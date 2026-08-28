Dean Huijsen, bintang Real Madrid, tak menghindar dari kekecewaan yang dialaminya pada musim pertamanya bersama Los Blancos, justru ia menunjukkan keinginan besar untuk menebus dan mengembalikan levelnya pada musim keduanya di Bernabeu.

Surat kabar AS menyebutkan bahwa Huijsen menyadari musim pertamanya tidak sesuai dengan ekspektasi, dan sempat mendapat cemoohan di Bernabeu, serta menelan kekecewaan karena tidak tampil di Piala Dunia.

Huijsen membersihkan debu dari dirinya sendiri pada musim ini, dan memulai dengan cara terbaik yang mungkin, saat menghadapi Real Sociedad, sebagai pemain ketiga terbanyak melepaskan tembakan di skuad Los Blancos, karena ia dicari dengan gencar dalam situasi bola mati, serta pemain ketiga terbanyak merebut bola dengan catatan 4 kali perebutan, juga menjadi pemain terbanyak menyelesaikan operan dengan catatan 69 umpan.

Tiga angka yang merangkum apa yang ia tampilkan, dan ia hadir di kotak penalti lawan, mengembalikan level defensifnya, dan di atas semua itu, pelatih Jose Mourinho memilihnya untuk menjadi bagian utama dalam memimpin pembangunan serangan dari lini belakang.

Pada malam kemenangan 4-1 atas Sociedad, Huijsen adalah pemain yang paling banyak terlibat dalam permainan di antara para pemain tim, setelah ia terlibat dalam 92 kesempatan, mengungguli Bernardo Silva (88), dan dengan selisih besar dari pemain di peringkat berikutnya, Valverde (69).

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