"Dewa United Bisa Jadi Kejutan!" - Bojan Hodak Ungkap Pesaing Berat Persib Bandung Dalam Perburuan Gelar Super League
Perjuangan Persib mempertahankan gelar masih berlanjut
Pasukan Bojan Hodak berhasil mengkudeta puncak klasemen setelah berhasil mengalahkan Persija Jakarta dengan skor tipis 1-0 lewat gol semata wayang Beckham Putra. Sementara itu, Borneo FC yang menelan kekalahan 2-0 dari Persita Tangerang terpaksa turun ke peringkat kedua klasemen. Kini, Maung Bandung memimpin klasemen dengan raihan 38 poin dari 17 pertandingan, unggul satu poin dari Pesut Etam - sementara Macan Kemayoran berada di peringkat ketiga dengan 35 poin.
Pesaing berat Persib dalam perebutan gelar
Pelatih Persib Bojan Hodak membahas sejumlah tim yang berpotensi menjadi pesaing timnya dalam perebutan gelar juara musim ini.
Ia mengatakan: "Lihat, Persija Jakarta, dan Malut United telah menginvestasikan uang paling banyak. Dan tentu saja mereka akan menjadi pesaing terbesar bagi kami. Tapi kalau Anda bertanya kepada saya, Borneo masih ada."
"Bahkan di paruh kedua musim, Dewa United bisa mengejutkan karena mereka juga terus berinvestasi di tim. Mereka memiliki pemain bagus setiap tahun, paruh kedua musim mereka lebih baik. Jadi mereka juga bisa berbahaya. Tapi ini tim utama. Sekarang Persebaya, setelah mereka berganti pelatih, mereka akan mendatangkan beberapa pemain baru. Jadi mereka juga bisa berbahaya."
Statistik Persib di paruh pertama musim 2025/26
Tak hanya keluar sebagai juara paruh musim, Persib juga menjadi tim dengan pertahanan paling solid sejauh ini dengan hanya kebobolan 11 gol dalam 17 pertandingan. Di sisi lain, mereka mencatatkan 27 gol, terbanyak keempat setelah Malut United (33), Persija Jakarta (32) dan Borneo FC (31).
Membahas soal pertahanan timnya, Bojan mengatakan: "Bagi saya, jika Anda melihat hasilnya, jika Anda melihat tabel klasemen, tentu saja, yang penting adalah pertahanan bermain bagus. Jadi pertahanan terbaik adalah nomor satu di liga. Ini kuncinya karena serangan bisa membawa Anda memenangkan pertandingan, tetapi pertahanan akan membawa Anda memenangkan liga."
Selain itu, Maung Bandung juga sukses melaju ke babak 16 besar AFC Champions League (ACL) Two setelah keluar sebagai juara Grup G dengan koleksi 13 poin dari enam pertandingan. Mereka mengukir 11 gol dan hanya kebobolan enam kali di fase tersebut.
Apa selanjutnya?
Skuad Persib masih menjalani masa libur jeda kompetisi, dan akan kembali beraksi pada 25 Januari mendatang di Super League dengan menghadapi PSBS Biak. Setelah itu, mereka bakal melawan Persis Solo dan Malut United sebelum melakoni leg pertama babak 16 besar ACL Two melawan Ratchaburi FC pada 11 Februari mendatang.
