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England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Dengan bantuan para legenda Barcelona... Spanyol berusaha merebut Messi dari Argentina

FEATURES
Spain vs Argentina
Spain
Argentina
World Cup
L. Messi
G. Pique
C. Fabregas
Barcelona
Spanyol

Gines Meléndez, mantan koordinator tim nasional usia muda Spanyol, mengungkap detail upaya yang dilakukan Spanyol untuk meyakinkan Lionel Messi agar membela La Roja sebelum ia bergabung dengan tim nasional Argentina.

Dalam wawancara dengan surat kabar AS, Meléndez mengatakan bahwa ia berusaha meyakinkan Messi untuk mengenakan seragam Spanyol saat Messi masih menjadi pemain muda di Barcelona, dengan bantuan sejumlah rekan setimnya di klub tersebut, terutama Gerard Piqué dan Cesc Fàbregas.

Ia menambahkan, “Kami berusaha agar dia bermain bersama kami karena saya memiliki seorang teman di Barcelona bernama Alex García, yang pernah menjadi pelatih Messi di tim junior. Dia selalu mengatakan kepada saya bahwa saya harus meyakinkan pemain Argentina itu untuk bermain bersama Spanyol.”

Ia menjelaskan bahwa Messi berasal dari angkatan 1987, angkatan yang sama dengan Piqué dan Fàbregas, sambil mencatat bahwa di tim nasional Spanyol U-17 saat itu terdapat sekitar 7 atau 8 pemain dari Barcelona, dan mereka semua berusaha meyakinkan Messi untuk bergabung dengan Spanyol.

Ketika ditanya apakah Piqué dan Fàbregas memang pernah menekan Messi, ia menjawab, “Ya, mereka berasal dari angkatan yang sama. Saat Messi berusia 13 tahun, saya ingin dia bermain bersama saya. Dan Alex García sangat antusias dengan gagasan untuk meyakinkannya.”

Dia menambahkan, “Selama Kejuaraan Remaja Spanyol yang digelar di Albacete, saya berbicara dengannya lagi saat dia berusia 14 tahun dan berkata kepadanya, ‘Tolong, kamu harus bermain bersama kami.’”

  • messi(C)Getty Images

    Bagaimana Argentina mengetahui bakat Messi?

    Meléndez mengungkapkan bahwa Argentina pada awalnya tidak sepenuhnya mengetahui posisi Messi, dan hal itu menjadi salah satu alasan yang mendorong Federasi Sepak Bola Argentina untuk bertindak cepat merekrutnya.

    “Saya orang yang suka bicara, dan dalam salah satu wawancara dengan majalah El Gráfico dari Argentina, saya menyebutkan bahwa Barcelona memiliki pemain Argentina yang luar biasa,” katanya.

    Dia melanjutkan, “Namun, momen penentu terjadi selama semifinal Piala Dunia U-17 di Finlandia pada tahun 2003. Messi belum pernah dipanggil ke timnas Argentina sebelumnya, dan pelatih mereka saat itu, Hugo Toccali, bertanya kepada saya apakah benar Barcelona memiliki pemain yang luar biasa. Saya menjawab ya, dan saya memberitahunya bahwa jika mereka tidak memanggilnya, kami akan mengalahkan mereka di Piala Dunia.”

    Dia menambahkan, “Dia mengatakan kepada saya bahwa mereka akan menggelar pertandingan khusus untuk memanggilnya, dan hal itu benar-benar terjadi pada November 2003, ketika Argentina berhasil secara resmi merekrut Messi.”

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  • Lionel Messi #10 of Argentina celebrates scoring his team's second goal during the FIFA World Cup 2026Getty Images

    Upaya serius dari Spanyol

    Meléndez menegaskan bahwa upaya Spanyol tersebut sangat serius, sambil menjelaskan bahwa Messi sendiri mengakui dalam sebuah wawancara yang dilakukannya selama Piala Dunia Remaja 2005 bahwa kemungkinan dirinya membela Spanyol memang nyata.

    “Piqué dan Fàbregas terus menghubunginya. Kami sering ikut turnamen bersama tim nasional U-15 dan U-16, dan rekan-rekannya di Barcelona berusaha meyakinkannya untuk bergabung dengan kami,” ujarnya.

    Mengenai kemungkinan Lionel Messi akan tergerak oleh gagasan tersebut di masa depan, ia menjawab, “Tidak pernah. Dia sama sekali tidak pernah mengubah pendiriannya.”

    Dia menambahkan, “Saya ingat suatu hari Vicente del Bosque pernah berkata kepada saya, ‘Jika kamu berhasil meyakinkannya untuk bermain bersama Spanyol, kita pasti sudah memenangkan Piala Dunia dua atau tiga kali lagi.’”

  • Messi Yamal 2007UNICEF

    Pengalaman serupa dengan Lamine Yamal

    Meléndez menyebutkan bahwa Federasi Sepak Bola Spanyol telah belajar dari pengalaman Messi, dengan mengatakan, “Ketika Lamine Yamal berusia sembilan tahun, kami sudah memantaunya dan tidak ingin Maroko mengetahuinya. Setelah saya pergi, Julen Guerrero-lah yang memanggilnya ke tim nasional usia muda.”

    Meléndez juga berbicara tentang perannya dalam merekrut Luis de la Fuente, pelatih kepala tim nasional Spanyol saat ini.

    Ia berkata, “Saya membawanya untuk bekerja selama 3 bulan saja, tetapi dia tetap bertahan hingga hari ini. Saya membutuhkan pelatih untuk timnas U-19 setelah Julen Lopetegui pindah ke timnas U-21.”

    Dia menambahkan, “Saya menghubungi Iñaki Saith dan menanyakan calon yang cocok, lalu dia merekomendasikan Luis de la Fuente, yang saat itu tidak terikat kontrak dengan klub mana pun.”

    Dia melanjutkan, “Setelah wawancara, saya menawarinya kontrak selama 3 bulan, dan setelah itu kami memutuskan untuk memperpanjangnya. Belakangan, dia memimpin tim U-19 meraih gelar juara Eropa dengan skuad yang mencakup Marco Asensio, Jesús Vallejo, Rodri, Dani Ceballos, Mikel Merino, dan Borja Mayoral.”

    Meléndez mengakhiri pembicaraannya dengan mengungkapkan bahwa ia juga turut membimbing pelatih asal Argentina, Lionel Scaloni, selama program pelatihan pada tahun 2017.

    Ia menambahkan, “Scaloni selalu duduk di baris depan bersama Leo Franco dan Monci Tomi, dan dia adalah siswa yang sangat rajin selama sesi praktik. Saya memiliki kenangan indah tentangnya.”

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