Getty Images
Demi Perkuat Tim, Hansi Flick Tuntut Barcelona Datangkan Tiga Pemain Ini
Flick berencana merombak skuad
Kekalahan 3-0 Barcelona dari Chelsea di Liga Champions menjadi pengingat menyakitkan akan keterbatasan skuad. Tim asuhan Flick tampak terpecah-pecah, terbebani dan jauh dari level yang dibutuhkan untuk bersaing dengan tim-tim elite Eropa, hasil terbaru dari serangkaian performa yang mengungkap masalah struktural yang telah lama ada. Hal ini memperburuk suasana di dalam klub, di mana cedera, ketidakseimbangan taktik dan kurangnya profil spesialis telah menggagalkan momentum. Dengan Blaugrana tertinggal di belakang Real Madrid di La Liga dan masih membutuhkan sembilan poin untuk mengamankan tiket langsung ke babak 16 besar Liga Champions, tekanan internal semakin meningkat pada petinggi klub untuk bertindak tegas.
Dengan latar belakang ini, Flick mengadakan pembicaraan dengan Deco dan komite yang bertanggung jawab atas perencanaan skuad. Bersama-sama mereka menyepakati tiga area prioritas untuk musim depan: bek tengah kidal, pemain sayap dan penyerang tengah, menurut Mundo Deportivo.
Dari ketiganya, bek tengah dianggap paling mendesak. Kepergian Inigo Martinez di akhir musim panas lalu membuat satu-satunya bek tengah kidal alami di skuad tereliminasi dan memaksa Pau Cubarsi beradaptasi dengan tidak nyaman. Flick menganggap tidak adanya profil tersebut sebagai salah satu kendala taktis terbesar musim ini, terutama karena tim tidak mampu mengendalikan garis offside atau membangun serangan dari belakang secara efektif tanpa Martinez.
Barca ingin membahas hal ini pada bulan Januari, tetapi klub tahu hal itu kecil kemungkinannya karena pembatasan Financial Fair Play dan bursa transfer musim dingin yang jarang menawarkan bek spesialis dengan level yang dibutuhkan. Namun, daftar pendeknya jelas: Goncalo Inacio, Jeison Murillo, Nico Schlotterbeck, Luis Benedetti, dan Marc Guehi - yang akan berstatus bebas transfer pada bulan Juni. Area lainnya akan menunggu hingga musim panas, tetapi Flick telah menegaskan bahwa tulang punggung skuad perlu diperkuat jika Barcelona ingin kembali bersaing di level tertinggi.
- Getty Images Sport
Mengapa tiga posisi itu sangat penting bagi Flick?
Rencana transfer ini menggarisbawahi kenyataan yang lebih luas tentang proyek Tim Catalan saat ini: Tanpa penguatan skuad, tim tidak dapat mempertahankan level yang dibutuhkan untuk menantang Real Madrid, Paris Saint-Germain, Bayern Munich atau tim-tim Liga Primer. Situasi bek tengah adalah yang paling mendesak, dan baik Flick maupun Deco sepakat bahwa pemain kidal alami tidak tergantikan. Laporan menunjukkan Alessandro Bastoni dan Schlotterbeck sebagai dua kandidat ideal, dengan bek Dortmund tersebut dianggap lebih terjangkau secara finansial karena klausul pelepasan sekitar €60 juta. Bastoni akan membutuhkan negosiasi yang rumit dengan Inter.
Namun, masalah Barca lebih dari sekadar pertahanan. Dengan Robert Lewandowski yang memasuki tahun terakhir kontraknya dan akan berusia 38 tahun, klub tahu bahwa striker baru harus datang. Julian Alvarez dikagumi secara internal, meskipun posisi Manchester City dan Atletico Madrid mempersulit upaya perburuan. Klausul pelepasan Harry Kane sebesar €65 juta juga menjadikannya pilihan yang realistis, sementara klub terus mengeksplorasi alternatif seperti Serhou Guirassy dan Etta Eyong.
Seorang pemain sayap juga masuk dalam agenda, terutama pemain serba bisa yang dapat bermain di kedua sisi sayap. Opsi untuk mempermanenkan Marcus Rashford seharga €30 juta tersedia jika Manchester United bersedia melepasnya, tetapi Barcelona akan mengevaluasinya di akhir musim sebelum mengambil keputusan apa pun.
Evaluasi internal dan masalah keuangan
Pimpinan Barcelona meyakini penurunan performa para pemain yang diharapkan menjadi sosok kunci, seperti Dani Olmo, Jules Kounde, Cubarsi dan Lamine Yamal, sebagian disebabkan oleh skuad yang tidak seimbang dan terlalu bergantung pada pemain muda. Keberhasilan proyek ini tidak bisa hanya bergantung pada pemain muda yang mampu memenuhi tuntutan tinggi setiap pekannya.
Financial Fair Play terus mempersulit fleksibilitas klub, tetapi presiden Joan Laporta dan Deco memandang musim panas mendatang sebagai sesuatu yang tidak dapat dinegosiasikan. Investasi besar diperkirakan akan dilakukan, dengan dewan menyadari bahwa menunda satu musim lagi akan berisiko semakin tertinggal dari klub-klub terbesar Eropa.
- Getty Images Sport
Musim panas 2026 jadi momen menentukan bagi Barca
Fokus utama klub saat ini tetap pada memperkecil ketertinggalan di La Liga dan mengamankan tiket lolos otomatis ke fase gugur Liga Champions, tetapi sebagian besar perencanaan klub telah bergeser ke tahun 2026. Flick, Deco dan Laporta sepakat tentang perlunya tiga pemain baru yang akan merombak pertahanan, memulihkan ancaman serangan, dan menambah kedalaman di area sayap.
Semua mata kini tertuju pada peluang di bulan Januari, meskipun kecil, dan bursa transfer musim panas yang menentukan setelahnya. Barca tahu taruhannya: tanpa perombakan besar-besaran, proyek ini berisiko mandek. Tapi, dengan tambahan pemain yang tepat, Flick yakin tim dapat kembali ke kasta tertinggi Eropa jauh lebih cepat dari yang diperkirakan.
Iklan