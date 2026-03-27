Jika lolos secara resmi melalui babak playoff, Italia akan ditempatkan di Grup B sesuai hasil undian resmi dan akan memulai debutnya di Toronto pada 12 Juni pukul 15.00 (pukul 21.00 waktu Italia) melawan tuan rumah Kanada yang diperkuat David (pemain Juventus), Buchanan (mantan pemain Inter Milan), dan gelandang Sassuolo, Koné.

Pertandingan kedua akan digelar pada 18 Juni, tetap pukul 15.00 (pukul 21.00 waktu Italia), melawan Swiss di Los Angeles. Tim Swiss memiliki banyak pemain yang bermain atau pernah bermain di Italia, seperti Akanji dari Inter, Freuler dari Bologna, Jashari dari Milan, Aebischer dari Pisa, serta mantan pemain Serie A Rodriguez, Ndoye, Okafor, dan Widmer.

Pertandingan terakhir fase grup pada 24 Juni, sekali lagi pukul 15.00 dan oleh karena itu pukul 21.00 di Italia, di Seattle melawan Qatar, yang berusaha meraih poin pertama di Piala Dunia setelah edisi 2022 sebagai tuan rumah yang berakhir dengan nol poin di fase grup.