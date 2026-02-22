"Dia benar-benar luar biasa" - Pep Guardiola terkesima dengan bintang Man City Nico O'Reilly setelah mencetak dua gol melawan Newcastle

O’Reilly mencetak dua gol dalam upaya tersebut, di kedua sisi gol penyeimbang dari rekan setimnya di Piala Dunia Inggris, Lewis Hall, dan pada akhirnya membawa City meraih tiga poin berharga. Meskipun dia mungkin dianggap sebagai pahlawan yang tak terduga oleh sebagian orang, dia telah dipindahkan ke posisi gelandang serang yang lebih maju - setelah sering bermain sebagai bek sayap - dan penampilannya tidak mengejutkan manajernya.

Guardiola mengatakan kepada TNT Sports tentang bintang lokal O’Reilly: “Nico memberikan kekuatan fisik yang kita butuhkan di tengah lapangan. Dia sekarang bermain di posisinya. Dia selalu bermain di posisi itu, dia sangat lengkap dan masih sangat muda. Saya sangat senang akademi menghasilkan pemain-pemain luar biasa seperti Nico, Phil [Foden], dan Rico [Lewis].”

Mantan bek City, Joleon Lescott, juga cepat memuji penampilan O’Reilly, beserta kemampuannya untuk mengisi berbagai posisi di lapangan. Mantan bek tengah itu mengatakan kepada BBC Sport: “Saya pikir sebagai pemain muda, Anda ingin bermain dan akan mengatakan ya, saya akan bermain di mana saja. Tapi ketika Anda diberi kesempatan di tim yang luar biasa ini pada tahap krusial musim, Anda diberi kesempatan untuk bermain di posisi terbaik Anda karena manajer mempercayai Anda untuk mempengaruhi pertandingan seperti yang dia lakukan. Itu akan memberinya begitu banyak kepercayaan diri.

“Saya pikir dia [menjadi tak tergantikan]. Lagi pula, mudah untuk melihatnya karena dia mencetak dua gol hari ini, tapi dalam pertandingan sebelumnya dia menunjukkan kecepatan dan saat tim kekurangan tenaga dalam transisi, baik saat menyerang maupun bertahan, dia menunjukkan dia bisa pulih dan dia bermain bagus malam ini saat menyerang dari belakang.”