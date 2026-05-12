Seperti yang diumumkan oleh Pelatih Nasional Graham Potter pada hari Selasa, pemain SGE berusia 21 tahun itu tidak akan masuk dalam skuad beranggotakan 26 orang yang akan mewakili negara Skandinavia tersebut pada turnamen musim panas di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.
"Dia benar-benar hancur": Kabar pahit dari Piala Dunia bagi bintang Bundesliga
Tak lama sebelumnya, Fotbollskanalen telah melaporkan bahwa Larsson akan absen di Piala Dunia: "Dia mendapat telepon bahwa namanya tidak masuk dalam skuad dan Hugo benar-benar hancur. Dia selalu masuk dalam skuad, tapi kini tidak akan ikut," kata seorang sumber internal seperti dikutip portal Swedia tersebut.
Larsson selalu masuk dalam skuad tim nasional Swedia pada pemusatan latihan terbaru, meskipun dia tidak bermain sama sekali dalam pertandingan playoff melawan Ukraina dan Polandia pada bulan Maret.
Penampilan terakhirnya terjadi pada kekalahan 0-2 dalam kualifikasi Piala Dunia melawan Kosovo pada September 2025. Setelah itu, pemain berusia 21 tahun ini absen dalam beberapa pertandingan internasional karena cedera otot.
Larsson mengecewakan di Eintracht Frankfurt
Namun, kenyataannya adalah Larsson tidak menampilkan performa yang terlalu meyakinkan musim ini bersama Eintracht Frankfurt. Meskipun ia selalu menjadi starter di bawah asuhan pelatih SGE Albert Riera serta pendahulunya, Dino Toppmöller, ia tidak mampu mengulangi penampilan gemilangnya musim lalu.
Hasilnya, dari total 34 pertandingan resmi, ia hanya mencetak dua gol dan tiga assist. Di tim nasional pun, kontribusinya masih jauh dari memuaskan, dengan tidak ada satu pun gol yang dicetak dalam 12 penampilannya.
Skuad Swedia untuk Piala Dunia: Kulusevski juga tidak masuk dalam daftar
Selain Larsson, ada juga Dejan Kulusevski dari Tottenham Hotspur, yang absen sepanjang musim karena menjalani operasi lutut, serta Roony Bardghji dari FC Barcelona.