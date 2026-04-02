Goal.com
Live
Al Riyadh v Al Ahli: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Dengan jawaban singkat... Yassir mengelak dari pertanyaan tim nasional Saudi

Al Ahli vs Damac FC
Al Ahli
Damac FC
Saudi Pro League
M. Jaissle
H. Renard
Saudi Arabia
World Cup
Arab Saudi
Jerman
Prancis

Pelatih asal Jerman itu menjadi kandidat untuk menggantikan Renard sebagai pelatih "Timnas Hijau"

Pelatih Al-Ahli Jeddah asal Jerman, Matthias Jaissle, menghindari menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan tim nasional Saudi Arabia, dalam konferensi pers menjelang pertandingan melawan Damak di Liga Roshen.

Al-Ahli akan menjamu Dhamk pada Sabtu mendatang di Stadion Al-Inmaa di Jeddah, dalam rangkaian pertandingan putaran ke-27 Liga Roshen.

  • Posisi Tim Nasional Arab Saudi

    Yasle mengadakan konferensi pers pada hari Kamis ini untuk membahas pertandingan tersebut, namun salah satu wartawan menanyakan kepadanya mengenai masalah yang dihadapi tim nasional Saudi, apakah hal itu berkaitan dengan jumlah menit bermain yang diperoleh para pemain, serta prediksinya untuk Piala Dunia 2026.

    Pelatih asal Jerman itu menjawab pertanyaan tersebut dengan singkat, dengan mengatakan: "Saya adalah pelatih Al-Ahli, dan saya berharap tim nasional Saudi sukses di Piala Dunia."

    Beberapa pihak mengusulkan Yassine untuk memimpin tim nasional Saudi di putaran final Piala Dunia 2026, menggantikan pelatih Prancis Hervé Renard yang mendapat banyak kritik belakangan ini, di tengah penurunan hasil dan performa.

  • Henti internasional negatif

    Di sisi lain, Yaisle menilai bahwa jeda internasional berdampak negatif bagi tim, mengingat sebagian besar pemain bergabung dengan tim nasional masing-masing.

    Ia menjelaskan: "Jeda ini tentu saja berdampak negatif bagi para pemain. Saya berharap ada pertandingan tiga hari setelah kekalahan dari Al-Hilal (di Piala Raja)."

    Dia menambahkan: "Pertandingan melawan Damac sulit mengingat kondisi saat ini. Selama jeda, kami tidak berlatih dengan skuad lengkap; hanya ada sekitar 7 pemain dari tim, dan hal ini membuat saya bangga karena mereka adalah pemain internasional."

  • Pelatih asal Jerman itu juga menyinggung soal cedera yang dialami para pemain Al-Ahli saat ini, yaitu bek asal Turki Merih Demiral, gelandang asal Prancis Valentin Atangana, serta dua bek sayap Ali Majrashi dan Zakaria Hawsawi.

    Yasle mengatakan: "Kami antusias untuk bermain setelah jeda FIFA dan istirahat, untuk menguji kualitas para pemain, terutama setelah cedera yang mereka alami."

    Dia melanjutkan: "Pada pertandingan mendatang, sulit bagi trio yang cedera, Atangana, Demiral, dan Majrashi, untuk ikut bermain, tetapi kami menunggu."

    Dia menyimpulkan: "Saya berharap tim medis dapat memberikan tanggal pasti untuk kembalinya mereka, dan semoga proses pemulihan mereka berjalan secepat mungkin."