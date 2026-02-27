(C)Getty Images
"Di antara favorit teratas" - Bos Bayer Leverkusen memberikan prediksi besar tentang Arsenal menjelang laga babak gugur Liga Champions
Pendapat Bayer
Direktur Olahraga Bayer Leverkusen, Simon Rolfes, menyatakan bahwa Arsenal termasuk di antara "favorit utama" untuk memenangkan kompetisi setelah kedua tim dipertemukan di babak 16 besar kompetisi tersebut.
Dia mengatakan: "Saya sangat senang dengan hasil undian ini. Dari segi olahraga, keduanya jelas merupakan lawan tangguh, tetapi pertama, kami akan menghadapi dua mantan pemain kami, Kai Havertz dan Piero Hincapie, dan kedua, kami akan bermain di level internasional. Itulah yang Anda perjuangkan di Liga Champions.
"Mereka [Arsenal] memiliki skuad yang sangat baik dengan kualitas fisik dan teknis yang tinggi, kecepatan yang sangat terkoordinasi dan terorganisir.
"Mereka sebenarnya telah mengembangkan gaya bermain mereka sedikit lebih baik setiap musim dalam beberapa tahun terakhir, itulah mengapa mereka termasuk di antara favorit teratas di Liga Champions dan juga Liga Premier.
"Mereka adalah lawan tangguh, tetapi juga menyenangkan untuk bersaing melawan pemain-pemain seperti itu."
Reaksi Arteta
Manajer Arsenal, Mikel Arteta, mengungkapkan antusiasmenya menghadapi lawan dari Bundesliga saat Arsenal bertekad untuk meraih gelar Liga Champions untuk pertama kalinya.
Dia mengatakan kepada situs web klub: “Kami sangat antusias untuk bermain di babak berikutnya. Kami telah berhak berada dalam posisi yang kuat, berkat apa yang kami lakukan di fase grup, dan itu saja. Sekarang kami perlu mulai menganalisis mereka dan mencari cara untuk menjadi lebih baik dari mereka agar bisa lolos ke babak berikutnya.
“Kami benar-benar antusias. Berjuang di empat front dan cara tim ini secara konsisten tampil memberikan kami banyak harapan dan pemikiran positif tentang apa yang akan datang. Tapi kami hanya bisa fokus pada saat ini. Di situlah kami akan mengalihkan energi kami, dan itu pada hari Minggu.
“Saya sangat fokus pada apa yang harus kami lakukan untuk terus berlanjut dengan cara dan arah yang kami tempuh sebagai tim, dan dari sana, tentu saja berusaha untuk meningkatkan diri.”
Havertz akan kembali
Bintang Arsenal, Kai Havertz, akan kembali ke Leverkusen setelah bermain untuk klub Bundesliga tersebut antara tahun 2016 dan 2020, sebelum pindah ke Chelsea.
Rolfes menambahkan: "Ya, kami kadang-kadang berhubungan, saya sudah mengirim pesan kepadanya, jadi saya yakin dia akan membutuhkan banyak tiket karena dia berasal dari sini, jadi pasti akan ada kontak.
"Dan juga menyenangkan saat dia pindah ke Chelsea selama pandemi Covid, itu adalah perpisahan besar bagi kami, transfer tersebut menjadi dasar untuk beberapa tahun ke depan dan dia benar-benar meninggalkan sesuatu di sini.
"Karena Covid, tidak pernah ada kesempatan untuk mengucapkan selamat tinggal padanya, meskipun kami bertemu setelahnya. Tapi sekarang saya pikir ini adalah situasi yang sangat spesial baginya untuk kembali ke BayArena dan tentu saja juga untuk Piero [Hincapie]. Dia masih secara resmi pemain kami dan saat ini hanya dipinjamkan, tapi transfer akan terjadi dan saya pikir bagi Piero ini juga sama spesialnya."
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Pertandingan leg pertama babak 16 besar akan digelar pada 10 dan 11 Maret. Pertandingan leg kedua akan dilangsungkan seminggu kemudian pada 17 dan 18 Maret. Tim unggulan akan memainkan leg kedua pertandingan mereka di kandang sendiri.
