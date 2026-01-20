"Di Senegal, Dia Seperti Tuhan" - Sadio Mane Jadi 'Pahlawan Terbesar' Di Final Piala Afrika Melawan Maroko

Pelatih pemenang Piala AFrika dua kali Renard telah menyebut Mane sebagai penyelamat sejati dari final Piala Afrika 2025, mengklaim kepemimpinan sang penyerang mencegah bencana olahraga. Senegal mengamankan gelar kontinental kedua mereka dalam empat tahun dengan kemenangan atas tuan rumah Maroko di Rabat, tetapi pertandingan sebagian besar dibayangi oleh adegan kontroversial yang mencoreng tahap akhir waktu regulasi.

Setelah VAR memutuskan untuk memberikan Maroko penalti di waktu tambahan, skuad Senegal - dipimpin oleh pelatih kepala Pape Thiaw yang murka - meninggalkan lapangan sebagai protes. Kepergian ini mengancam untuk memaksa wasit menghentikan pertandingan dan memberikan trofi kepada Maroko secara langsung. Namun, di tengah kekacauan, Mane menolak untuk menyeberangi garis lapangan.

Berbicara dalam wawancara dengan Le Parisien, Renard, yang sebelumnya melatih baik Maroko maupun Pantai Gading, mengungkapkan kekagumannya terhadap sikap Mane. "Dia tidak pernah meninggalkan lapangan," kata Renard. "Dia tidak berpikir seperti seorang olahragawan yang frustrasi tetapi seperti seorang pemimpin. Dalam suatu cara, dia adalah pahlawan terbesar dari final ini dan AFCON ini."