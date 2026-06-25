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Atletico de Madrid v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

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Dengan pernyataan yang tajam... Pedri ikut campur dalam kisah transfer Álvarez

Transfers
LaLiga
Barcelona
Atletico Madrid
Pedri
J. Alvarez
Spanyol

Pedri, bintang tim nasional Spanyol, membahas persamaan dan perbedaan antara generasi 2010 yang menjuarai Piala Dunia, dengan skuad saat ini yang berupaya menorehkan bab tersendiri dalam sejarah sepak bola Spanyol.

Surat kabar Marca memuat pernyataan Pedri tersebut, yang disampaikan dalam wawancara dengan saluran Teledeporte.

"Saya rasa sepak bola telah banyak berubah dibandingkan dengan cara mereka bermain pada tahun 2010," kata Pedri.

Ia menambahkan, “Generasi 2010 menampilkan sepak bola yang menakjubkan, memiliki kerja sama yang luar biasa di lapangan, dan memiliki pemain-pemain berkualitas tinggi.”

Pedri tidak ingin membuat perbandingan langsung antara kedua era tersebut, sambil menjelaskan bahwa sepak bola modern kini lebih kuat secara fisik, lebih cepat dalam tempo, dan lebih langsung, dengan waktu yang lebih sedikit untuk berpikir dan mengambil keputusan.

Namun, Pedri melihat adanya kesamaan yang jelas antara tim nasional 2010 dan tim nasional saat ini, yaitu mentalitas pemenang.

Ia menyoroti, “Kesamaannya, di atas segalanya, adalah bahwa kami datang ke sini setelah memenangkan Euro, seperti yang mereka lakukan juga, dan saya berharap kami dapat mencapai apa yang telah mereka raih.”

  • Julian AlvarezGetty Images

    Saya sangat mengagumi Álvarez... dan saya ingin pemain-pemain terbaik di Barcelona

    Di saat yang sama, Pedri tidak menyembunyikan kekagumannya terhadap penyerang asal Argentina, Julián Álvarez, bintang Atlético Madrid.

    “Saya sangat mengagumi Álvarez, dan saya selalu mengatakan bahwa saya ingin dia menjadi salah satu pemain terbaik di Barcelona,” ujarnya.

    Dia menambahkan, “Banyak hal yang harus terjadi agar transfer ini terwujud. Saya tidak ingin mencampuri urusan klub, tapi saya berharap hal ini terwujud, dan tentu saja dia akan disambut dengan baik.”

    Barcelona menjadikan Alvarez sebagai target utama untuk memperkuat lini serangnya, namun Atlético Madrid merasa sangat marah kepada Barça dan bersikeras agar pemainnya tetap bertahan.

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