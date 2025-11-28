Demi Perkuat Tim, Hansi Flick Tuntut Barcelona Datangkan Tiga Pemain Ini

Kekalahan 3-0 Barcelona dari Chelsea di Liga Champions menjadi pengingat menyakitkan akan keterbatasan skuad. Tim asuhan Flick tampak terpecah-pecah, terbebani dan jauh dari level yang dibutuhkan untuk bersaing dengan tim-tim elite Eropa, hasil terbaru dari serangkaian performa yang mengungkap masalah struktural yang telah lama ada. Hal ini memperburuk suasana di dalam klub, di mana cedera, ketidakseimbangan taktik dan kurangnya profil spesialis telah menggagalkan momentum. Dengan Blaugrana tertinggal di belakang Real Madrid di La Liga dan masih membutuhkan sembilan poin untuk mengamankan tiket langsung ke babak 16 besar Liga Champions, tekanan internal semakin meningkat pada petinggi klub untuk bertindak tegas.

Dengan latar belakang ini, Flick mengadakan pembicaraan dengan Deco dan komite yang bertanggung jawab atas perencanaan skuad. Bersama-sama mereka menyepakati tiga area prioritas untuk musim depan: bek tengah kidal, pemain sayap dan penyerang tengah, menurut Mundo Deportivo.

Dari ketiganya, bek tengah dianggap paling mendesak. Kepergian Inigo Martinez di akhir musim panas lalu membuat satu-satunya bek tengah kidal alami di skuad tereliminasi dan memaksa Pau Cubarsi beradaptasi dengan tidak nyaman. Flick menganggap tidak adanya profil tersebut sebagai salah satu kendala taktis terbesar musim ini, terutama karena tim tidak mampu mengendalikan garis offside atau membangun serangan dari belakang secara efektif tanpa Martinez.

Barca ingin membahas hal ini pada bulan Januari, tetapi klub tahu hal itu kecil kemungkinannya karena pembatasan Financial Fair Play dan bursa transfer musim dingin yang jarang menawarkan bek spesialis dengan level yang dibutuhkan. Namun, daftar pendeknya jelas: Goncalo Inacio, Jeison Murillo, Nico Schlotterbeck, Luis Benedetti, dan Marc Guehi - yang akan berstatus bebas transfer pada bulan Juni. Area lainnya akan menunggu hingga musim panas, tetapi Flick telah menegaskan bahwa tulang punggung skuad perlu diperkuat jika Barcelona ingin kembali bersaing di level tertinggi.