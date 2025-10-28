Getty Images Sport
"Dia Adalah Rekrutan Terbaik!" - Wayne Rooney Puji Kualitas & Peran Bryan Mbeumo Di Manchester United
Mbeumo dengan cepat menjadi favorit penggemar setelah pindah dari Brentford
Mbeumo dengan cepat merasakan cinta dari para penggemar setia United setelah memberikan kesan yang luar biasa setelah kepindahannya dari Brentford di musim panas. Setelah mencetak gol dalam kemenangan 3-2 atas Burnley pada 30 Agustus, pemain berusia 26 tahun itu kemudian mencetak gol pembuka saat United meraih kemenangan pertama mereka di Liverpool sejak 2016 pada 19 Oktober. Mbeumo melanjutkan aksi heroiknya dengan dua gol dalam kemenangan 4-2 United atas Brighton.
Rooney memuji Mbeumo yang sedang dalam performa impresif
Dan meskipun rekan-rekan rekrutan musim panas United lainnya, Matheus Cunha dan Senne Lammens, juga tampil impresif dalam rentetan kemenangan United, Mbeumo telah dicap sebagai pemain terbaik klub oleh Rooney. Berbicara di The Wayne Rooney Show, pencetak gol terbanyak sepanjang masa Setan Merah tersebut mengatakan: "Mbeumo telah menunjukkan konsistensi dalam penampilannya, saya pikir itulah yang terpenting."
"Jika Anda secara konsisten berada di posisi yang tepat, mendapatkan peluang, Anda akan mencetak gol. Ketika Anda seorang penyerang dan mencetak gol, Anda menikmati mencetak gol dan perasaan itu terus berlanjut. Kepercayaannya sangat tinggi saat ini. Semoga itu terus berlanjut karena dia jelas merupakan rekrutan terbaik untuk United musim ini."
Amorim juga memuji dampak Mbeumo
Rooney bukan satu-satunya orang yang memuji dampak Mbeumo, Amorim juga memberikan pujian kepada pemain nomor 19 United tersebut setelah kemenangan atas Brighton.
“Dia mesin yang bekerja,” kata Amorim dalam konferensi pers pascapertandingannya. “Dia sangat bagus dalam transisi. Dia semakin baik ketika kami mengatur sepertiga akhir. Koneksinya dengan Amad, sangat sulit untuk mengalahkan kedua pemain ini karena mereka berganti posisi, mereka sangat cepat, mereka bagus dalam situasi satu lawan satu."
“Peran saya, sebagai manajer, adalah menjelaskan apa yang saya inginkan darinya. Tapi itu lebih kepada klub. Dan kalian semua. Kami bisa sangat kesulitan, tapi ini Manchester United. Ketika Manchester United ada di sana, dan ketika kami merasa pemain ini ingin datang ke sini, apa pun yang terjadi, apa pun posisinya, terlepas dari apakah itu Liga Champions atau bukan, kami juga akan memberikan segalanya untuk mendatangkan pemain-pemain seperti ini, dan itulah yang terjadi.”
Bruno Fernandes memuji Mbeumo, Cunha, Lammens & Sesko
Sementara itu, kapten United Bruno Fernandes juga mengungkapkan kegembiraannya atas kedatangan Mbeumo, Cunha, dan Lammens serta striker Benjamin Sesko, yang telah mencetak dua gol liga sejak bergabung dari klub Bundesliga RB Leipzig pada bulan Agustus.
“Saya pikir di klub ini, setiap kali saya berbicara dengan siapa pun yang berbicara dengan saya, mereka selalu meminta kami untuk merekrut pemain-pemain bagus dan sebagainya,” kata Fernandes setelah kemenangan atas Brighton. “Kami perlu merekrut pemain-pemain berkarakter besar, bukan pemain bagus karena di klub ini, menjadi pemain bagus terkadang tidak cukup karena tekanan, karena perhatian yang kami dapatkan, dan sebagainya. Saya pikir kami mendatangkan pemain-pemain yang sangat menyadari dimensi klub. Anda berbicara tentang Cunha. Cunha memiliki arogansi yang baik untuk melakukan hal-hal yang baik dan benar, jadi itu hal yang bagus. Bryan, juga sama. Dia tidak takut untuk merebut bola, untuk menunjukkan permainannya, untuk melakukan tugasnya. Kami mendatangkan dua pemain yang sudah familiar dengan Liga Primer."
"Lalu kami mendatangkan kiper yang sangat muda dan seorang penyerang tengah, mereka langsung nyetel. Tentu saja, kami tahu Ben (Sesko) akan dinilai berdasarkan kemampuannya mencetak gol atau tidak. Namun, selain itu, dia telah bermain dengan sangat baik, apa pun yang diminta kepadanya. Dia sudah mencetak gol, dan saya pikir sekarang gol-golnya akan semakin banyak karena dia lebih dari sekadar mampu mencetak gol. Senne datang mungkin dengan niat untuk menjadi pemain nomor satu. Dia harus menunggu momennya. Momen itu tiba dan dia siap untuk itu. Jadi, inilah inti klub ini. Anda datang, momen itu akan langsung datang dan Anda harus memanfaatkannya."
Dua laga tandang beruntun menanti United sebelum jeda internasional
United akan mengincar kemenangan keempat berturut-turut di Liga Primer saat bertandang ke Nottingham Forest, Sabtu (1/11) malam WIB. Klub yang bermarkas di City Ground itu menelan kekalahan 2-0 dari Bournemouth yang sedang naik daun pekan lalu, dalam pertandingan liga pertama manajer baru Sean Dyche. Setan Merah kemudian akan bertandang ke Tottenham pada 8 November sebelum jeda internasional.
