"Dia Belum Cetak Gol!" - Waktu Pemain £116 Juta Florian Wirtz Di Liverpool Segera Habis?

Wirtz jelas belum menunjukkan performa yang mengesankan secara konsisten di Liverpool dan masih menunggu gol pertamanya. Pemain internasional Jerman tersebut telah mencatatkan tiga assist di semua kompetisi untuk tim asuhan Arne Slot, tetapi The Reds mengharapkan lebih dari itu ketika mereka memilih untuk membawanya ke klub dari Bundesliga. Slot telah mendukung pemain yang didatangkan dengan harga mahal itu untuk tampil baik di Anfield, dan baru-baru ini menjelaskan bagaimana ia merasa Wirtz telah berkembang. Dia mengatakan kepada wartawan: "Tentu saja, setiap pemain lebih suka memulai dengan gemilang dengan gol dan assist dan segalanya, tetapi tidak selalu seperti itu. Dia bukan yang pertama dan bukan yang terakhir yang harus beradaptasi dengan Liga Primer. Begitu banyak pemain terbaik yang pernah bermain di sini membutuhkan waktu, mungkin bahkan lebih lama, untuk menjadi bintang seperti sekarang."

"Florian telah banyak berkembang. Saya tidak berbicara tentang kemampuannya dalam mengontrol bola karena kita bisa melihat sejak awal bahwa itu sudah bagus. Tetapi saya melihat dalam satu momen melawan Brighton di mana dia mendaapat bola dari Dom [Dominik Szoboszlai], dia menggiring bola dan seorang pemain datang kepadanya dan dia mendorongnya menjauh dan terus menggiring bola. Kemudian dia memberikan umpan silang untuk Hugo [Ekitike] yang menembak melewati mistar gawang. Kemudian dia memenangkan duel dengan [Jan Paul] Van Hecke yang menyebabkan serangan balik dengan tembakan dari Mo [Salah]. Pada momen-momen itu Anda melihat semuanya menjadi lebih mudah baginya. Butuh banyak usaha baginya untuk bermain dengan intensitas seperti ini, tetapi dia mulai terbiasa. Itu pendapat saya."