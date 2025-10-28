"Dia Adalah Rekrutan Terbaik!" - Wayne Rooney Puji Kualitas & Peran Bryan Mbeumo Di Manchester United

Sementara itu, kapten United Bruno Fernandes juga mengungkapkan kegembiraannya atas kedatangan Mbeumo, Cunha, dan Lammens serta striker Benjamin Sesko, yang telah mencetak dua gol liga sejak bergabung dari klub Bundesliga RB Leipzig pada bulan Agustus.

“Saya pikir di klub ini, setiap kali saya berbicara dengan siapa pun yang berbicara dengan saya, mereka selalu meminta kami untuk merekrut pemain-pemain bagus dan sebagainya,” kata Fernandes setelah kemenangan atas Brighton. “Kami perlu merekrut pemain-pemain berkarakter besar, bukan pemain bagus karena di klub ini, menjadi pemain bagus terkadang tidak cukup karena tekanan, karena perhatian yang kami dapatkan, dan sebagainya. Saya pikir kami mendatangkan pemain-pemain yang sangat menyadari dimensi klub. Anda berbicara tentang Cunha. Cunha memiliki arogansi yang baik untuk melakukan hal-hal yang baik dan benar, jadi itu hal yang bagus. Bryan, juga sama. Dia tidak takut untuk merebut bola, untuk menunjukkan permainannya, untuk melakukan tugasnya. Kami mendatangkan dua pemain yang sudah familiar dengan Liga Primer."

"Lalu kami mendatangkan kiper yang sangat muda dan seorang penyerang tengah, mereka langsung nyetel. Tentu saja, kami tahu Ben (Sesko) akan dinilai berdasarkan kemampuannya mencetak gol atau tidak. Namun, selain itu, dia telah bermain dengan sangat baik, apa pun yang diminta kepadanya. Dia sudah mencetak gol, dan saya pikir sekarang gol-golnya akan semakin banyak karena dia lebih dari sekadar mampu mencetak gol. Senne datang mungkin dengan niat untuk menjadi pemain nomor satu. Dia harus menunggu momennya. Momen itu tiba dan dia siap untuk itu. Jadi, inilah inti klub ini. Anda datang, momen itu akan langsung datang dan Anda harus memanfaatkannya."