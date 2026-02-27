"Di antara favorit teratas" - Bos Bayer Leverkusen memberikan prediksi besar tentang Arsenal menjelang laga babak gugur Liga Champions

Direktur Olahraga Bayer Leverkusen, Simon Rolfes, menyatakan bahwa Arsenal termasuk di antara "favorit utama" untuk memenangkan kompetisi setelah kedua tim dipertemukan di babak 16 besar kompetisi tersebut.

Dia mengatakan: "Saya sangat senang dengan hasil undian ini. Dari segi olahraga, keduanya jelas merupakan lawan tangguh, tetapi pertama, kami akan menghadapi dua mantan pemain kami, Kai Havertz dan Piero Hincapie, dan kedua, kami akan bermain di level internasional. Itulah yang Anda perjuangkan di Liga Champions.

"Mereka [Arsenal] memiliki skuad yang sangat baik dengan kualitas fisik dan teknis yang tinggi, kecepatan yang sangat terkoordinasi dan terorganisir.

"Mereka sebenarnya telah mengembangkan gaya bermain mereka sedikit lebih baik setiap musim dalam beberapa tahun terakhir, itulah mengapa mereka termasuk di antara favorit teratas di Liga Champions dan juga Liga Premier.

"Mereka adalah lawan tangguh, tetapi juga menyenangkan untuk bersaing melawan pemain-pemain seperti itu."