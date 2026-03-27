Perjalanan Italia menuju Piala Dunia 2026 terus berlanjut: tim Azzurri berhasil mengalahkan Irlandia Utara dalam pertandingan semifinal playoff di Bergamo dan kini akan bertanding di Zenica, tempat final akan digelar di kandang Bosnia yang sebelumnya mengalahkan Wales melalui adu penalti. Jika berhasil mengalahkan Dzeko dan rekan-rekannya, grup mana yang akan dihadapi Italia di ajang Piala Dunia tersebut?
Di grup mana Italia akan bermain jika lolos ke Piala Dunia: daftar tim dan jadwal pertandingan
LAWAN-LAWAN
Jika lolos secara resmi melalui babak playoff, Italia akan ditempatkan di Grup B sesuai hasil undian resmi dan akan memulai debutnya di Toronto pada 12 Juni pukul 15.00 (pukul 21.00 waktu Italia) melawan tuan rumah Kanada yang diperkuat David (pemain Juventus), Buchanan (mantan pemain Inter Milan), dan gelandang Sassuolo, Koné.
Pertandingan kedua akan digelar pada 18 Juni, tetap pukul 15.00 (pukul 21.00 waktu Italia), melawan Swiss di Los Angeles. Tim Swiss memiliki banyak pemain yang bermain atau pernah bermain di Italia, seperti Akanji dari Inter, Freuler dari Bologna, Jashari dari Milan, Aebischer dari Pisa, serta mantan pemain Serie A Rodriguez, Ndoye, Okafor, dan Widmer.
Pertandingan terakhir fase grup pada 24 Juni, sekali lagi pukul 15.00 dan oleh karena itu pukul 21.00 di Italia, di Seattle melawan Qatar, yang berusaha meraih poin pertama di Piala Dunia setelah edisi 2022 sebagai tuan rumah yang berakhir dengan nol poin di fase grup.
PROGRAM
-12 Juni Toronto, pukul 21.00 waktu Italia: Kanada vs Bosnia/Italia
-18 Juni Los Angeles, pukul 21.00 waktu Italia: Swiss vs Bosnia/Italia
-24 Juni Seattle, pukul 21.00 waktu Italia: Bosnia/Italia vs. Qatar