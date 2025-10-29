AFC
Dewa United Makin Dekat Ke Perempat-Final AFC Challenge Cup, Jan Olde Riekerink Apresiasi Pemain
- AFC
Kemenangan pertama di kompetisi Asia
Dewa United memetik kemenangan telak 4-0 atas Tainan City di Stadion Indomilk Arena dalam pertandingan kedua mereka di AFC Challenge League 2025/26 zona timur, Rabu (29/10) malam WIB.
Tim besutan Jan Olde Riekerink ini mendominasi permainan di babak pertama. Alexis Messidoro dan Egy Maulana Vikri menjadi momok bagi pertahanan klub China Taipei itu. Messidoro langsung mencatatkan brace pada menit ketujuh dan 28 berkat dua asis Egy. Dia membalasnya dengan memberikan asis kepada Egy untuk membawa Dewa United unggul 3-0 di babak pertama.
Dewa United menurunkan tempo permainan di babak kedua. Kendati demikian, mereka berhasil menambah satu gol lagi melalui Privat Mbarga pada menit ke-57 untuk menggenapi kemenangan pertama mereka di kompetisi Asia.
Riekering memberikan apresiasi kepada pemain
“Soal pertandingan, saya rasa di babak pertama kami bermain fokus, terutama pada skema lari di belakang pertahanan. Saya rasa saya harus memberikan pujian yang sangat besar kepada tim saya,” ujar Riekering.
“Mereka juga membantu menekan dengan dua striker. Jadi kami mendapat banyak ruang di lini tengah untuk memberikan bola. Tapi saya juga harus memberikan pujian yang besar kepada mereka. Mereka bermain sangat baik, terutama Jaja (Hugo Gomes). Messi juga bermain sangat baik. Jadi, dalam hal lari, kedalaman, saya pikir itu sangat membantu kami.”
- AFC
Dewa United memuncaki klasemen sementara
Kemenangan ini sangat berarti bagi Dewa United untuk menjaga peluang lolos ke perempat-final. Dewa United kini memuncaki klasemen sementara usai mengumpulkan empat poin. Dewa United memiiki poin sama dengan klub Kamboja Phnom Penh Crown yang mengalahkan Shan United, tetapi mereka unggul selisih gol. Sedangkan kekalahan membuat Tainan City berada di ujung tanduk, karena Mereka berada di peringkat ketiga dengan tiga poin.
Bidik hasil imbang di laga pamungkas
Raihan tiga poin juga membuat Dewa United makin dekat ke perempat-final. Mereka cukup bermain imbang melawan Shan United pada pertandingan terakhir, Sabtu (1/11) malam WIB, di tempat yang sama. Sedangkan Tainan City dan Phnom Penh Crown akan saling sikut supaya tidak tersingkir pada pertandingan yang berlangsung sore hari.
Iklan