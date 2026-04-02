Dengan jawaban singkat... Yassir mengelak dari pertanyaan tim nasional Saudi

Pelatih asal Jerman itu juga menyinggung soal cedera yang dialami para pemain Al-Ahli saat ini, yaitu bek asal Turki Merih Demiral, gelandang asal Prancis Valentin Atangana, serta dua bek sayap Ali Majrashi dan Zakaria Hawsawi.
Yasle mengatakan: "Kami antusias untuk bermain setelah jeda FIFA dan istirahat, untuk menguji kualitas para pemain, terutama setelah cedera yang mereka alami."
Dia melanjutkan: "Pada pertandingan mendatang, sulit bagi trio yang cedera, Atangana, Demiral, dan Majrashi, untuk ikut bermain, tetapi kami menunggu."
Dia menyimpulkan: "Saya berharap tim medis dapat memberikan tanggal pasti untuk kembalinya mereka, dan semoga proses pemulihan mereka berjalan secepat mungkin."