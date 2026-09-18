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Nottingham Forest v Barcelona: Friuli Venezia Giulia CupGetty Images Sport
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Dengan restu Flick, Barcelona terapkan protokol aneh dalam tendangan penalti

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Barcelona
LaLiga
Raphinha
H. Flick
Spanyol

Siapa yang Menjadi Algojo Penalti di Barcelona? Raphinha Punya Keputusan Akhir

Barcelona mendapatkan 5 tendangan penalti musim ini, 3 di antaranya dalam satu pertandingan, tepatnya dalam laga Rabu lalu melawan Racing Santander. 

Tentu saja bukan hal yang lazim sebuah tim mendapatkan 3 tendangan penalti dalam satu pertandingan, tetapi gelombang serangan dahsyat tim Catalan itu benar-benar menghancurkan tamunya, Racing, dan yang turut berkontribusi terhadap hal itu adalah aksi ceroboh bek tengah Pedro Henrique dalam dua kesempatan.

Surat kabar Sport menyebutkan bahwa soal para algojo tendangan penalti di Barcelona telah menjadi bahan perbincangan pada awal musim ini. 

Surat kabar itu melanjutkan, "Tentu tidak ada yang perlu dikhawatirkan, karena tim Catalan itu melaju dengan kecepatan penuh." 

Namun, menarik untuk mengetahui bagaimana ruang ganti mengatur secara internal urutan para algojo tendangan penalti, dan yang lebih penting dari itu, mengetahui siapa yang memiliki keputusan akhir. Ini merupakan protokol yang penerapannya berbeda-beda dari satu tim ke tim lain. Ada sistem di mana pelatih yang bertanggung jawab menentukan algojonya, sesuai dengan situasi dan para pemain yang berada di atas lapangan.

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  • Hansi FlickGetty Images

    Flick menaruh kepercayaan penuh kepada De la Fuente dan Heiko Westermann

    Dalam situasi lain, tugas ini mungkin diserahkan kepada para asisten atau anggota staf teknis yang khusus menangani bola-bola mati. Dalam hal ini, Hansi Flick menaruh kepercayaan penuhnya kepada Jose Ramon de la Fuente dan Heiko Westermann.

    Pelatih penjaga gawang memainkan peran mendasar dalam bola-bola mati sejak kedatangan pelatih asal Jerman itu. Selain itu, dengan alasan yang juga terkait bahasa, ia mengemban tugas memotivasi tim dan mengingatkan para pemain, biasanya dengan suara lantang, tentang peran yang harus dijalankan masing-masing dari mereka. Adapun asisten Hansi yang berasal dari Jerman, ia juga memainkan peran mendasar dalam strategi.

    Tugas-tugas ini juga mencakup tendangan penalti. Ini bukan berarti bahwa Flick tidak ingin mengetahui apa pun tentang urusan-urusan ini, tetapi ia menyerahkan tugas tersebut sepenuhnya kepada staf teknisnya, karena kepercayaannya yang mutlak kepada mereka, dan karena Barcelona, dan ini adalah fakta, telah bekerja dengan baik selama beberapa bulan pada aspek ini, di mana Marcus Rashford memiliki peran penting di dalamnya sepanjang musim lalu.

    Olmo, Lamine, dan Raphinha adalah tiga eksekutor tendangan penalti musim ini. Marcus Rashford sangat istimewa berkat cara tendangannya yang kuat dan langsung, tetapi kekosongan yang ia tinggalkan telah tergantikan dengan opsi-opsi lain.

    Kembali ke soal tendangan penalti, Flick baru-baru ini mengatakan, "Saya tidak menentukan siapa yang mengeksekusi tendangan penalti, melainkan para anggota staf teknis yang memutuskan hal itu. Siapa yang merasa dirinya siap untuk mengeksekusinya, dialah yang mengeksekusinya."

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    Raphinha sang pemimpin spiritual

    Namun, Hansi Flick juga menjelaskan bahwa para pemain sendirilah yang mengambil keputusan akhir di atas lapangan.

    Dan Raphinha adalah "pemimpin" dalam konteks ini, dan hal itu terlihat jelas pada Rabu lalu, di Stadion Spotify Camp Nou.

    Raphinha memutuskan untuk mengeksekusi penalti pertama, yang berhasil ia cetak, setelah ia sendiri yang memenangkan penalti tersebut. Adapun penalti kedua, yang diberikan setelah pelanggaran terhadap Karim Adeyemi, ia serahkan kepada Lamine Yamal, tetapi ia gagal mengeksekusinya. Kemudian Raphinha mengambil alih eksekusi penalti ketiga, yang juga dimenangkan oleh Adeyemi, lalu mencetaknya dan dengan demikian melengkapi hat-trick-nya.

    Tentu saja, nama pemain yang menyebabkan penalti memengaruhi keputusan tersebut, tetapi dalam kasus pemain Jerman itu, dan setelah ia mengalami pelanggaran kedua, ia menatap Raphinha dan memintanya untuk mengeksekusinya, namun ia sepenuhnya menyadari bahwa pemain Brasil itu adalah pemegang peringkat pertama, dan bahwa ia memiliki wewenang untuk mengambil keputusan.

    Pada tataran hierarki, Lamine Yamal berada setelah Raphinha. Sebagai contoh, dalam laga menghadapi Levante, Lamine memenangkan penalti ketika skor 2-0, dan dialah yang mengeksekusinya atas persetujuan Raphinha.

    Hal yang menarik adalah bahwa ketika sebuah penalti diberikan, pemain Barcelona mana pun yang mengambil bola langsung menyerahkannya kepada Raphinha agar ia mengambil keputusan, karena ia adalah eksekutor terbaik saat ini di susunan tim, tetapi ketika skor sudah aman, muncul pilihan-pilihan lain.

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