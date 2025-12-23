Getty Images Sport
"Dia Belum Cetak Gol!" - Waktu Pemain £116 Juta Florian Wirtz Di Liverpool Segera Habis?
Wirtz belum tampil mengesankan di Liverpool
Wirtz jelas belum menunjukkan performa yang mengesankan secara konsisten di Liverpool dan masih menunggu gol pertamanya. Pemain internasional Jerman tersebut telah mencatatkan tiga assist di semua kompetisi untuk tim asuhan Arne Slot, tetapi The Reds mengharapkan lebih dari itu ketika mereka memilih untuk membawanya ke klub dari Bundesliga. Slot telah mendukung pemain yang didatangkan dengan harga mahal itu untuk tampil baik di Anfield, dan baru-baru ini menjelaskan bagaimana ia merasa Wirtz telah berkembang. Dia mengatakan kepada wartawan: "Tentu saja, setiap pemain lebih suka memulai dengan gemilang dengan gol dan assist dan segalanya, tetapi tidak selalu seperti itu. Dia bukan yang pertama dan bukan yang terakhir yang harus beradaptasi dengan Liga Primer. Begitu banyak pemain terbaik yang pernah bermain di sini membutuhkan waktu, mungkin bahkan lebih lama, untuk menjadi bintang seperti sekarang."
"Florian telah banyak berkembang. Saya tidak berbicara tentang kemampuannya dalam mengontrol bola karena kita bisa melihat sejak awal bahwa itu sudah bagus. Tetapi saya melihat dalam satu momen melawan Brighton di mana dia mendaapat bola dari Dom [Dominik Szoboszlai], dia menggiring bola dan seorang pemain datang kepadanya dan dia mendorongnya menjauh dan terus menggiring bola. Kemudian dia memberikan umpan silang untuk Hugo [Ekitike] yang menembak melewati mistar gawang. Kemudian dia memenangkan duel dengan [Jan Paul] Van Hecke yang menyebabkan serangan balik dengan tembakan dari Mo [Salah]. Pada momen-momen itu Anda melihat semuanya menjadi lebih mudah baginya. Butuh banyak usaha baginya untuk bermain dengan intensitas seperti ini, tetapi dia mulai terbiasa. Itu pendapat saya."
"Ini sudah Natal dan dia masih belum mencetak gol"
Mantan bintang Liverpool dan Jerman Hamann tidak terkesan dan menyampaikan pendapatnya tentang situasi tersebut, kepada Sky90 ia mengatakan: "Sekarang Natal dan dia masih belum mencetak gol. Saya telah menonton hampir semua pertandingannya. Penampilan terbaiknya ada di Liga Champions, di mana permainannya sedikit berbeda. Tidak terlalu heboh, cepat, dan fisik. Melawan Frankfurt, meski tidak sensasional, dia bermain cukup baik. Orang-orang meyakinkan diri mereka sendiri bahwa dia dianggap lebih baik daripada yang sebenarnya."
"Berapa lama lagi Anda ingin menunggu? Dia dilindungi oleh klub. Slot mengatakan dia bermain dengan sangat baik, saya senang dengannya. Saya pikir pada suatu saat mereka harus mengatakan: 'Lihat, Nak, Anda punya enam atau delapan pekan lagi, Anda harus menunjukkan sekarang bahwa Anda bisa bermain untuk kami'. Saat ini dia tidak bisa. Mungkin akan membantunya karena Salah absen selama tiga pekan."
Performa Wirtz membuat Hamann khawatir menjelang Piala Dunia 2026
Hamann juga menegaskan tidak ada kemungkinan Wirtz akan pergi pada bulan Januari tetapi mengakui performanya akan menjadi kekhawatiran bagi Jerman menjelang Piala Dunia 2026.
"Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tidak akan pergi di musim dingin. Kecuali Xabi Alonso mengatakan, 'Saya benar-benar menginginkan Wirtz'," jelasnya. "Jika terus seperti ini sampai Februari atau Maret, itu tidak akan baik. Kita melihat di pertandingan internasional bahwa dia kurang percaya diri dan saat ini tampil jauh di bawah potensinya."
Apa selanjutnya?
Wirtz mungkin merasa memiliki kesempatan emas untuk memecahkan kebuntuan golnya untuk Liverpool pada pertandingan berikutnya ketika The Reds menghadapi Wolves di Anfield, Sabtu (27/12) malam WIB. Tim asuhan Rob Edwards hanya berhasil mengumpulkan dua poin sejauh musim ini dan telah kebobolan 37 gol dalam 17 pertandingan Liga Primer. Dengan Liverpool tanpa Mo Salah dan Alexander Isak untuk pertandingan ini, laga tersebut menawarkan Wirtz kesempatan untuk tampil dan akhirnya memecahkan kebuntuan golnya untuk Liverpool dan memperpanjang rekor kemenangan mereka saat ini.
