Getty
Diterjemahkan oleh
"Dia akan menjadi pelatih yang berbeda" - Xabi Alonso didukung untuk kembali menjadi pelatih Real Madrid, sementara mantan rekan setimnya membandingkan Pep Guardiola dan Jose Mourinho
Alonso sudah didukung untuk kembali ke Bernabeu.
Khedira berbicara dengan penuh pujian tentang mantan rekan setimnya di lini tengah. Meskipun kepergian Alonso pada pertengahan Januari lalu berlangsung dengan cara yang sulit, pemenang Piala Dunia 2014 ini yakin bahwa pintu masih terbuka untuk penunjukan di masa depan. Khedira menyarankan bahwa pengalaman dari masa jabatannya yang pertama hanya akan membuatnya menjadi manajer yang lebih tangguh ketika jalan klub dan pelatih tersebut tak terhindarkan akan bersilangan lagi dalam dekade mendatang.
- Getty Images
Khedira membuat prediksi berani.
Khedira membuat prediksi berani mengenai masa depan Alonso, dengan menyatakan bahwa waktu akan menyembuhkan luka-luka akibat kepergiannya yang baru-baru ini dan memungkinkan dia untuk kembali dengan pendekatan yang lebih matang. “Saya juga cukup yakin bahwa dia akan - katakanlah dalam 10 atau 15 tahun - menjadi pelatih Real Madrid lagi,” kata Khedira kepada Sky Sport. “Kemudian dia akan menjadi pelatih yang berbeda. Tidak necessarily lebih baik, tetapi mungkin berbeda, untuk menangani situasi dengan lebih baik.”
Mantan pemain internasional Jerman ini percaya bahwa kegagalan di Madrid tidak mengurangi posisi Alonso di kalangan para pakar taktik terkemuka di dunia sepak bola. Faktanya, Khedira menempatkan pria berusia 44 tahun itu di level yang sama dengan beberapa manajer paling berprestasi dalam sejarah sepak bola. “Dia masih salah satu pelatih terbaik di dunia. Saya melihatnya berada di level yang sama dengan Jose Mourinho, Pep Guardiola, dan Carlo Ancelotti. Dia memiliki segala yang dibutuhkan untuk menjadi pelatih top,” tegas Khedira, sambil menegaskan bahwa Alonso memiliki kualitas yang diperlukan untuk mengelola klub-klub terbesar di dunia.
Filosofi Alonso membutuhkan waktu.
Untuk membenarkan pujiannya yang tinggi, Khedira menunjuk pada transformasi luar biasa yang dipimpin Alonso di Bayer Leverkusen, di mana ia mengakhiri penantian panjang klub tersebut untuk meraih trofi. "Apa yang dia capai dengan Leverkusen luar biasa," kata Khedira. "Jika kita melihat empat bulan pertama, dia juga mengalami kesulitan di sana. Dia kalah dalam beberapa pertandingan, hasilnya tidak begitu baik. Membutuhkan waktu untuk menerapkan sistemnya. Gaya bermainnya membutuhkan waktu, komunikasi di lapangan, pemahaman dari para pemain, dan kepercayaan." Perbandingan ini menyoroti kesabaran yang diperlukan agar filosofi taktis Alonso dapat berkembang—suatu kemewahan yang mungkin tidak ia dapatkan di Madrid.
Transisi dari klub berbasis proyek seperti Leverkusen ke lingkungan yang mengutamakan hasil instan di Real Madrid adalah hambatan yang bahkan pelatih terbaik pun hadapi. Khedira menduga bahwa kurangnya waktu di ibu kota Spanyol menghambat kemampuan Alonso untuk menyesuaikan filosofinya dengan pemain yang tersedia. "Mungkin dia terlalu fokus pada gayanya sendiri dan bukan pada gaya yang dibutuhkan oleh pemain-pemain terbaiknya. Itu mungkin poin terpenting. Real Madrid tentu saja sesuatu yang istimewa," kata Khedira saat merefleksikan mengapa masa jabatan pertamanya tidak menghasilkan kesuksesan jangka panjang.
- Getty Images
Langkah besar berikutnya Xabi Alonso
Meskipun ada kekecewaan baru-baru ini, konsensus di kalangan orang-orang yang dekat dengan dunia sepak bola adalah bahwa Alonso tetap menjadi sosok yang sangat diminati. Kemampuannya untuk memodernisasi struktur taktis tim sambil mempertahankan budaya kemenangan menjadikannya kandidat utama untuk posisi kosong di klub besar Eropa mana pun. Khedira yakin bahwa kita belum melihat akhir dari manajer Basque ini di area teknis klub besar, dan memprediksi bahwa langkah selanjutnya akan membawanya kembali ke jalur trofi di salah satu liga paling kompetitif di dunia.
Menutup analisanya, Khedira mendukung Alonso untuk kembali ke puncak podium terlepas dari di mana dia akan berlabuh selanjutnya. "Saya yakin Xabi Alonso akan segera menjadi pelatih klub besar. Di Eropa, di Inggris, atau di tempat lain. Dia akan menjadi juara lagi," kata Khedira. Dengan roda pergantian manajer yang terus berputar, tampaknya hanya masalah waktu sebelum Alonso diberi kesempatan untuk membuktikan bahwa mantan rekan setimnya benar dan mungkin memulai perjalanan panjang kembali ke bab kedua bersama Los Blancos.
Iklan