Setahun lalu, kalangan yang dekat dengan Real Madrid menganggap perpanjangan kontrak Vinicius Junior sebagai perkara yang sudah pasti.

Namun, keyakinan ini justru mengejutkan orang-orang dekat sang bintang Brasil, yang memahami betul besarnya tuntutan yang diajukan Vinicius kepada Real Madrid.

Setelah 12 bulan, gambarannya berubah total. Winger Brasil itu memasuki tahun terakhir kontraknya tanpa tercapai kesepakatan perpanjangan, dan sikap kedua belah pihak kini terpaut jauh.

Surat kabar "Sport" menyebutkan bahwa Real Madrid tidak menerima bonus tanda tangan sebesar 15 juta euro yang diminta Vinicius.

Los Blancos mengirim pesan yang jelas terkait niatnya di bursa transfer, melalui langkahnya untuk merekrut Yan Diomande, winger Leipzig, yang berbagi agen yang sama dengan Vinicius.

Secara kebetulan, Vinicius berbagi agen "Roc Nation" dengan Yan Diomande, winger Leipzig, yang kini hampir dituntaskan Real Madrid dengan nilai 120 juta euro, angka yang sebelumnya telah diumumkan Florentino Perez selama kampanye pemilihannya.

"Roc Nation" diperkirakan tiba di Madrid pada Senin lusa, guna menyelesaikan prosedur resmi kepindahan penyerang asal Pantai Gading itu ke klub kerajaan tersebut, sementara berkas Vinicius masih terbuka, di tengah fase yang menyaksikan perubahan besar di dalam Real Madrid.