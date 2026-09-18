Barcelona mendapatkan 5 tendangan penalti musim ini, 3 di antaranya dalam satu pertandingan, tepatnya dalam laga Rabu lalu melawan Racing Santander.

Tentu saja bukan hal yang lazim sebuah tim mendapatkan 3 tendangan penalti dalam satu pertandingan, tetapi gelombang serangan dahsyat tim Catalan itu benar-benar menghancurkan tamunya, Racing, dan yang turut berkontribusi terhadap hal itu adalah aksi ceroboh bek tengah Pedro Henrique dalam dua kesempatan.

Surat kabar Sport menyebutkan bahwa soal para algojo tendangan penalti di Barcelona telah menjadi bahan perbincangan pada awal musim ini.

Surat kabar itu melanjutkan, "Tentu tidak ada yang perlu dikhawatirkan, karena tim Catalan itu melaju dengan kecepatan penuh."

Namun, menarik untuk mengetahui bagaimana ruang ganti mengatur secara internal urutan para algojo tendangan penalti, dan yang lebih penting dari itu, mengetahui siapa yang memiliki keputusan akhir. Ini merupakan protokol yang penerapannya berbeda-beda dari satu tim ke tim lain. Ada sistem di mana pelatih yang bertanggung jawab menentukan algojonya, sesuai dengan situasi dan para pemain yang berada di atas lapangan.

Anda dapat mendiskusikan berbagai topik dan berita secara lebih mendalam di forum Kooora