Dengan pernyataan yang tajam... Pedri ikut campur dalam kisah transfer Álvarez

Pedri, bintang tim nasional Spanyol, membahas persamaan dan perbedaan antara generasi 2010 yang menjuarai Piala Dunia, dengan skuad saat ini yang berupaya menorehkan bab tersendiri dalam sejarah sepak bola Spanyol.

Surat kabar Marca memuat pernyataan Pedri tersebut, yang disampaikan dalam wawancara dengan saluran Teledeporte.

"Saya rasa sepak bola telah banyak berubah dibandingkan dengan cara mereka bermain pada tahun 2010," kata Pedri.

Ia menambahkan, “Generasi 2010 menampilkan sepak bola yang menakjubkan, memiliki kerja sama yang luar biasa di lapangan, dan memiliki pemain-pemain berkualitas tinggi.”

Pedri tidak ingin membuat perbandingan langsung antara kedua era tersebut, sambil menjelaskan bahwa sepak bola modern kini lebih kuat secara fisik, lebih cepat dalam tempo, dan lebih langsung, dengan waktu yang lebih sedikit untuk berpikir dan mengambil keputusan.

Namun, Pedri melihat adanya kesamaan yang jelas antara tim nasional 2010 dan tim nasional saat ini, yaitu mentalitas pemenang.

Ia menyoroti, “Kesamaannya, di atas segalanya, adalah bahwa kami datang ke sini setelah memenangkan Euro, seperti yang mereka lakukan juga, dan saya berharap kami dapat mencapai apa yang telah mereka raih.”