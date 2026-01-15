"Dewa United Bisa Jadi Kejutan!" - Bojan Hodak Ungkap Pesaing Berat Persib Bandung Dalam Perburuan Gelar Super League

Pelatih Persib Bojan Hodak membahas sejumlah tim yang berpotensi menjadi pesaing timnya dalam perebutan gelar juara musim ini.

Ia mengatakan: "Lihat, Persija Jakarta, dan Malut United telah menginvestasikan uang paling banyak. Dan tentu saja mereka akan menjadi pesaing terbesar bagi kami. Tapi kalau Anda bertanya kepada saya, Borneo masih ada."

"Bahkan di paruh kedua musim, Dewa United bisa mengejutkan karena mereka juga terus berinvestasi di tim. Mereka memiliki pemain bagus setiap tahun, paruh kedua musim mereka lebih baik. Jadi mereka juga bisa berbahaya. Tapi ini tim utama. Sekarang Persebaya, setelah mereka berganti pelatih, mereka akan mendatangkan beberapa pemain baru. Jadi mereka juga bisa berbahaya."