"Di Senegal, Dia Seperti Tuhan" - Sadio Mane Jadi 'Pahlawan Terbesar' Di Final Piala Afrika Melawan Maroko
Mane banjir pujian
Pelatih pemenang Piala AFrika dua kali Renard telah menyebut Mane sebagai penyelamat sejati dari final Piala Afrika 2025, mengklaim kepemimpinan sang penyerang mencegah bencana olahraga. Senegal mengamankan gelar kontinental kedua mereka dalam empat tahun dengan kemenangan atas tuan rumah Maroko di Rabat, tetapi pertandingan sebagian besar dibayangi oleh adegan kontroversial yang mencoreng tahap akhir waktu regulasi.
Setelah VAR memutuskan untuk memberikan Maroko penalti di waktu tambahan, skuad Senegal - dipimpin oleh pelatih kepala Pape Thiaw yang murka - meninggalkan lapangan sebagai protes. Kepergian ini mengancam untuk memaksa wasit menghentikan pertandingan dan memberikan trofi kepada Maroko secara langsung. Namun, di tengah kekacauan, Mane menolak untuk menyeberangi garis lapangan.
Berbicara dalam wawancara dengan Le Parisien, Renard, yang sebelumnya melatih baik Maroko maupun Pantai Gading, mengungkapkan kekagumannya terhadap sikap Mane. "Dia tidak pernah meninggalkan lapangan," kata Renard. "Dia tidak berpikir seperti seorang olahragawan yang frustrasi tetapi seperti seorang pemimpin. Dalam suatu cara, dia adalah pahlawan terbesar dari final ini dan AFCON ini."
"Dia sangat dihormati"
Insiden tersebut terjadi di menit-menit akhir waktu tambahan ketika wasit Jean-Jacques Ndala menunjuk titik penalti, memberi Maroko kesempatan untuk memenangkan pertandingan di menit-menit terakhir. Sementara sebagian besar tim Senegal, yang marah dengan keputusan dan gol yang dianulir sebelumnya dalam pertandingan, mengikuti pelatih mereka ke terowongan, tapi Mane tetap berada di lapangan. Penyerang veteran itu terlihat memberi isyarat dengan panik kepada rekan-rekannya, terlibat dalam diskusi panas untuk memastikan mereka kembali menyelesaikan pertandingan.
Renard percaya momen kejernihan ini menentukan jalannya turnamen. Seandainya Mane mengikuti reaksi emosional pelatih dan rekan-rekannya, final kemungkinan akan berakhir dengan memalukan. Sebaliknya, penolakan Mane untuk menyerah membuat pertandingan tetap hidup.
"Dia tidak hanya hebat di lapangan, tetapi juga di luar lapangan," jelas Renard. "Dia tahu bagaimana membuat dirinya didengar oleh setiap rekannya. Dia sangat dihormati." Intervensi Mane akhirnya berhasil; setelah penundaan 14 menit, tim Senegal kembali, dan mereka terbukti benar ketika Brahim Diaz gagal mengeksekusi penalti berikutnya, memungkinkan Senegal untuk berkumpul kembali dan memenangkan pertandingan di babak tambahan melalui gol Pape Gueye.
Renard menyebut Mane sebagai 'Tuhan'
Pujian Renard melampaui insiden spesifik di Rabat. Pelatih asal Prancis itu menyebut posisi Mane dalam olahraga dan negara asalnya. Di mata Renard, Mane beroperasi pada strata yang sama sekali berbeda dari rekan-rekannya, menuntut tingkat penghormatan yang memungkinkannya untuk mengesampingkan bahkan staf pelatih di saat-saat krisis.
"Di Senegal, dia adalah Tuhan," kata Renard terus terang. "Tidak ada pemain lain yang mendekatinya."
Warisan kuat Mane di Senegal
Meskipun Mane sering dipuji karena kecepatan dan kemampuan mencetak golnya yang luar biasa, final ini bisa dibilang telah memperkuat warisannya berdasarkan karakternya. Julukan "heroik" yang diberikan Renard kepadanya mengakui bahwa kontribusinya pada bintang kedua Senegal adalah ketabahan mental daripada hanya kecemerlangan teknis.
Kemenangan di Maroko menambahkan babak lain ke dalam status legenda Mane. Setelah mencetak penalti penentu kemenangan untuk mengamankan gelar pertama mereka pada tahun 2022, ia kini secara efektif memimpin tim menjauh dari jurang kekalahan untuk mengamankan gelar kedua mereka. Dengan menghentikan aksi walk out, ia memastikan pertandingan diputuskan berdasarkan permainan sepakbola. Tetapi, Senegal masih menghadapi hukuman dari pihak berwenang setelah penyelidikan atas peristiwa tersebut.
