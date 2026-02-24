"Dia akan menjadi pelatih yang berbeda" - Xabi Alonso didukung untuk kembali menjadi pelatih Real Madrid, sementara mantan rekan setimnya membandingkan Pep Guardiola dan Jose Mourinho

Khedira membuat prediksi berani mengenai masa depan Alonso, dengan menyatakan bahwa waktu akan menyembuhkan luka-luka akibat kepergiannya yang baru-baru ini dan memungkinkan dia untuk kembali dengan pendekatan yang lebih matang. “Saya juga cukup yakin bahwa dia akan - katakanlah dalam 10 atau 15 tahun - menjadi pelatih Real Madrid lagi,” kata Khedira kepada Sky Sport. “Kemudian dia akan menjadi pelatih yang berbeda. Tidak necessarily lebih baik, tetapi mungkin berbeda, untuk menangani situasi dengan lebih baik.”

Mantan pemain internasional Jerman ini percaya bahwa kegagalan di Madrid tidak mengurangi posisi Alonso di kalangan para pakar taktik terkemuka di dunia sepak bola. Faktanya, Khedira menempatkan pria berusia 44 tahun itu di level yang sama dengan beberapa manajer paling berprestasi dalam sejarah sepak bola. “Dia masih salah satu pelatih terbaik di dunia. Saya melihatnya berada di level yang sama dengan Jose Mourinho, Pep Guardiola, dan Carlo Ancelotti. Dia memiliki segala yang dibutuhkan untuk menjadi pelatih top,” tegas Khedira, sambil menegaskan bahwa Alonso memiliki kualitas yang diperlukan untuk mengelola klub-klub terbesar di dunia.