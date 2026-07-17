Dengan bantuan para legenda Barcelona... Spanyol berusaha merebut Messi dari Argentina

Gines Meléndez, mantan koordinator tim nasional usia muda Spanyol, mengungkap detail upaya yang dilakukan Spanyol untuk meyakinkan Lionel Messi agar membela La Roja sebelum ia bergabung dengan tim nasional Argentina.

Dalam wawancara dengan surat kabar AS, Meléndez mengatakan bahwa ia berusaha meyakinkan Messi untuk mengenakan seragam Spanyol saat Messi masih menjadi pemain muda di Barcelona, dengan bantuan sejumlah rekan setimnya di klub tersebut, terutama Gerard Piqué dan Cesc Fàbregas.

Ia menambahkan, “Kami berusaha agar dia bermain bersama kami karena saya memiliki seorang teman di Barcelona bernama Alex García, yang pernah menjadi pelatih Messi di tim junior. Dia selalu mengatakan kepada saya bahwa saya harus meyakinkan pemain Argentina itu untuk bermain bersama Spanyol.”

Ia menjelaskan bahwa Messi berasal dari angkatan 1987, angkatan yang sama dengan Piqué dan Fàbregas, sambil mencatat bahwa di tim nasional Spanyol U-17 saat itu terdapat sekitar 7 atau 8 pemain dari Barcelona, dan mereka semua berusaha meyakinkan Messi untuk bergabung dengan Spanyol.

Ketika ditanya apakah Piqué dan Fàbregas memang pernah menekan Messi, ia menjawab, “Ya, mereka berasal dari angkatan yang sama. Saat Messi berusia 13 tahun, saya ingin dia bermain bersama saya. Dan Alex García sangat antusias dengan gagasan untuk meyakinkannya.”

Dia menambahkan, “Selama Kejuaraan Remaja Spanyol yang digelar di Albacete, saya berbicara dengannya lagi saat dia berusia 14 tahun dan berkata kepadanya, ‘Tolong, kamu harus bermain bersama kami.’”