaruhi pertandingan seperti yang dia lakukan. Itu akan memberinya begitu banyak kepercayaan diri.
“Saya pikir dia [menjadi tak tergantikan]. Lagi pula, mudah untuk melihatnya karena dia mencetak dua gol hari ini, tapi dalam pertandingan sebelumnya dia menunjukkan kecepatan dan saat tim kekurangan tenaga dalam transisi, baik saat menyerang maupun bertahan, dia menunjukkan dia bisa pulih dan dia bermain bagus malam ini saat menyerang dari belakang.”
Pertarungan gelar yang mendebarkan: O'Reilly menyukai tantangan ini.
O’Reilly kini telah menjadi bintang utama di City, setelah debutnya di Community Shield 2024, dan sedang mengejar gelar besar pertama dalam karier seniornya. Ia menikmati setiap detik dari persaingan gelar yang seru.
Pemain asal Manchester itu berkomentar tentang persaingan ketat dengan Arsenal yang telah lama memimpin: “Kami menikmatinya, menikmati setiap momen. Kami mendapat istirahat seminggu dan kami memanfaatkannya untuk mengisi ulang tenaga, dan kami akan mendapat istirahat lagi [sebelum menghadapi Leeds pada Sabtu depan].”
City sangat berpengalaman dalam perburuan gelar, dengan Guardiola memimpin enam kemenangan selama masa jabatannya yang ikonik di Etihad. Dia senang telah mengatasi beberapa kendala musim ini dan membawa The Blues kembali bersaing untuk gelar domestik lainnya.
Dia mengatakan tentang melewati ujian berat melawan tim-tim papan atas dari Northeast: “Hasil yang besar, Newcastle adalah tim yang luar biasa, hebat dalam kekuatan fisik dan kecepatan di lini depan. Kekuatan fisik di tengah lapangan. Sangat sulit, tapi tim ini luar biasa.
“Tujuh puluh persen pemain belum pernah mengalami situasi seperti ini [perebutan gelar yang ketat], dan saya tidak bermain. Jadi kita harus mengalaminya, mereka tahu setiap pertandingan akan seperti ini. Terutama di kandang, dengan lima pertandingan kandang tersisa. Hari ini adalah penonton terbaik sepanjang tahun, luar biasa dengan para pendukung kita, benar-benar bangga menjadi manajer orang-orang dan penggemar yang luar biasa ini. Sekarang kita istirahat tiga hari, kita membutuhkannya, dan kemudian kita bermain melawan Leeds.”
Jadwal pertandingan Manchester City musim 2025-26: Pertandingan tandang ke Leeds akan menjadi pertandingan berikutnya.
City juga lolos ke final Carabao Cup, putaran kelima FA Cup, dan babak 16 besar Liga Champions, dengan pertandingan melawan Newcastle yang akan segera digelar. Mereka akan kembali beraksi pada Sabtu depan saat bertandang ke Elland Road.
