Dewa United Makin Dekat Ke Perempat-Final AFC Challenge Cup, Jan Olde Riekerink Apresiasi Pemain

Dewa United memetik kemenangan telak 4-0 atas Tainan City di Stadion Indomilk Arena dalam pertandingan kedua mereka di AFC Challenge League 2025/26 zona timur, Rabu (29/10) malam WIB.

Tim besutan Jan Olde Riekerink ini mendominasi permainan di babak pertama. Alexis Messidoro dan Egy Maulana Vikri menjadi momok bagi pertahanan klub China Taipei itu. Messidoro langsung mencatatkan brace pada menit ketujuh dan 28 berkat dua asis Egy. Dia membalasnya dengan memberikan asis kepada Egy untuk membawa Dewa United unggul 3-0 di babak pertama.

Dewa United menurunkan tempo permainan di babak kedua. Kendati demikian, mereka berhasil menambah satu gol lagi melalui Privat Mbarga pada menit ke-57 untuk menggenapi kemenangan pertama mereka di kompetisi Asia.