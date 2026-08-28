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RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Dengan penampilan luar biasa: bintang Real Madrid bangkit kembali

FEATURES
Real Madrid
LaLiga
D. Huijsen
Spanyol

Dean Huijsen, bintang Real Madrid, tak menghindar dari kekecewaan yang dialaminya pada musim pertamanya bersama Los Blancos, justru ia menunjukkan keinginan besar untuk menebus dan mengembalikan levelnya pada musim keduanya di Bernabeu.

Surat kabar AS menyebutkan bahwa Huijsen menyadari musim pertamanya tidak sesuai dengan ekspektasi, dan sempat mendapat cemoohan di Bernabeu, serta menelan kekecewaan karena tidak tampil di Piala Dunia.

Huijsen membersihkan debu dari dirinya sendiri pada musim ini, dan memulai dengan cara terbaik yang mungkin, saat menghadapi Real Sociedad, sebagai pemain ketiga terbanyak melepaskan tembakan di skuad Los Blancos, karena ia dicari dengan gencar dalam situasi bola mati, serta pemain ketiga terbanyak merebut bola dengan catatan 4 kali perebutan, juga menjadi pemain terbanyak menyelesaikan operan dengan catatan 69 umpan.

Tiga angka yang merangkum apa yang ia tampilkan, dan ia hadir di kotak penalti lawan, mengembalikan level defensifnya, dan di atas semua itu, pelatih Jose Mourinho memilihnya untuk menjadi bagian utama dalam memimpin pembangunan serangan dari lini belakang. 

Pada malam kemenangan 4-1 atas Sociedad, Huijsen adalah pemain yang paling banyak terlibat dalam permainan di antara para pemain tim, setelah ia terlibat dalam 92 kesempatan, mengungguli Bernardo Silva (88), dan dengan selisih besar dari pemain di peringkat berikutnya, Valverde (69).

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  • HuijsenGetty Images

    Aspek mental dan kerja fisik intensif untuk mengembalikan levelnya

    Sebagian besar tanggung jawab atas kemajuan Huijsen berkaitan dengan sisi mental. Ia menjalani kerja keras yang intens untuk memulihkan kepercayaan dirinya dan bangkit kembali dengan semangat juang, serta terus bekerja meski kondisinya sulit, alih-alih membiarkan dirinya hanyut mengikuti arus.

    Namun hal itu juga terkait dengan faktor yang menjadi penentu dalam kemajuannya, yaitu kerja fisik, dan di sinilah musim panas memainkan peran besar. Para pemain yang tidak tampil di Piala Dunia mendapatkan periode istirahat yang sangat panjang, mencapai 7 pekan libur.

    Dean Huijsen memanfaatkan periode ini untuk menyusun rencana latihan pribadi dan mengembangkan kerja fisiknya. Secara spesifik, ia berlatih di fasilitas Marbella Football Center, dengan sesi-sesi latihan panjang, dan terkadang dua sesi dalam sehari, dengan fokus pada peningkatan level kebugaran fisik dan perbaikan massa otot.

    Segala keringat yang dicurahkan itu bertujuan untuk menebus kepahitan yang ditinggalkan musim lalu, karena ia mengawali musim sebagai pemain inti yang tak tergantikan, tetapi mengakhiri musim setelah kehilangan tempatnya kepada Rudiger dan Militao.

    Faktanya, Huijsen hanya bermain dalam 51% dari total menit permainan sejak jeda pada Maret lalu.

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  • dean huijsen(C)Getty Images

    Huijsen menjadi lebih tangguh

    Dari dalam Valdebebas, ada pujian atas peningkatan kondisi fisik Huijsen, serta sikap kesehariannya selama latihan, dan tentang dirinya dikatakan "terlihat lebih kokoh", sebagai isyarat atas langkah yang ia tapaki di level individu.

    Setelah awal dan melewati cedera ringan selama masa persiapan, Huijsen menjadi pemain inti bagi Mourinho. Ia adalah bek tengah yang membentuk tembok pertahanan bersama Konate, dan berada di depan Rudiger dalam urutan pilihan.

    Namun posisi ini akan menjadi lebih sulit ketika Militao kembali, dan hal itu tak lagi jauh, tetapi juga tampaknya belum akan segera terjadi. 

    Kini, Huijsen menawarkan janji untuk memperbaiki keadaan setelah musim pertama yang tidak sesuai dengan nilai 58 juta euro yang dibayarkan untuk merekrutnya, sekaligus menjadikannya bek termahal dalam sejarah klub.

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